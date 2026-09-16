Alerta máxima en Valencia y Barcelona por fuertes lluvias: Las instituciones envían un Es-Alert por el riesgo de inundaciones

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la Comunidad Valenciana, especialmente tras la intensa tromba de agua que cae desde última hora de la tarde en Valencia y su área metropolitana. Según anuncia la Generalitat, esa situación se toma cuando se han producido inundaciones en zonas localizadas, quedando asegurada la atención a las mismas mediante el uso de medios y recursos disponibles en las zonas afectadas.
Además, Protección Civil ha enviado, a las 22:08 horas, un Es-Alert a los móviles de la provincia de Valencia alertando del riesgo de inundación ante la situación de lluvias generalizadas, por lo que pide evitar desplazamientos, alejarse de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico establecidos y, en caso de incremento del nivel de agua, acceder a pisos superiores en las viviendas.
Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado esta tarde un comunicado a los ayuntamientos situados aguas abajo de la presa valenciana de Buseo para informar de que el organismo responsable de la balsa iniciará, de manera preventiva, un proceso de desembalse de caudal. Emergencias pide asimismo a los responsables de estos municipios que intensifiquen la vigilancia y el seguimiento en la zona.
A estas alertas se suman la de Barcelona y Almería. La Agencia Estatal de Meteorología ha enviado aviso rojo con lluvia torrencial en el litoral de Barcelona, con acumulados superiores a los 90 litros por metro cuadrado en menos de una hora, que están provocando inundaciones y crecidas repentinas. La Aemet ha alertado de “peligro extraordinario” y ha hecho indicaciones para seguir las recomendaciones de Protección Civil. En el levante almeriense, el aviso naranja por fuertes lluvias y tormentas ha motivado la activación de la fase de emergencia del Plan de Inundaciones (PERI), el envío de alertas a móviles y la suspensión de clases en tres municipios.
La Policía de Valencia manda una alerta en su cuenta de X: “los túneles permanecen cerrados por motivos de seguridad y no se reabrirán hasta que se considere que el peligro ha cesado. Evite transitar por los túneles y las zonas propensas a inundaciones. Siga las instrucciones de los servicios de emergencia”.
En Barcelona, las fuertes lluvias han provocado en las últimas horas inundaciones, cortes de carreteras y múltiples incidencias en el transporte en el área metropolitana de la ciudad condal, donde varios vuelos han sido cancelados y se han producido afectaciones en el servicio de Rodalies.
Por su parte, Protección Civil ha enviado esta noche mensajes ES-Alert a los teléfonos móviles del Barcelonès, el Maresme, el Baix Llobregat, el Garraf, el Alt y Baix Penedès y el Vallès Occidental por lluvias torrenciales en las próximas horas.
En total, los Bomberos de la Generalitat han recibido en las últimas horas cerca de 200 avisos por problemas derivados de las lluvias, principalmente por acumulaciones de agua en edificios y en la vía pública que dificultan la circulación.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera fundamental, ante las fuertes lluvias que esta noche afectan a varias zonas de la península, que los ciudadanos sigan las recomendaciones de los servicios de emergencias y la consulta a fuentes oficiales.
“Las fuertes lluvias y tormentas están dejando esta noche situaciones muy complicadas en varias zonas de nuestra geografía, especialmente en Catalunya y la Comunitat Valenciana”, ha escrito en X el presidente del Gobierno. “Es fundamental seguir siempre las recomendaciones de los servicios de emergencias y consultar fuentes oficiales”, ha enfatizado.
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha gestionado desde las 14.00 hasta las 23.00 horas de este miércoles un total de 478 incidentes relacionados con las fuertes tormentas en la provincia de Valencia, un centenar de los cuales han sido en la ciudad de Valencia, donde ha caído una gran tromba de agua sobre las nueve de la noche.
En Valencia, la circulación de la C3 ha quedado interrumpida por una incidencia en los sistemas de señalización entre Buñol y Sant Isidre; la C1 mantiene suspendida la circulación a su paso por Sollana, debido a la caída de un árbol sobre la catenaria; y en la C2 los trenes circulan con retrasos por una falta de tensión por una de las vías entre las estaciones de Silla y Almussafes.
Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia han llevado ya a cabo, desde las ocho de la tarde, unos 25 servicios relacionados con las lluvias y tormentas que recorren Valencia y su área metropolitana, hasta el momento sin incidentes graves.
La intensa tormenta, con aguaceros, viento racheado y abundantes rayos, que cae desde última hora de la tarde en València y su área metropolitana provoca también retrasos en todas las líneas de Metrovalencia, y mantiene cortados algunos tramos en las líneas 1 y 2.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una advertencia este martes del cara a la próxima jornada. El organismo público espera un “cambio brusco de tiempo” con tormentas muy fuertes que afectarán al este peninsular y a las islas de Ibiza, Formentera y Mallorca el miércoles.