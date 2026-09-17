El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

El ático de Ayuso en Chamberí no ha recibido ofertas (Europa Press)

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El ático de Chamberí que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso compró por 6,3 millones de euros ha quedado desierto al no recibir ofertas en la subasta convocada para venderlo tras la polémica por su adquisición y con la previsión de destinar los ingresos a las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. La falta de compradores consta en la documentación compartida por Planifica Madrid y en fuentes oficiales citadas por EL PAÍS.

Planifica Madrid cerró el plazo de presentación de ofertas en la madrugada del lunes 7 de septiembre sin recibir ninguna por el inmueble de la calle General Martínez Campos, anunciado el 7 de agosto por casi 6,7 millones de euros. La mesa de contratación ha propuesto declarar desierto el lote tras constatar que no concurrió ningún comprador.

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El acta de la reunión de la mesa de contratación recoge una “propuesta de declaración de desierto” para el lote dos, correspondiente al inmueble de General Martínez Campos. El organismo ha elevado esa propuesta al órgano de contratación de la empresa pública, adscrita a la Consejería de Presidencia.

La misma reunión de la Mesa de Contratación sí ha dejado una adjudicación para el lote uno, correspondiente al inmueble de Gran Vía 6. Planifica Madrid prevé venderlo a la empresa Cartesón S.L. por 11.850.010 euros, según consta en el acta publicada en el Portal de Contratación.

La Comunidad de Madrid compró la vivienda el 14 de abril y mantuvo la operación sin hacerla pública hasta el 29 de julio, cuando se informó de su existencia. Para entonces, Planifica Madrid ya había alquilado el inmueble a la Administración autonómica.

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La justificación de la compra

La memoria de necesidad difundida por Planifica Madrid sitúa la justificación formal de la compra el 2 de julio de 2026, casi tres meses después de cerrarse la adquisición. El documento plantea la necesidad de contar con un inmueble institucional que combinase zona de trabajo, descanso y alojamiento ocasional.

La Consejería de Presidencia defendió en esa memoria que el piso serviría como alojamiento para “autoridades en visita oficial a la región o a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid”. El informe contempla, por tanto, que Ayuso pudiera utilizar la vivienda de forma ocasional.

Ayuso defiende que ya se ha "dicho todo" sobre el ático y "se puede demostrar": "Está en venta. Chao pescao" (Europa Press - Archivo)

El expediente añade una función ligada a situaciones excepcionales: disponer de espacios complementarios a las sedes institucionales durante crisis prolongadas. El texto pone como ejemplo la pandemia de covid-19 y alude a la necesidad de un inmueble con esas características.

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El mismo 29 de julio, la presidenta aseguró que el piso se había adquirido como oficina temporal durante las obras en la sede del Gobierno regional de la Puerta del Sol. La controversia posterior llevó al Ejecutivo autonómico a anunciar su venta; Ayuso resumió entonces la decisión con la frase: “Está en venta, chao pescao”.

Los fondos para la Sierra Oeste

El consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno regional y presidente de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que el dinero obtenido se dedicaría a la reconstrucción de la Sierra Oeste tras los incendios del verano. La operación de venta, no obstante, no permite trasladar automáticamente esos recursos a ese destino.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado que el Gobierno regional haya adquirido el ático de Chamberí para un uso personal y lo ha enmarcado en la reforma "integral" de la Real Casa de Correos que se va a llevar a cabo. (Europa Press)

Habría que esperar al cierre del ejercicio de Planifica Madrid y al reparto de dividendos para que la Comunidad pudiera disponer de los fondos. También existen dudas sobre el beneficio efectivo, ya que al precio de compra deben añadirse impuestos y otros gastos derivados de la operación.

Más Madrid ha anunciado que llevará el caso al Tribunal de Cuentas por un posible menoscabo de dinero público. La formación calcula que, al sumar esos costes a los 6,3 millones desembolsados, el total se aproximaría al precio fijado para la venta, por lo que advirtió de que una adjudicación por esa cuantía “podría producir una pérdida patrimonial”.

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