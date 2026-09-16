Alerta máxima en Valencia y Barcelona por fuertes lluvias: Las instituciones envían un Es-Alert por el riesgo de inundaciones

Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. (Ana Escobar/EFE)

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, especialmente tras la intensa tromba de agua que cae desde última hora de la tarde en Valencia y su área metropolitana. Según anuncia la Generalitat, esa situación se toma cuando se han producido inundaciones en zonas localizadas, quedando asegurada la atención a las mismas mediante el uso de medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 22:08 horas, un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas, por lo que pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en las viviendas.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado esta tarde un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa valenciana de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias pide asimismo a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y el seguimiento en la zona.

A estas alertas se suman la de Barcelona y Almería. La Agencia Estatal de Meteorología ha enviado aviso rojo con lluvia torrencial en el litoral de Barcelona, con acumulados superiores a los 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que están provocando inundaciones y crecidas repentinas. La Aemet ha alertado de “peligro extraordinario” y ha hecho indicaciones para seguir las recomendaciones de Protección Civil. En el levante almeriense, el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas ha motivado la activación de la fase de emergencia del Plan de Inundaciones (PERI), el envío de alertas a móviles y la suspensión de clases en tres municipios.