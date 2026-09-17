La DGT endurece las normas para los patinetes eléctricos a partir del 1 de octubre: edad mínima, casco obligatorio y multas de hasta 200 euros (VisualesIA Scribnews)

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Circular en patinete eléctrico por la acera dejará de estar permitido a partir del 1 de octubre de 2026, fecha en la que entra en vigor el nuevo Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT). La norma pone también un mínimo de edad, de 15 años, para poder utilizar uno de estos vehículos; y añade el casco homologado a la lista de elementos obligatorios.

La medida entra dentro de un paquete más amplio de cambios que toca a conductores, motoristas, ciclistas y peatones por igual. La idea, según se desprende del propio texto, es acomodar las reglas a la realidad en calles y carreteras, donde se cruzan vehículos que no van ni remotamente a la misma velocidad ni tienen el mismo tamaño.

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Los patinetes, que en el reglamento aparecen bajo la etiqueta de vehículos de movilidad personal, no podrán pisar aceras, autopistas, autovías, travesías ni túneles urbanos. La intención detrás de esta lista es simple: mantener a los patinetes lejos de donde caminan los peatones y lejos también de las vías donde la diferencia de velocidad con coches y camiones se dispara.

Saltarse estas reglas tiene un precio. Según recoge la nueva normativa, la multa ronda los 200 euros. Estas reglas no llegan de la nada, sino que se suman a otras que ya existían y que obligaban a respetar tanto determinadas vías como las ordenanzas que cada ayuntamiento tenga establecidas para su municipio.

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Control Visual e Inspección del Vehículo de Movilidad Personal, CONVIVE, es el nombre que propone AECA-ITV para la realización del control periódico de los patinetes eléctricos

Casco y seguro obligatorios

El texto del reglamento es claro en este punto: quien conduzca un patinete deberá llevar casco homologado, sin excepciones. Esa obligación corre en paralelo a la edad mínima fijada, los 15 años, que se convierte en un requisito para poder circular con este tipo de vehículo. Además, los patinetes tendrán que constar en el registro nacional de vehículos de la DGT: tendrán que llevar una placa identificativa y tener un Seguro de Responsabilidad civil. También será obligatorio llevar puesto un chaleco reflectante por las noches o en condiciones de poca visibilidad.

La norma mete también mano en cuestiones técnicas, como el alumbrado, aunque en este terreno da algo de margen: los patinetes que ya estén en circulación antes de la entrada en vigor del reglamento podrán adaptarse a las nuevas exigencias hasta octubre de 2027. Un año entero de plazo para ponerse al día.

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El reglamento no se queda solo en los patinetes. Los motoristas tendrán que usar guantes, y quienes viajen en moto, ya sea conduciendo o de paseantes, deberán calzar algo cerrado que les cubra el pie entero. Además, se abre una puerta poco habitual hasta ahora: durante un atasco, las motos podrán circular por el arcén derecho, siempre que no superen los 30 kilómetros por hora y se cumplan las condiciones que marca la norma.

Otro de los puntos que trae la reforma tiene que ver con los atascos en autopistas y autovías: cuando el tráfico se para del todo, los coches deberán dejar hueco para formar un carril que permita pasar a ambulancias, bomberos y demás servicios de emergencia.

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Por último, la norma prohíbe adelantar cuando haya nieve o lluvias fuertes, debido a las complicaciones que estos fenómenos generan sobre el asfalto. La mayoría de estos cambios arrancan el 1 de octubre de 2026, aunque algunos requisitos técnicos tendrán de plazo hasta finales de 2027 para aplicarse del todo.