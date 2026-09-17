España

Más dinero para los funcionarios: el Gobierno anuncia mejoras y actualizará sus indemnizaciones en los próximos meses

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, confirma una revisión de los complementos por razón de servicio para todos los empleados públicos estatales

Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)
Funcionarios de la Agencia Tributaria trabajando en sus oficinas. (Europa Press)
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El Gobierno prepara nuevas mejoras para los empleados públicos estatales. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado este jueves que el Ejecutivo actualizará las indemnizaciones por razón de servicio de los funcionarios en los próximos meses, después de haber aprobado en julio una importante subida del plus de residencia para los trabajadores públicos destinados en Baleares.

Durante la jornada La contraofensiva de los servicios públicos, organizada en Madrid por la Internacional de los Servicios Públicos (ISP), López ha señalado que la actualización de estos complementos se abordará “en los próximos meses”. La medida forma parte del acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales para revisar las condiciones económicas de los empleados públicos que desarrollan su actividad fuera de su lugar habitual de residencia.

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El Ejecutivo ya dio un primer paso en julio con la actualización de las indemnizaciones por residencia de los funcionarios estatales destinados en Baleares. El Consejo de Ministros ratificó entonces el acuerdo alcanzado con UGT y CSIF, que elevó estas cantidades un 100% en Mallorca y más de un 300% en el resto de las islas.

Compensaciones por residencia y servicios prestados

La reforma permitió equiparar estas indemnizaciones a las existentes en Canarias y se enmarcó en un acuerdo más amplio para revisar tanto las compensaciones por residencia e insularidad como las correspondientes a los servicios prestados por los empleados públicos.

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido el alcance del acuerdo y ha destacado que “no solo mejoró las condiciones laborales de los empleados públicos”, sino que también “buscó reforzar la calidad del servicio que tienen que tener los ciudadanos”, recoge Europa Press. La dirigente sindical ha asegurado además que UGT seguirá “dando la batalla” en defensa de los servicios públicos.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el acuerdo firmado este jueves entre el Gobierno, UGT y CSIF, que incluye una subida salarial para los funcionarios del 11% entre 2025-2028, es un "muy buen acuerdo" y ha agradecido a las organizaciones sindicales firmantes su trabajo y paciencia para lograr un acuerdo para 3,5 millones de trabajadores. (Fuente: La Moncloa)

Casi un millón de jubilaciones en diez años

El debate sobre las condiciones laborales de los funcionarios coincide con uno de los principales retos a los que se enfrenta la Administración: el relevo generacional. El secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucho Palazzo, ha reclamado que se siga desarrollando el acuerdo y ha advertido de la magnitud de las jubilaciones previstas durante los próximos años.

Según ha explicado, alrededor de 500.000 empleados públicos podrían jubilarse en los próximos cinco años, mientras que la cifra se acercaría al millón de jubilaciones durante la próxima década. Este escenario obligará, según Palazzo, a “renovar las plantillas” y “dotarlas de formación suficiente” para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos.

Formación en IA

El relevo generacional también está llevando al Gobierno a plantear nuevas necesidades de formación. En este ámbito, Óscar López ha confirmado que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) está trabajando ya en las bases de un plan de competencias digitales centrado especialmente en la inteligencia artificial.

El Ejecutivo prevé presentar los detalles de este plan “muy pronto”, según ha avanzado el ministro. La iniciativa pretende adaptar las capacidades de los empleados públicos a la transformación tecnológica que está experimentando la Administración y, especialmente, al avance de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial.

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