Un cuadro de Monet oculto al público sale a subasta en París por hasta 30 millones de euros: podría batir el precio récord de una pintura en Francia

Un visitante toma una fotografía de "Iris, 1924-1925", del pintor francés Claude Monet en la casa Sotheby's de París, Francia, el 17 de septiembre de 2026. (REUTERS/Abdul Saboor)

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Lleva más de 40 años en colecciones privadas, pero hoy ha vuelto a mostrarse ante el público. Iris (1924-1925), una de las obras de la última etapa del pintor impresionista Claude Monet (París, 1840-Giverny, 1926), se ha exhibido este jueves en la casa de subastas Sotheby’s París junto a otras 27 piezas “raramente mostradas al público, muchas de ellas presentadas por primera vez” que poseía la coleccionista de arte francesa Jeanne Schlumberger (1889-1983). El próximo 22 de octubre saldrá a subasta con una estimación de entre 22 y 30 millones de euros. Si alcanza la cifra más alta, podría batir el precio récord pagado por una pintura en una subasta celebrada en Francia.

El lienzo será la gran estrella de Le Temps Retrouvé: The Schlumberger Collection, la venta con la que Sotheby’s sacará al mercado una colección privada valorada en más de 40 millones de euros y que reúne también trabajos de Paul Cézanne, Pierre Bonnard, Gustave Moreau, Gustave Courbet, Camille Claudel, Eugène Delacroix y Chaïm Soutine.

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Una colección reunida durante 40 años

Iris fue pintado por Monet un año antes de morir en la localidad francesa de Giverny, donde pasó los últimos años de su vida y convirtió los jardines de su casa en uno de los grandes motivos de su obra. “Iris, la obra más importante de esta célebre serie que jamás se haya subastado, ejemplifica la ambición y la innovación de la última etapa de Monet”, escriben desde Sotheby’s. Pero este cuadro no será el único Monet presente en la subasta. También saldrá Saule pleureur, perteneciente a su conocida serie de sauces llorones de Giverny y valorado entre nueve y 12 millones de euros.

Un visitante observa el cuadro "Saule pleureur ou l'Arbre de feu", de 1918-1919, del pintor francés Claude Monet, durante la presentación de 28 obras de arte de la Colección Schlumberger previa a la subasta en la casa Sotheby's de París, Francia, el 17 de septiembre de 2026. (REUTERS/Abdul Saboor)

Ambas obras pasaron directamente del autor a su hijo, Michel Monet, y terminaron después en manos de la galerista Katia Granoff (1895-1989), que las adquirió con el respaldo de Jeanne Schlumberger, responsable de reunir la colección a lo largo de cuatro décadas.

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Entre las otras obras que saldrán a la venta destaca también un raro fresco de Paul Cézanne procedente de Jas de Bouffan, la casa familiar del artista y uno de los lugares fundamentales de sus primeros años de creación. La colección se completa con las pinturas de Pierre Bonnard, el simbolismo de Gustave Moreau y trabajos de Gustave Courbet, Camille Claudel, Eugène Delacroix y Chaïm Soutine.

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Según Sotheby’s, Granoff y Schlumberger supieron reconocer el valor de las obras tardías de Monet en un momento en el que todavía no gozaban del mismo reconocimiento que alcanzarían después. “En una época en que su obra seguía siendo incomprendida por muchos coleccionistas y críticos, ella identificó un nuevo lenguaje pictórico radical, uno que transformaría el legado del impresionismo e influiría en generaciones de artistas del siglo XX”, reconocen.

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La incógnita quedará despejada el próximo 22 de octubre, cuando las 28 obras salgan a subasta en la capital francesa. Todas las miradas estarán puestas en Iris: de alcanzar los 30 millones de euros, la obra de Monet podría establecer un nuevo récord para una pintura vendida en una subasta celebrada en Francia.