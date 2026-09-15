El príncipe Guillermo decide irse a un pueblo remoto durante la celebración del cumpleaños de su hermano, el príncipe Harry

El destino de Guillermo mientras su hermano cumplía años. (Alberto Pezzali/Pool vía REUTERS)

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El príncipe Guillermo de Gales ha llevado a cabo este martes, 15 de septiembre de 2026, una visita oficial a Princetown, una pequeña y aislada localidad situada en la región de Dartmoor. El desplazamiento del heredero a la corona británica ha coincidido de forma directa con una fecha señalada en el ámbito familiar: el 42 cumpleaños de su hermano, el príncipe Harry. Esta coincidencia geográfica e institucional ha vuelto a poner de manifiesto la distancia existente entre ambos hermanos en un momento significativo para la familia real.

La presencia de Harry en Inglaterra para esta efeméride supone la primera vez que el duque de Sussex celebra su aniversario en su país natal desde que el pasado 26 de agosto de 2026 regresara al Reino Unido junto a su esposa, Meghan Markle, y sus dos hijos, Archie y Lilibet. A pesar del retorno del hijo menor del rey Carlos III a suelo británico y del interés mediático generado por la estancia de su familia en el país, el príncipe de Gales no ha incluido en su agenda ningún espacio para el reencuentro ni para celebraciones conjuntas.

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En lugar de propiciar un acercamiento en una jornada de relevancia personal, Guillermo optó por mantener sin cambios un viaje oficial a un municipio apartado del sudoeste de Inglaterra. La elección de esta cita pública en solitario justo en el día en que Harry cumple 42 años ha suscitado de inmediato un intenso debate entre los analistas de la Casa Real británica.

Inversión económica en Dartmoor

El motivo principal del desplazamiento del príncipe Guillermo a Princetown ha sido la presentación e implantación de un fondo comunitario de regeneración dotado con 250.000 libras (291.931 euros). Esta partida presupuestaria está diseñada para financiar de manera directa proyectos de impacto social, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental dentro de la comunidad local. Con esta iniciativa, el ducado busca revitalizar un entorno rural históricamente condicionado por el aislamiento geográfico y promover nuevas oportunidades para sus habitantes.

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El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Como parte de la jornada, el príncipe de Gales acudió en primer lugar al centro cultural y turístico Gather & Moor, una de las infraestructuras de referencia de la localidad. Durante su estancia en el centro, el heredero conoció las actividades artesanales de la zona y participó de forma activa en un taller de imprenta junto a Emma Hogbin, miembro de la editorial local. Tras esta actividad, el esposo de la princesa Kate se reunió con líderes comunitarios y vecinos que trabajan a diario en la articulación de proyectos de desarrollo para la comarca.

La situación actual en la familia real británica

El tramo final del itinerario oficial estuvo dedicado a los miembros del club juvenil de Princetown, una de las agrupaciones locales que se beneficiará de forma directa de las subvenciones otorgadas por el recién creado fondo comunitario. Guillermo mantuvo un diálogo distendido con los jóvenes para conocer de primera mano sus necesidades y los proyectos que prevén poner en marcha gracias a esta aportación económica. Durante todo el recorrido por las calles del pueblo, el príncipe saludó y conversó con los residentes que se congregaron para seguir su visita.

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La situación personal del príncipe. (REUTERS/Toby Melville/File Photo)

Mientras el príncipe Guillermo cumplía con sus obligaciones oficiales en el condado de Devon, el príncipe Harry pasaba la jornada de su cumpleaños en un entorno estrictamente privado junto a su esposa e hijos en suelo inglés. La ausencia de contactos públicos o felicitaciones institucionales entre ambos hermanos durante esta fecha vuelve a evidenciar la fragmentación del núcleo familiar.

Ya sea por una rigurosa planificación de la agenda oficial o por una decisión consciente de evitar la proximidad mediática, la visita a Princetown deja claro que los caminos de los príncipes continúan discurriendo por vías completamente independientes.