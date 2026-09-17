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Avance de ‘La Promesa’ del viernes 18 de septiembre: Carlo pierde el control y Jacobo sorprende a Martina con una inesperada propuesta

El último capítulo de la semana de la ficción diaria de RTVE estará marcado por la tensión entre María, Carlo y Samuel

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
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La Promesa afronta el final de una semana cargada de conflictos sentimentales, secretos y nuevas estrategias que amenazan con alterar la vida en palacio. La boda de Curro y Ángela continúa avanzando entre obstáculos, mientras la decisión de María tras cancelar su enlace con Carlo sigue teniendo consecuencias. La doncella ha dejado claro que no está enamorada de su prometido y que sus sentimientos por Samuel siguen presentes, aunque ambos hayan decidido mantener su relación en el terreno de la amistad.

Pero el lacayo no encajará fácilmente la ruptura. Después de varios días intentando asimilar que su boda se ha venido abajo, Carlo protagonizará un momento de máxima tensión con Samuel que obligará a intervenir a Pía. Y no será el único frente abierto en La Promesa: Martina y Jacobo también se encuentran al borde de un punto de no retorno.

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Simona y Candela vuelven al palacio en 'La Promesa' (RTVE).
Simona y Candela vuelven al palacio en 'La Promesa' (RTVE).

La semana habrá comenzado con la reincorporación de Simona y Candela al servicio y con Curro tomando una decisión que dejará a Pía profundamente dolida: finalmente no será su madrina. En su lugar, el joven elegirá a Leocadia, una elección que permitirá a la señora de Figueroa acercarse todavía más a Ángela y a su objetivo de casarse con Máximo.

Carlo no consigue asumir su ruptura con María

Uno de los grandes focos del capítulo del viernes estará precisamente en Carlo. El lacayo llegará al límite después de todo lo ocurrido durante la semana. María ha intentado tender puentes con él, pero la situación se complicará cuando Carlo desaparezca durante unas horas con Janita sin avisar a la doncella.

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La preocupación de María será enorme hasta que el joven regrese con la niña, después de haberla llevado a visitar a su madre. Sin embargo, el reencuentro no servirá para solucionar sus diferencias. María le reprochará que se haya marchado con Janita sin comunicarle sus planes y terminará poniendo sobre la mesa el verdadero motivo de la ruptura.

Para la doncella, Samuel no es el culpable de que su relación haya terminado. El problema es que ella y Carlo ya no están enamorados, una realidad que el lacayo tendrá cada vez más dificultades para aceptar.

La tensión llegará a su punto máximo cuando Carlo se encuentre con Samuel. Consumido por la rabia y el dolor, agarrará al religioso de la sotana con intención de golpearle. Será Pía quien intervenga para evitar que la situación vaya a más. Después, Carlo tendrá que enfrentarse a una verdad todavía más incómoda: reconocerá que su enfado no está realmente dirigido contra María, sino contra él mismo.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)

Mientras tanto, la relación entre Martina y Jacobo vivirá otro giro. Martina ha llegado a la conclusión de que, si continúan forzando una relación que ya no funciona, ninguno de los dos podrá ser feliz. Adriano también habrá advertido a Jacobo de que su comportamiento está haciendo sospechar a quienes les rodean.

La joven terminará exigiendo a Jacobo que haga pública la ruptura y abandone La Promesa. Sin embargo, la respuesta que recibirá no será la que espera. Jacobo reaccionará con una contraoferta que dejará a Martina sin palabras, abriendo una nueva incógnita sobre el futuro de la pareja.

Más secretos en palacio antes del final de la semana

Los problemas sentimentales no serán los únicos que avancen en estos capítulos. Curro y Ángela continuarán preparando su boda después de rechazar el primer menú diseñado por Leocadia. Las cocineras tendrán que buscar una alternativa y Lope dará finalmente su aprobación, aunque con una condición: que se incorporen bocaditos al menú.

También Máximo seguirá intentando acercarse a Ángela después de haberle revelado su verdadera relación de parentesco. El duque le entregará una joya familiar para que la joven la luzca el día de su boda, un gesto que hará que las reservas de Ángela comiencen a tambalearse.

Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 14 al 18 de septiembre (RTVE)

En paralelo, las actividades de Ciro y Lorenzo con las licencias ilegales empezarán a dejar demasiadas pistas. Julieta descubrirá que Ciro posee un reloj de gran valor cuyo origen no podrá justificar, mientras Lorenzo buscará nuevas formas de desviar la atención de sus negocios.

Y todavía quedará por resolver qué ocurrirá con Leocadia y Máximo. La señora de Figueroa creerá estar cada vez más cerca de convencer a Ángela para que su padre la acompañe al altar y pensará que el acuerdo matrimonial está a punto de hacerse realidad. Sin embargo, el duque tendrá otros planes y tomará una decisión que puede cambiarlo todo.

Así, La Promesa llegará al viernes 18 de septiembre con varios frentes abiertos: Carlo tendrá que asumir las consecuencias de sus actos, Martina descubrirá que Jacobo no está dispuesto a aceptar sus condiciones y Leocadia verá cómo su estrategia matrimonial se enfrenta a un giro inesperado. El palacio volverá a cerrar sus puertas dejando, como siempre, más preguntas que respuestas.

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