España

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

Un informe de BBVA Research y Fedea revela que más del 40% de los graduado trabaja en ocupaciones de alta exposición a la inteligencia artificial, frente al 15% de quienes tienen estudios básicos

programación - desarrolladores - Ken Thompson - tecnología - 11 de mayo
Un programador en su puesto de trabajo. (Imagen ilustrativa Infobae)
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La inteligencia artificial (IA) generativa está más presente en los trabajos de mayor cualificación. Esa es una de las principales conclusiones del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, elaborado por BBVA Research y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza hasta qué punto las tareas de los distintos puestos de trabajo están expuestas a esta tecnología. El resultado dibuja una diferencia respecto a anteriores oleadas de automatización: esta vez, el impacto potencial no se concentra en los empleos manuales y de menor cualificación, sino en buena medida en los puestos administrativos, financieros, informáticos y profesionales.

Más del 40% de las personas ocupadas con estudios superiores trabaja en ocupaciones con una alta exposición a la IA generativa, frente a alrededor del 15% de quienes tienen la ESO o un nivel educativo inferior. En el extremo contrario, casi la mitad de los trabajadores con menor formación se concentra en ocupaciones de baja exposición, una proporción que no llega al 10% entre quienes cuentan con estudios superiores.

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Fuente: Observatorio trimestral del mercado de trabajo. (BBVA Research y Fedea)
Fuente: Observatorio trimestral del mercado de trabajo. (BBVA Research y Fedea)

La creciente exposición de los empleos cualificados empieza a tener, además, algunos reflejos en los puntos de entrada al mercado laboral. Las ofertas para programadores junior en España, por ejemplo, cayeron un 33% en el último año, según un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), DigitalES e InfoJobs citado en el Observatorio. El dato no permite atribuir por sí solo ese descenso a la inteligencia artificial, pero encaja en un debate cada vez más relevante sobre cómo la tecnología está modificando las oportunidades para los trabajadores que comienzan su carrera profesional.

Los trabajadores jóvenes, el perfil más afectado

La exposición a la IA generativa tampoco sigue una relación directa con la edad. El grupo de 25 a 34 años presenta la mayor exposición media y concentra también la mayor proporción de empleo en ocupaciones de alta exposición, cercana al 35%. Los menores de 25 años registran, en cambio, niveles de exposición más bajos. A partir de los 35 años, la exposición media disminuye moderadamente conforme aumenta la edad.

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Fuente: Observatorio trimestral del mercado de trabajo. (BBVA Research y Fedea)
Fuente: Observatorio trimestral del mercado de trabajo. (BBVA Research y Fedea)

El resultado sitúa a quienes acaban de completar su formación y están dando sus primeros pasos profesionales entre los colectivos más expuestos a la transformación de las tareas, aunque el patrón no implica necesariamente una mayor destrucción de empleo. La cuestión clave es, por tanto, cómo cambiarán las funciones asociadas a estos puestos y qué nuevas capacidades exigirá el mercado.

Diferencias por sector, territorio y nacionalidad

La exposición también varía de forma considerable entre sectores, en buena medida por la distinta composición de sus ocupaciones. Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las actividades financieras y de seguros y el sector inmobiliario presentan los niveles más elevados: en todos ellos, más del 80% del empleo se concentra en ocupaciones de alta exposición. En el extremo opuesto aparecen la agricultura, la hostelería y las actividades de los hogares, con una presencia mucho mayor de empleos poco expuestos a la IA generativa.

Las diferencias territoriales son más moderadas. Madrid destaca tanto por su nivel medio de exposición como por la elevada proporción de trabajadores en ocupaciones de mayor riesgo, seguida de Cataluña. Extremadura y Murcia se sitúan en el extremo contrario.

Infografía con datos e ilustraciones sobre la exposición del empleo a la inteligencia artificial, con el logotipo de Infobae en la base.
Una infografía del Observatorio del Mercado de Trabajo de BBVA Research y Fedea detalla la exposición a la inteligencia artificial de los empleos cualificados en España. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También existen diferencias por nacionalidad. La población ocupada extranjera se concentra en mayor medida en ocupaciones de baja exposición: más del 40% trabaja en este grupo. Su presencia en los puestos más expuestos es, además, sensiblemente menor que la de los trabajadores de nacionalidad española.

Más transformación que sustitución

La exposición a la IA no debe confundirse con la desaparición de puestos de trabajo. El propio Observatorio insiste en esta distinción, en línea con las advertencias de la OIT: que una ocupación esté muy expuesta significa que una parte relevante de sus tareas puede verse afectada por la tecnología, no que el empleo vaya a desaparecer. “La transformación de los puestos de trabajo es más probable que su sustitución”, señala el informe. La razón es que la mayoría de las ocupaciones combina tareas susceptibles de automatización con otras que siguen requiriendo intervención humana.

Los datos agregados de España hasta 2025 tampoco muestran, por ahora, un peor comportamiento del empleo en las ocupaciones más expuestas. Desde 2022, el empleo ha aumentado en los cuatro grupos de exposición definidos por el índice OIT-NASK, y lo ha hecho por encima de la media en las ocupaciones con mayor exposición.

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