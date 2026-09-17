Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad - Estadio Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - August 26, 2026 Real Madrid president Florentino Perez inside the stadium before the match REUTERS/Juan Barbosa

Guardar

En plena polémica por el gesto de Vinícius Jr., Mbappé y Konaté con las camisetas en homenaje a Ceuta, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, visitará este viernes la ciudad autónoma para mostrar su apoyo a los habitantes de la ciudad. Según informaron a EFE fuentes del Gobierno ceutí, Pérez viajará junto al director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, y al presidente de honor del club, José Martínez “Pirri”, nacido en Ceuta. Durante la jornada se reunirá con el presidente del Gobierno ceutí, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular.

La polémica surgió cuando los tres futbolistas saltaron al estadio Martínez Valero de Elche con las camisetas dobladas, de modo que el mensaje no podía leerse. La Peña Madridista de Ceuta, que cuenta con más de un centenar de socios, presentó una queja por esa actitud, señalando que estaban “perplejos” y que no entendían el rechazo a un gesto que solo trataba de apoyar a una ciudad “que lo está pasando mal”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el delantero del conjunto blanco, Kylian Mbappé, justificó en una entrevista que su gesto buscaba expresar solidaridad con los inmigrantes fallecidos y con quienes viven en condiciones difíciles. “Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano”, afirmó. Mbappé señaló que vestir la camiseta fue una decisión del club y que los jugadores debían ponérsela.

En plena polémica por el Mundial

La llegada de Pérez ocurrirá después de la visita a Ceuta del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, y del seleccionador nacional absoluto, Luis de la Fuente, el 4 de septiembre. Louzán aprovechó su visita para reiterar que la final del Mundial de fútbol, que España coorganiza con Marruecos y Portugal, será en el Santiago Bernabéu, en la capital, pese a las palabras de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF), que aseguraban que la FIFA eligió la ciudad de Casablanca como sede.

PUBLICIDAD

Louzán quiso quitar hierro a las palabras de Marruecos, afirmando que Lekjaa estaba en campaña electoral por su pretensión de ser presidente del Gobierno en su país. Así hizo hincapié en que la idea del Mundial en 2030 partió de España y de Portugal y Marruecos se incorporó luego.

Noticia con información de EFE