España

Alerta máxima en Valencia y Barcelona por fuertes lluvias: Las instituciones envían un Es-Alert por el riesgo de inundaciones

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana

Guardar
Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. (Ana Escobar/EFE)
Coches circulan por una calle inundada tras las fuertes lluvias caídas en Valencia, este miércoles. (Ana Escobar/EFE)

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, especialmente tras la intensa tromba de agua que cae desde última hora de la tarde en Valencia y su área metropolitana. Según anuncia la Generalitat, esa situación se toma cuando se han producido inundaciones en zonas localizadas, quedando asegurada la atención a las mismas mediante el uso de medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.

Además, Protección Civil ha enviado, a las 22:08 horas, un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas, por lo que pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en las viviendas.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado esta tarde un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa valenciana de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias pide asimismo a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y el seguimiento en la zona.

A estas alertas se suman la de Barcelona y Almería. La Agencia Estatal de Meteorología ha enviado aviso rojo con lluvia torrencial en el litoral de Barcelona, con acumulados superiores a los 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que están provocando inundaciones y crecidas repentinas. La Aemet ha alertado de “peligro extraordinario” y ha hecho indicaciones para seguir las recomendaciones de Protección Civil. En el levante almeriense, el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas ha motivado la activación de la fase de emergencia del Plan de Inundaciones (PERI), el envío de alertas a móviles y la suspensión de clases en tres municipios.

22:27 hsHoy

La Policía de Valencia manda una alerta en su cuenta de X: “los túneles permanecen cerrados por motivos de seguridad y no se reabrirán hasta que se considere que el peligro ha cesado. Evite transitar por los túneles y las zonas propensas a inundaciones. Siga las instrucciones de los servicios de emergencia”.

Los túneles permanecen cerrados por motivos de seguridad. (@policialocalvlC/X)
Los túneles permanecen cerrados por motivos de seguridad. (@policialocalvlC/X)
Los túneles permanecen cerrados por motivos de seguridad. (@policialocalvlC/X)
Los túneles permanecen cerrados por motivos de seguridad. (@policialocalvlC/X)
22:14 hsHoy

En Barcelona, las fuertes lluvias han provocado en las últimas horas inundaciones, cortes de carreteras y múltiples incidencias en el transporte en el área metropolitana de la ciudad condal, donde varios vuelos han sido cancelados y se han producido afectaciones en el servicio de Rodalies.

Por su parte, Protección Civil ha enviado esta noche mensajes ES-Alert a los teléfonos móviles del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Alt y Baix Penedès y el Vallès Occidental por lluvias torrenciales en las próximas horas.

En total, los Bomberos de la Generalitat han recibido en las últimas horas cerca de 200 avisos por problemas derivados de las lluvias, principalmente por acumulaciones de agua en edificios y en la vía pública que dificultan la circulación.

22:10 hsHoy

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera fundamental, ante las fuertes lluvias que esta noche afectan a varias zonas de la península, que los ciudadanos sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias y la consulta a fuentes oficiales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones. (Mateo Lanzuela/Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece declaraciones. (Mateo Lanzuela/Europa Press)

“Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana”, ha escrito en X el presidente del Gobierno. “Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales”, ha enfatizado.

21:52 hsHoy

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha gestionado desde las 14.00 hasta las 23.00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes relacionados con las fuertes tormentas en la provincia de Valencia, un centenar de los cuales han sido en la ciudad de Valencia, donde ha caído una gran tromba de agua sobre las nueve de la noche.

21:48 hsHoy

En Valencia, la circulación de la C3 ha quedado interrumpida por una incidencia en los sistemas de señalización entre Buñol y Sant Isidre; la C1 mantiene suspendida la circulación a su paso por Sollana, debido a la caída de un árbol sobre la catenaria; y en la C2 los trenes circulan con retrasos por una falta de tensión por una de las vías entre las estaciones de Silla y Almussafes.

21:43 hsHoy

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han llevado ya a cabo, desde las ocho de la tarde, unos 25 servicios relacionados con las lluvias y tormentas que recorren Valencia y su área metropolitana, hasta el momento sin incidentes graves.

21:31 hsHoy

La intensa tormenta, con aguaceros, viento racheado y abundantes rayos, que cae desde última hora de la tarde en València y su área metropolitana provoca también retrasos en todas las líneas de Metrovalencia, y mantiene cortados algunos tramos en las líneas 1 y 2.

21:30 hsHoy

La Aemet alerta de un “cambio brusco” del tiempo con intensas lluvias, tormentas y una “extraordinaria” bajada de las temperaturas

El organismo detalla que afectarán al este peninsular y a las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca, donde también podría caer granizo y darse rachas muy fuertes de viento

Una persona cruza una calle anegada en la localidad de l'Alcúdia (Valencia), a 28 de diciembre de 2025.(EFE/ Kai Forsterling)
Una persona cruza una calle anegada en la localidad de l'Alcúdia (Valencia), a 28 de diciembre de 2025.(EFE/ Kai Forsterling)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una advertencia este martes del cara a la próxima jornada. El organismo público espera un “cambio brusco de tiempo” con tormentas muy fuertes que afectarán al este peninsular y a las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca el miércoles.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

AemetTiempoTiempo españaMeteorologíaInundacionesLluviasComunidad ValencianaEspañaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

Últimas noticias

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El delantero francés niega que su decisión implicara un rechazo a los habitantes de la ciudad autónoma

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del miércoles 16 de septiembre de 2026

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

La razón por la que Isabella de Dinamarca no lleva el mismo apellido que su hermano Christian en el uniforme militar

Unas fotos de la visita de los reyes al cuartel revelan el uso de nombres de lugares emblemáticos en lugar de su apellido dinástico

La razón por la que Isabella de Dinamarca no lleva el mismo apellido que su hermano Christian en el uniforme militar

ÚLTIMAS NOTICIAS

En un clima atravesado por la interna, Kicillof y el kirchnerismo marcharon por la Noche de los Lápices

En un clima atravesado por la interna, Kicillof y el kirchnerismo marcharon por la Noche de los Lápices

Anthropic llega a los bancos con la IA Claude: ahora los asesores financieros tendrán un asistente para atender a las personas

Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados

Ernesto Sanz pidió recrear una coalición como Cambiemos y no descartó presentarse como candidato en 2027

Quiénes son los argentinos nominados a los Latin Grammy 2026: la lista completa

INFOBAE AMÉRICA

Paramount, el Fiscal General de California y el Sindicato de Guionistas se reunirán para negociar un acuerdo

Paramount, el Fiscal General de California y el Sindicato de Guionistas se reunirán para negociar un acuerdo

Ejército halla a 17 haitianos hacinados dentro de vehículo e intercepta a conocido contrabandista de migrantes en Dominicana

Honduras: embalses de la capital entran en nivel crítico ante reducción de reservas de agua

Oposición pide la renuncia de Rodrigo Chaves tras enfrentamiento con ciudadano durante actos patrios en Costa Rica

La CIDH solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas urgentes para nueve presos en Nicaragua

DEPORTES

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

La dura sanción a Chacarita por la guerra en su barra y el castigo al que se expone Platense por los incidentes en la Libertadores

Lo volvieron a convocar a la selección argentina y anotó un golazo de volea por la Europa League: su particular festejo

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

El gran partido de Cuti Romero en la goleada de Atlético de Madrid: del remate que casi termina en grito al elogio de Simeone

Triple festejo argentino en el WTA 250 de San Pablo: Solana Sierra, Jazmín Ortenzi y Nadia Podoroska avanzaron a octavos