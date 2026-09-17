Ceuta abre el plazo para que los autónomos cobren 5.000 euros por la crisis migratoria: el plazo termina el 30 de noviembre

Imagen de archivo de Ceuta en agosto, tratando de volver a la normalidad con recelo, miedo a salir y comercios medio vacíos tras la crisis migratoria. (Europa Press)

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Los autónomos y las empresas de Ceuta ya pueden tramitar una ayuda directa de 5.000 euros aprobada por el Gobierno tras la crisis migratoria registrada en la ciudad el pasado mes de julio. El formulario está disponible desde el lunes 14 de septiembre en la sede electrónica de la Agencia Tributaria y el plazo de solicitud se extiende hasta el 30 de noviembre de 2026. El dinero llega por transferencia bancaria y no exige aportar documentación adicional.

La medida forma parte del Real Decreto-ley 22/2026, aprobado el 1 de septiembre, que además de la ayuda directa incluye rebajas en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades, bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social y facilidades para aplazar pagos. El paquete busca compensar el impacto económico que la crisis tuvo sobre el tejido productivo de la ciudad autónoma, compuesto en su mayoría por pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia.

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Según explican desde TaxDown, pueden acceder a la ayuda los trabajadores autónomos, las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que entre el 30 de julio y el 3 de septiembre de 2026 tuvieran en Ceuta su domicilio fiscal, su establecimiento de explotación o inmuebles afectos a la actividad, y que estuvieran dados de alta en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Comercio cerrado en Ceuta en agosto tras la crisis migratoria. (Europa Press)

Los autónomos deben haber presentado la declaración de la renta de 2025 con ingresos declarados por actividades económicas. Quienes se dieron de alta durante 2026 también pueden solicitarla, siempre que hubieran presentado el modelo 036 antes del 3 de septiembre.

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Cuánto dinero se cobra y cuándo llega

Los autónomos y profesionales recibirán un importe único de 5.000 euros, sin que la cuantía dependa de su facturación. En el caso de las empresas y otras entidades, la cantidad varía según la cifra de negocio de 2025: desde 10.000 euros para las que no superen el millón de euros de facturación hasta 150.000 euros para las que facturen más de diez millones. El pago se efectúa mediante transferencia a la cuenta bancaria que el solicitante indique en el formulario. El real decreto-ley prevé que los primeros abonos comiencen a partir del 6 de octubre.

Uno de los aspectos centrales de la medida es que estos 5.000 euros no tributan: están exentos tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que el beneficiario no deberá incluirlos como ingreso en su próxima declaración de la renta. La Agencia Tributaria también los ha declarado inembargables.

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Otras rebajas fiscales para los autónomos ceutíes

El decreto contempla medidas adicionales dirigidas específicamente a los trabajadores por cuenta propia de la ciudad. Los autónomos en estimación directa simplificada podrán deducirse un 10% en concepto de gastos de difícil justificación durante 2026, un porcentaje superior al habitual. Quienes tributan en estimación objetiva, por su parte, podrán aplicar una reducción del 10% sobre el rendimiento neto de sus actividades en Ceuta este año.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pronunciado en la mañana de este miércoles su discurso frente a los eurodiputados en el Parlamento Europeo con motivo del debate sobre el Estado de la Unión.

La bonificación en las cuotas a la Seguridad Social pasa del 50% al 75% en varios sectores, y en el caso de los autónomos se aplicará a las cuotas devengadas desde el 1 de octubre. Hasta fin de año, además, se podrá solicitar una prestación extraordinaria por cese de actividad del 70% y aplazar determinadas cuotas con un interés reducido del 0,5%. En el Impuesto sobre Sociedades, la bonificación por las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla sube del 50% al 60%, con carácter indefinido y también para Melilla.

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Cómo tramitar la solicitud

El trámite se realiza exclusivamente por internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, con identificación mediante Cl@ve, DNI electrónico, certificado electrónico o eIDAS (Cl@ve y DNIe solo sirven para personas físicas).

“Es una ayuda sencilla de pedir, pero el plazo corre y muchos autónomos todavía no saben que les corresponde”, afirma Enrique García, consejero delegado de TaxDown. “Lo más importante es que no tributa: esos 5.000 euros no habrá que incluirlos después en la declaración de la renta. Y, más allá de la ayuda directa, hay otras rebajas que se aplican ya este año y que conviene tener en cuenta a la hora de hacer los pagos fraccionados”, agrega.

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