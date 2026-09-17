RTVE dejará de emitir ‘MasterChef Junior’: la próxima edición solo se podrá ver en Disney+

Masterchef Junior llega a Disney+. (Montaje Infobae)

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Un giro ha cambiado la emisión de uno de los formatos más famosos de la televisión España. A través de un inesperado vídeo publicado en la cuenta oficial de Instagram de Disney+, se ha dado a conocer que la próxima edición de MasterChef Junior se emitirá de forma exclusiva en dicha plataforma de streaming, consumando su desvinculación total de la plantilla de programación de Radio Televisión Española (RTVE). Esta decisión pone fin a más de una década de emisiones en abierto en la televisión pública y marca un punto de inflexión decisivo para el popular talent culinario infantil producido por Shine Iberia.

La noticia ha tomado por sorpresa a los espectadores y a la industria audiovisual, ya que ni la corporación pública ni la compañía productora habían emitido un comunicado oficial previo sobre este cambio de rumbo. El anuncio se ha limitado a una cuidada píldora audiovisual difundida en las redes sociales de la plataforma, donde se confirma que la versión para niños de entre 8 y 12 años pasa a formar parte del catálogo de suscripción de Disney+.

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Actualmente, La 1 de RTVE se encuentra en plena emisión de MasterChef Celebrity Legends, la edición especial de redención que ha vuelto a reunir en las cocinas a figuras tan reconocibles como Florentino Fernández, Santiago Segura, Marina Rivers o Ruth Lorenzo. Mientras la versión de adultos y famosos mantiene su arraigo en el prime time tradicional, la variante infantil toma una senda totalmente independiente tras años acumulando un notable desgaste en la televisión abierta.

El antecedente entre Disney+ y RTVE

La llegada en exclusiva de la versión infantil a la plataforma de streaming no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del marco de alianza fijado entre ambas corporaciones. El pasado 27 de marzo de 2026, según informó el diario El País, Disney+ y RTVE alcanzaron un trascendental acuerdo estratégico para compartir una amplia selección de contenidos. Este pacto, que entró en vigor el 31 de marzo, no solo abarca diferentes producciones de ficción de la televisión pública, sino que situó a la franquicia MasterChef como uno de los activos principales del intercambio entre el catálogo en abierto y el servicio bajo demanda.

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Tráiler de la exposición de Disney por su 100 aniversario

La integración de la marca gastronómica en el catálogo de Disney+ resuelve además una de las mayores dificultades que venía arrastrando el formato infantil en su etapa en La 1: los horarios de emisión. En las últimas temporadas en la televisión pública, los episodios de MasterChef Junior se emitían en el prime time nocturno, comenzando a altas horas de la noche y finalizando de madrugada. Esta circunstancia complicaba el seguimiento del programa por parte de su público natural durante los días escolares. Ahora, amparado en el acuerdo de contenidos publicado en marzo y ratificado en las redes de la plataforma, el talent infantil podrá ser consumido sin restricciones horarias ni interrupciones comerciales.

El contraste con ‘MasterChef Celebrity Legends’

El desembarco exclusivo de los pequeños cocineros en el entorno digital contrasta de forma directa con la estrategia de RTVE para mantener viva la franquicia en la televisión generalista. La cadena pública continúa apostando por formatos de masas como MasterChef Celebrity Legends o las presentaciones de las entregas estelares conducidas por Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz. En la programación tradicional de La 1, las pruebas a seis manos, los retos de repostería avanzada y las dinámicas con personajes famosos siguen ofreciendo datos de audiencia significativos.

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'MasterChef Celebrity Legends' sigue emitiéndose en la televisión pública. (RTVE).

De este modo, el universo MasterChef inicia una fase de coexistencia entre dos modelos de difusión complementarios. Por un lado, la televisión pública conserva las grandes producciones generalistas orientadas a la audiencia de masas y al prime time. Por otro lado, la vertiente infantil aprovecha las ventajas de la alianza firmada en marzo para consolidarse en el catálogo de Disney+, donde los contenidos educativos y de entretenimiento familiar encuentran un nicho nativo. Con este movimiento, la competición entre los fogones infantiles inicia una nueva era en la televisión bajo demanda en España.