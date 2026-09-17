España

Lucía Menéndez, abogada: “Puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado”

Cuando la convivencia entre herederos se rompe, la ley contempla una vía para reclamar una indemnización por el disfrute exclusivo de la vivienda, un proceso que comienza con una notificación formal y puede terminar, si no hay acuerdo, ante un juzgado

Ilustración de un hombre sentado dentro de una casa y dos personas en el exterior junto a señales que indican vender y compartir.
Un desacuerdo entre hermanos surge por el uso exclusivo de una vivienda heredada frente a las opciones de venta o reparto del inmueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando varios hermanos reciben en herencia una vivienda, todos tienen los mismos derechos sobre ese inmueble, ya sea para habitarlo o para venderlo y repartir el importe. Así lo explica la abogada Lucía Menéndez en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@luciamenendezabogada), en el que advierte que puedes reclamar una compensación económica a tu hermano por estar disfrutando solo de una casa que tú también has heredado, una situación muy común que ocurre cuando uno de los herederos ocupa la propiedad sin contar con el resto.

“Cuando varios hermanos heredan una vivienda, todos tienen derecho o a utilizarla o a venderla para repartir el dinero”, señala la letrada. El conflicto surge cuando esa regla se rompe y uno de los herederos se instala en la casa, dejando fuera a los demás de un bien que también les pertenece.

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Según explica Menéndez, “el problema aparece cuando uno de los herederos se instala en la casa e impide que el resto utilicen un bien que les pertenece”. Después, la abogada aclara que esta ocupación en solitario no borra el derecho de los demás sobre el inmueble, sino que abre la puerta a una reclamación económica por el uso exclusivo que uno de ellos hace de la propiedad.

Reclamación formal como paso previo antes de acudir a un juez

Ante este escenario, la especialista recomienda no acudir directamente a los tribunales. “Lo primero que deberías hacer es comunicarle fehacientemente que pague una compensación por el bien que está utilizando él en exclusiva”, indica Menéndez. Esa comunicación formal deja constancia de la reclamación y marca el inicio del plazo desde el cual podría exigirse el pago retroactivo de esa compensación.

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Uno de los errores más frecuentes que se cometen en la herencia.

La abogada subraya que esta notificación es el paso previo indispensable antes de cualquier otra acción, ya que permite intentar una solución negociada entre las partes sin necesidad de recurrir a un procedimiento judicial.

La vía judicial, la última opción si no hay acuerdo

Si el hermano que ocupa la vivienda se niega a pagar una renta o a avanzar en el reparto de la herencia, la abogada explica que existe un camino legal disponible. “Si se niega a alcanzar un acuerdo en el pago de la renta o en la partición de la herencia, es cuando se puede acudir a un procedimiento judicial”, detalla Menéndez.

Este procedimiento permite que un juez determine tanto la compensación económica que corresponde por el uso exclusivo del inmueble como, en caso de ser necesario, la división de la herencia entre los herederos.

Actuar cuanto antes mejora la posición del reclamante

Por último, Menéndez insiste en que el tiempo juega un papel determinante en este tipo de conflictos. “Si tu hermano lleva años viviendo gratuitamente en una vivienda que habéis heredado, cuanto antes muestres tu disconformidad, antes podrás buscar una solución y solicitar una indemnización por ese uso”, afirma la abogada.

Es decir, que cuanto más tiempo pase sin que el resto de herederos manifieste su oposición al uso exclusivo de la vivienda, más complicado puede ser a la larga reclamar el pago retroactivo correspondiente a todo ese periodo. Por ello, la especialista recomienda formalizar la reclamación desde el primer momento en que se detecta la situación, en lugar de esperar a que el desacuerdo entre hermanos se prolongue en el tiempo.

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