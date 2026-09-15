Muere a los 99 años la pastora más longeva de España: llevaba cuidando del ganado desde los 5 años en Cataluña y recibió la Cruz de Sant Jordi en el 2022

Muere Marina Vilalta i Fajula a los 99 años la pastora más longeva de España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Marina Vilalta i Fajula, la pastora en activo de mayor edad de España, murió a los 99 años durante la noche del domingo al lunes. Nacida en Ogassa y vecina de Bruguera, en la comarca del Ripollès (Cataluña), dedicó su vida al ganado y mantuvo el oficio hasta sus últimos años, cuando todavía sacaba cada tarde a sus ovejas y cabras por las faldas del Taga.

La trayectoria de Marina Vilalta estuvo ligada a la ganadería de montaña, a las tradiciones orales y a las canciones populares. La Generalitat de Cataluña le concedió la Cruz de Sant Jordi en 2022 por su dedicación al campo, su vínculo con la cría de ganado y su aporte a la difusión de un patrimonio transmitido de generación en generación.

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Vilalta no tuvo la oportunidad de aprender a leer ni a escribir. Por ese motivo, el cancionero popular ocupó un lugar central en su vida: a través de las canciones, refranes y relatos conservaba conocimientos que habían pasado de unas personas a otras en el ámbito rural. Su muerte deja a Bruguera sin una de las figuras más reconocidas de la actividad ganadera de la zona.

Empezó a acompañar a su padre cuando tenía cinco años

La pastora comenzó a cuidar animales a los cinco años, cuando acompañaba a su padre en las tareas de pastoreo. Aquella rutina se convirtió en su profesión y marcó una vida desarrollada entre los rebaños, la montaña y los caminos de la comarca. Llegó a cuidar un rebaño de unas 600 ovejas y, según contó ella misma, tuvo que ver cómo un águila se le llevaba frente a ella un cordero recién nacido al que no llegó a tiempo de resguardar en la cabaña que tenían en la montaña.

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Varias ovejas y corderos permanecen en un prado. (Yorick Veenma)

A pocos meses de cumplir 100 años, continuaba vinculada a la actividad que había conocido durante su infancia. Su centenario estaba previsto para el 14 de junio del próximo año. Hasta entonces, Vilalta mantenía la costumbre de llevar su rebaño de ovejas y cabras a pastar cada tarde por los pies del Taga, una imagen que resumía su permanencia en un oficio cada vez menos frecuente en las zonas de montaña.

La devoción de la ganadera por su trabajo convirtió su casa y su experiencia en un punto de referencia para jóvenes vinculados al sector. Ganaderos de nuevas generaciones la visitaban con frecuencia, atraídos por una trayectoria que combinaba el conocimiento de los animales, la práctica cotidiana del pastoreo y la preservación de saberes rurales.

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Su historia llegó a un libro y fue reconocida por el Parlament

La vida de Marina Vilalta i Fajula fue recogida en 2023 en el libro Una vida en las montañas, escrito por el periodista de 3CatInfo Abraham Orriols. La obra puso por escrito parte de la experiencia de una mujer que dedicó casi toda su vida a la ganadería y que mantuvo su actividad hasta una edad poco habitual en el sector.

Marina Vilalta i Fajula fue ovacionada en el Parlament de Catalunya. (David Zorrakino/Europa Press)

El municipio de Bruguera, que pertenece a Ribes de Freser, también reconoció su figura al dar su nombre a una plaza. Vilalta apenas se alejaba de este pueblo del Ripollès y no viajó a Barcelona para recibir la Cruz de Sant Jordi, pese a que el galardón distinguió una trayectoria ligada tanto a la cría de ganado como a la transmisión de canciones y tradiciones orales de Cataluña.

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La excepción tuvo lugar hace dos años, cuando se trasladó a la capital catalana para participar en una movilización de la Revolta Pagesa en apoyo al sector. En ese contexto, fue ovacionada en el Parlament de Catalunya durante un pleno monográfico dedicado al sector primario. La pastora, que había hecho de Bruguera el centro de su vida, recibió así uno de los últimos homenajes públicos a una trayectoria iniciada cuando apenas tenía cinco años.