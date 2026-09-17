El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, testifica sobre su rol dentro del partido, aclarando que se encarga de la "gestión pura y dura" y no de actividades políticas.

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La gerente del PSOE, Ana María Fuentes, situó a Santos Cerdán como la persona que concentraba la máxima responsabilidad dentro de la estructura del partido y, en particular, en las decisiones sobre la contratación de servicios jurídicos externos. Así lo recoge el audio de su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Infobae, en el marco de la investigación del llamado ‘caso Leire Díez’. Preguntada expresamente por quién decidía la contratación de abogados externos, Fuentes fue tajante: “En estos casos, la decisión la toma el señor Cerdán y luego nos la traslada”.

Minutos antes, la gerente había explicado al juez cómo funcionaba el reparto de funciones dentro del PSOE. “Yo me encargo más de la parte de gestión pura y dura. No me encargo de ninguna actividad política”, señaló. A continuación, apuntó directamente al secretario de Organización como la figura con mayor capacidad de actuación: “En el PSOE, el secretario de Organización es la persona que ostenta la máxima responsabilidad, es el representante legal, por lo tanto, tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”.

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Cerdán decidía los contratos y la Gerencia los tramitaba

Esa distribución de funciones quedó especialmente clara cuando la defensa le preguntó por la contratación de varios abogados externos, entre ellos Jacobo Teijelo, Ismael Oliver y Gaspar Zarrías. La pregunta planteaba si la decisión correspondía exclusivamente a Cerdán o si en ella participaban también el asesor jurídico Alberto Cachinero o la propia Gerencia. Fuentes respondió que “la decisión la toma el señor Cerdán y luego nos la traslada”. A continuación, explicó qué les trasladaba el entonces secretario de Organización. Según su declaración, Cerdán les comentó que necesitaba ayuda porque estaba afrontando “muchos temas jurídicos que eran complejos” y precisaba “un mayor asesoramiento”.

La Gerente del PSOE, Ana María Fuentes, a su llegada a la Audiencia Nacional. (Carlos Luján / Europa Press)

El caso de Teijelo es uno de los ejemplos que aparecen en el interrogatorio. Fuentes aseguró que no conocía al abogado y que ella no había negociado su contrato. Según explicó, fue el área que había contratado sus servicios la que detectó la necesidad, definió el trabajo y estableció cómo se iba a efectuar el pago. Posteriormente, el propio Teijelo remitió la hoja de encargo a la Secretaría de Organización y Cerdán se la trasladó a ella para continuar con la tramitación.

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En esa hoja de encargo, según explicó la gerente, se hacía constar que el abogado ya venía trabajando desde noviembre bajo un contrato verbal y que lo hacía con Cerdán. Fuentes defendió ante el juez que el secretario de Organización, que tenía “plenas facultades”, podía contratar un servicio verbalmente. Otra cuestión era el pago: para abonar una factura, la Gerencia exigía que el servicio estuviera documentado y que se hubieran iniciado los trámites correspondientes.

Durante el interrogatorio, la Fiscalía incidió precisamente en esta cuestión. El fiscal preguntó a Fuentes si, cuando el PSOE pagaba a Teijelo, sabía que el abogado estaba prestando un servicio para Cerdán. La gerente respondió afirmativamente y explicó que, antes de abonar la primera factura, la propia Secretaría de Organización había verificado que se estaban realizando los trabajos. Preguntada por qué hacía Teijelo para el partido, señaló que Cerdán les había explicado que lo estaba “asesorando jurídicamente”.

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El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. (Eduardo Sanz / Europa Press)

En total, el PSOE abonó tres facturas de Teijelo entre enero y marzo. Las otras dos que llegaron posteriormente fueron devueltas, según explicó Fuentes, porque el partido ya no podía ratificar que los servicios se hubieran prestado. La gerente precisó que las tres primeras se pagaron porque la Secretaría de Organización que había realizado el encargo confirmó que los trabajos se habían llevado a cabo.