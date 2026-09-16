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La ruptura comercial de la UE con Marruecos que piden PP y Vox sería un golpe para Rabat, pero también para España: además, exige unanimidad

La Eurocámara votará este jueves una resolución impulsada por el PPE que evaluará la disposición del bloque a elevar el tono contra Marruecos

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El Partido Popular, de la mano de Vox, apunta al acuerdo de asociación de la UE con Marruecos como respuesta del bloque comunitario ante la avalancha migratoria en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, aunque eso ponga en jaque lazos empresariales que mueven 23.000 millones de euros al año. ¿El motivo? Tanto el partido de Alberto Núñez Feijóo como el de Santiago Abascal —que pertenece en la Eurocámara a la familia política Patriotas por Europa— acusan a Rabat de “promover una invasión” y de no querer colaborar en la estabilización de la crisis.

La última vez que oímos hablar de un acuerdo de asociación fue hace un año, cuando España y varios países presionaron a Bruselas para romper relaciones con Israel a raíz de sus bombardeos en la franja de Gaza, aludiendo a una vulneración del artículo 2 del acuerdo. Este tipo de acuerdos definen la base jurídica de las relaciones entre la UE y terceros países. El texto firmado con Marruecos es el Acuerdo Euromediterráneo, que data del año 2000.

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La petición de revisión debe ser formalizada por la Alta Representante y, posteriormente, el Consejo (los Veintisiete) debe decidir por unanimidad si suspender o no el Acuerdo de Asociación. Esto, llevado a la práctica, es algo prácticamente imposible de llevar a cabo porque ni siquiera el propio Gobierno de España apoya esta opción. El Gobierno ha evitado referirse a la posible autoría, por acción u omisión, de Rabat e insiste en que su ayuda está siendo fundamental en la recepción de migrantes.

Marruecos, principal socio y cliente de la UE

Para entender la importancia de esta decisión, hay que recordar que la UE es el principal socio comercial y cliente de Marruecos: el intercambio de bienes en 2025 ascendió a los más de 65.000 millones de euros, según datos de la Comisión Europea. La UE es también el mayor inversor extranjero en Marruecos. Sin ir más lejos, a través del BEI, anunció el pasado mes de julio una inversión de 365 millones de euros en Marruecos para reforzar la seguridad y la resiliencia de su red ferroviaria y sus autopistas, con el objetivo de mejorar la conectividad entre Europa y África e impulsar el desarrollo económico.

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El CNI alertó a Marruecos y al Gobierno del riesgo de entradas en Ceuta un día antes del asalto.

La propia presidenta del BEI definió entonces a Marruecos como un socio estratégico para la institución y aseguró que la asociación estaba entrando en “una nueva fase”. Dentro del marco financiero 2021-2027 y de la iniciativa Global Gateway, la Unión Europea prevé movilizar entre 8.100 y 8.400 millones de euros en Marruecos mediante subvenciones, préstamos e instrumentos financieros.

España es el país europeo con mayor relación comercial

El golpe económico resonaría con mayor fuerza en España, cuyo comercio bilateral es masivo comparado con otros socios: actualmente existen más de 1.000 empresas consolidadas (más de 350 empresas españolas instaladas en el país) y mueve un volumen comercial de 22.500 millones de euros (26.000 millones si se incluyen servicios), con un superávit para España de 3.000 millones de euros, según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Comercio.

¿Qué exportamos más a Marruecos? Según los registros del Observatorio de Complejidad Económica, las mayores exportaciones españolas al mercado marroquí fueron petróleo refinado (1,42 millones de euros), piezas y accesorios para vehículos de motor (1,2 millones), motores de encendido por chispa (518 millones) y alambre de cobre (685 millones).

Un golpe a la industria automotriz y textil

La Cámara de Comercio de Ceuta ya ha cifrado en más de 33 millones de euros las pérdidas directas desde el inicio de la crisis y en plena temporada turística. En este contexto, una ruptura de los lazos comerciales afectaría a la cadena comercial y, por la parte española, conllevaría que las empresas con presencia en ese país enfrentasen mayores represalias o dificultades operativas.

Por ejemplo, las plantas españolas de automovilísticas europeas como Renault mantienen vínculos con los polos industriales de Tánger y Kenitra, donde también trabajan proveedores como Gestamp, Antolín, CIE Automotive y Ficosa. En este sentido, sus nueve centros de producción en territorio marroquí ensamblan cerca de 395.000 vehículos al año. La fábrica de Tánger produce modelos como el Dacia Sandero, superventas del mercado español, además del Jogger y la Renault Express.

Las exportaciones de vehículos fabricados en España hacia Marruecos crecieron cerca de un 30% el año pasado, alcanzando los 600 millones de euros, según un informe de ANFAC. Marruecos, por su parte, produce más de 700.000 vehículos anuales y destina el 90% al exterior, siendo España el destino de una quinta parte de esas exportaciones.

También pasaría factura a la industria textil. Empresas como la gigante Inditex tienen uno de los clústeres de producción y aprovisionamiento más importantes en Marruecos, concentrando más de 200 proveedores directos y cientos de fábricas asociadas. Otras, como El Corte Inglés y Mango, han externalizado gran parte de su producción a ciudades como Tánger. Para Marruecos, esta industria representa cerca del 5% de su Producto Interior Bruto (PIB).

La relación hispano-marroquí también incluye el gasoducto que cruza el Estrecho, las interconexiones eléctricas y de fibra óptica, y la red logística formada por los puertos de Algeciras y Tánger Med.

Primer examen a la respuesta europea

Antes de apretar el botón nuclear comercial, este jueves llegará la primera prueba para comprobar hasta qué punto está dispuesta la respuesta europea con una votación en la Eurocámara promovida por el PPE. Se trata de una resolución que reclama a Marruecos asumir su responsabilidad y cumplir sus compromisos en materia de gestión de fronteras, además de subrayar que las reclamaciones de Ceuta y Melilla pronunciadas por varios ministros marroquíes no tienen cabida.

Comparecencia sobre la crisis migratoria en Ceuta de Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, quien ha destacado que "cuando yo hablaba de emergencia nacional en esa reunión, siempre me ponían mala cara", ha afirmado, antes de añadir que la reacción que percibía era la de quienes pensaban que la situación "no es para tanto". (Fuente: RTVCE - Europa Press)

El resultado, más allá de su alcance, se trata de un gesto con un alto valor político. De hecho, el lobby marroquí en Bruselas ya ha desplegado toda su maquinaria para tratar de influir en la votación. Así lo expuso la diputada del PNV, Ohiane Agirregoitia, que confirmó la recepción de un email en el que Marruecos se comprometería a readmitir a los migrantes que cruzaron a Ceuta.

La última votación similar se remonta a 2021, cuando los eurodiputados votaron una resolución que responsabilizaba a Marruecos del asalto a la valla de Melilla. Cabe matizar que, a diferencia de la votación del jueves, el posicionamiento del Parlamento Europeo estaba respaldado por el Ejecutivo español.

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