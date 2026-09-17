España

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Guardar

Conoce enseguida los resultados ganadoresdel sorteo 4 de las 17:00 horas de la Triplex de la Once de este jueves 17 de septiembre celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías españolas que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

PUBLICIDAD

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 17 de septiembre.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 2, 2, 6.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un problema bucal común eleva un 61% el riesgo de tener Alzheimer, según un nuevo estudio

Las señales inflamatorias en la sangre y la demencia en el cerebro parecen estar estrechamente vinculadas

Un problema bucal común eleva un 61% el riesgo de tener Alzheimer, según un nuevo estudio

Suspiros de merengue, una receta dulce y sencilla elaborada con solo tres ingredientes

Este postre azucarado es ideal para acompañar el café de la sobremesa o para decorar tartas y pasteles

Suspiros de merengue, una receta dulce y sencilla elaborada con solo tres ingredientes

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Cuando la convivencia entre herederos se rompe, la ley contempla una vía para reclamar una indemnización por el disfrute exclusivo de la vivienda, un proceso que comienza con una notificación formal y puede terminar, si no hay acuerdo, ante un juzgado

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

El valle vive días de máxima tensión entre el esperado baile de Bárbara, el avance de la investigación por la desaparición de Dámaso y un triángulo amoroso

Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 14 al viernes 18 de septiembre: Don Hernando revela el beso entre Alejo y Manuela

Emilio Lara, antropólogo y escritor: “Sin el aceite de oliva, nuestra civilización sería más sosa, menos saludable y con un nivel civilizatorio inferior”

Mucho más que un ingrediente gastronómico, el llamado “oro verde” ha moldeado la espiritualidad, la medicina, la filosofía y la geopolítica del Mediterráneo

Emilio Lara, antropólogo y escritor: “Sin el aceite de oliva, nuestra civilización sería más sosa, menos saludable y con un nivel civilizatorio inferior”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

El ático de Chamberí que compró el Gobierno de Ayuso queda desierto en la subasta tras no recibir ofertas

La Audiencia Nacional rechaza paralizar la instalación del campamento en el Puerto de Ceuta donde el Gobierno prevé alojar a más de 1.000 migrantes

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

La DGT endurece las normas para los patinetes eléctricos a partir del 1 de octubre: edad mínima, casco obligatorio y multas de hasta 200 euros

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

DEPORTES

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Florentino Pérez se planta en Ceuta y Marruecos mira al Real Madrid: así ve el gesto la prensa marroquí tras la polémica con las camisetas “Todos somos Caballas”

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona