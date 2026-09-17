Huelva tendrá el mayor embalse de hidrógeno verde de Europa: una planta de 1.000 millones de euros que producirá combustible limpio para coches, barcos y aviones

El proyecto industrial de hidrógeno verde de la empresa Moeve en Palos de la Frontera integra fuentes de energía renovable e infraestructura productiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La compañía energética Moeve ha comenzado este jueves en su parque energético de Palos de la Frontera (Huelva) la construcción de Onuba, una planta industrial que contará con 300 MW de capacidad de electrólisis —proceso químico con el que se obtiene el hidrógeno verde— ampliables a otros 105 MW. Además, constituye la primera fase del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, el proyecto de mayor envergadura en este ámbito dentro de Europa. La inversión conjunta supera los 1.000 millones de euros e incluye infraestructura industrial y una planta fotovoltaica destinada al autoconsumo energético.

Según los datos aportados por la compañía, la instalación tendrá capacidad para generar en torno a 45.000 toneladas de hidrógeno renovable al año. Esa producción permitiría evitar la emisión de unas 250.000 toneladas anuales de CO2, un volumen equiparable a las emisiones que generan los vehículos de combustión de las ciudades de Huelva, Cádiz y Jaén juntas.

PUBLICIDAD

De igual manera, el proyecto también tendrá un importante impacto en el empleo. Durante las fases de desarrollo, construcción y puesta en marcha, se estima que generará más de 8.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos a lo largo de toda la cadena de valor, además de dinamizar la actividad de más de 400 pequeñas y medianas empresas y autónomos de la zona.

Qué usos tiene el hidrógeno verde

En una primera fase, la producción de hidrógeno de Onuba se destinará al autoconsumo de la refinería del propio parque energético. “Esa producción será para autoconsumo; el hidrógeno que consume la refinería dejará de ser fósil y pasará a ser renovable, algo que para 2030 es obligatorio”, ha explicado el director de Hidrógeno de Moeve, Miguel Ángel Devesa, durante un encuentro informativo de este jueves.

PUBLICIDAD

Una infografía detalla el proyecto Onuba de la compañía Moeve en Palos de la Frontera, el cual contará con 300 megavatios de capacidad inicial de electrólisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el hidrógeno verde generado en la planta podrá emplearse en la producción de combustibles más sostenibles para el transporte por carretera, la aviación y el sector marítimo, así como en la descarbonización de otras industrias. Sobre el precio del producto, Devesa ha aclarado que “actualmente el kilo de hidrógeno fósil se sitúa entre 1,5 y 2 euros, y el del renovable por encima de los 5 euros; queremos que a partir de 2040 los precios sean equivalentes”.

Andalucía, en el mapa energético europeo

En conjunto, el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde prevé alcanzar una capacidad total de 2 gigavatios (GW) de electrólisis, repartidos entre el parque energético de Palos de la Frontera y el de San Roque (Cádiz). Con este despliegue, Andalucía aspira a consolidarse como una región referente en la producción europea de moléculas verdes.

PUBLICIDAD

Asimismo, las obras de Onuba, que ya han comenzado, está previsto que finalicen en menos de tres años, en 2029. La planta ha sido reconocida por la Unión Europea como Proyecto de Interés Común (PCI), una calificación que le ha permitido acceder a una financiación pública de 304 millones de euros otorgada por el Gobierno de España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Respaldo político

El acto de inicio de las obras ha contado con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a representantes de administraciones locales y de las empresas participantes.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este miércoles en el Congreso su intención de seguir acelerando el despliegue de la energía renovable en el país mediante el decreto ley para paliar las consecuencias económicas del conflicto en Irán (Congreso)

El presidente del Gobierno ha destacado el papel del Estado en la financiación de este tipo de infraestructuras: “Hemos volcado la inteligencia de la Administración General del Estado y los recursos de los fondos Next Generation para convertir el hidrógeno renovable en un auténtico proyecto de país cuando muy pocos creían en ello”. Sánchez también ha detallado que ya se han destinado más de 3.000 millones de euros a más de 120 proyectos de hidrógeno renovable en el país, de los cuales Onuba ha recibido más de 300 millones de euros en apoyo público.

Por su parte, Moreno ha resaltado la dimensión simbólica del anuncio: “Arranca hoy en Huelva el primer valle de hidrógeno de España, y esperamos que pronto lo haga también su segunda sede en San Roque, en la provincia de Cádiz. Estamos expectantes y entusiasmados ante la oportunidad extraordinaria que se presenta”. El mandatario andaluz ha añadido que la región tiene “en sus manos la enorme oportunidad, y la responsabilidad, de convertir a Andalucía en la gran factoría de producción y exportación de hidrógeno renovable de Europa”, aunque advierte que se necesitan “infraestructuras eléctricas suficientes para asumir todos los proyectos que demanda el tejido industrial”.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el Consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar (d), durante el acto de presentación del proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Moeve. (Rocío Ruz / Europa Press)

Por último, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, también ha participado en el acto mediante un mensaje grabado en el que remarcó que “el reconocimiento de esta planta como Proyecto de Interés Común por la UE refleja su dimensión estratégica y contribución a la transformación de nuestro sistema energético”. Ribera concluyó que “la transición energética no debe verse como un coste para nuestra industria, sino como una oportunidad para hacer que esta sea más fuerte, innovadora y autónoma”.