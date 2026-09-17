España

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Comunidad de Madrid lo había tasado en casi 6,7 millones de euros y anunció que destinaría los ingresos a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios

El ático de Ayuso en Chamberí no ha recibido ofertas (Europa Press)
El ático de Ayuso en Chamberí no ha recibido ofertas (Europa Press)
Guardar

El ático de Chamberí que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró por 6,3 millones de euros ha quedado desierto al no recibir ofertas en la subasta convocada para venderlo tras la polémica por su adquisición y con la previsión de destinar los ingresos a las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. La falta de compradores consta en la documentación compartida por Planifica Madrid y en fuentes oficiales citadas por EL PAÍS.

Planifica Madrid cerró el plazo de presentación de ofertas en la madrugada del lunes 7 de septiembre sin recibir ninguna por el inmueble de la calle General Martínez Campos, anunciado el 7 de agosto por casi 6,7 millones de euros. La mesa de contratación ha propuesto declarar desierto el lote tras constatar que no concurrió ningún comprador.

PUBLICIDAD

El acta de la reunión de la mesa de contratación recoge una “propuesta de declaración de desierto” para el lote dos, correspondiente al inmueble de General Martínez Campos. El organismo ha elevado esa propuesta al órgano de contratación de la empresa pública, adscrita a la Consejería de Presidencia.

La misma reunión de la Mesa de Contratación sí ha dejado una adjudicación para el lote uno, correspondiente al inmueble de Gran Vía 6. Planifica Madrid prevé venderlo a la empresa Cartesón S.L. por 11.850.010 euros, según consta en el acta publicada en el Portal de Contratación.

La Comunidad de Madrid compró la vivienda el 14 de abril y mantuvo la operación sin hacerla pública hasta el 29 de julio, cuando se informó de su existencia. Para entonces, Planifica Madrid ya había alquilado el inmueble a la Administración autonómica.

PUBLICIDAD

La justificación de la compra

La memoria de necesidad difundida por Planifica Madrid sitúa la justificación formal de la compra el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de cerrarse la adquisición. El documento plantea la necesidad de contar con un inmueble institucional que combinase zona de trabajo, descanso y alojamiento ocasional.

La Consejería de Presidencia defendió en esa memoria que el piso serviría como alojamiento para “autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. El informe contempla, por tanto, que Ayuso pudiera utilizar la vivienda de forma ocasional.

Ayuso defiende que ya se ha "dicho todo" sobre el ático y "se puede demostrar": "Está en venta. Chao pescao" (Europa Press - Archivo)
Ayuso defiende que ya se ha "dicho todo" sobre el ático y "se puede demostrar": "Está en venta. Chao pescao" (Europa Press - Archivo)

El expediente añade una función ligada a situaciones excepcionales: disponer de espacios complementarios a las sedes institucionales durante crisis prolongadas. El texto pone como ejemplo la pandemia de covid-19 y alude a la necesidad de un inmueble con esas características.

El mismo 29 de julio, la presidenta aseguró que el piso se había adquirido como oficina temporal durante las obras en la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol. La controversia posterior llevó al Ejecutivo autonómico a anunciar su venta; Ayuso resumió entonces la decisión con la frase: “Está en venta, chao pescao”.

Los fondos para la Sierra Oeste

El consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno regional y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que el dinero obtenido se dedicaría a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano. La operación de venta, no obstante, no permite trasladar automáticamente esos recursos a ese destino.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

Habría que esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid y al reparto de dividendos para que la Comunidad pudiera disponer de los fondos. También existen dudas sobre el beneficio efectivo, ya que al precio de compra deben añadirse impuestos y otros gastos derivados de la operación.

Más Madrid ha anunciado que llevará el caso al Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de dinero público. La formación calcula que, al sumar esos costes a los 6,3 millones desembolsados, el total se aproximaría al precio fijado para la venta, por lo que advirtió de que una adjudicación por esa cuantía “podría producir una pérdida patrimonial”.

Temas Relacionados

Isabel Díaz AyusoMadridÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un primo del rey Felipe VI aparece muerto a los 44 años mientras era investigado por posesión de drogas y el caso ‘Putney Pusher’

El fallecido, Nicholas Brandam, era el hijo del primo hermano de la reina Sofía, el único descendiente de la princesa Catalina de Grecia

Un primo del rey Felipe VI aparece muerto a los 44 años mientras era investigado por posesión de drogas y el caso ‘Putney Pusher’

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Cómo ir a los conciertos de Shakira en Madrid: línea de metro, opciones en autobús y Cercanías y zonas habilitadas para taxis

El Ayuntamiento avisa a los espectadores de que no utilicen el coche privado, pues todas las áreas cercanas al evento estarán cerradas al tráfico

Cómo ir a los conciertos de Shakira en Madrid: línea de metro, opciones en autobús y Cercanías y zonas habilitadas para taxis

Fina le confiesa su infidelidad a Marta y Beatriz confirma su embarazo: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 18 de septiembre

La serie de Antena 3 pone al límite la relación de Marta y desvela la gran incógnita en torno al embarazo de Beatriz

Fina le confiesa su infidelidad a Marta y Beatriz confirma su embarazo: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 18 de septiembre

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirma una revisión de los complementos por razón de servicio para todos los empleados públicos estatales

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

La DGT endurece las normas para los patinetes eléctricos a partir del 1 de octubre: edad mínima, casco obligatorio y multas de hasta 200 euros

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

ECONOMÍA

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

Sánchez se mete en la polémica internacional sobre los centros de datos con un artículo en ‘Bloomberg’: afirma que “son necesarios”, pero defiende regular su consumo energético

DEPORTES

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona