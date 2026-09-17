España

Juan Luis Vicente, doctor: “Si solo pudiese medir una cosa antes de que enfermara alguien gravemente, sería el músculo”

El especialista explica qué aspecto del cuerpo considera especialmente relevante y por qué conviene prestarle atención con el paso de los años

Primer plano de dos piernas con músculos gemelos contraídos y piel sudada. El fondo desenfocado presenta tonos gris cemento y azul oscuro.
Piernas fuertes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El músculo es un órgano muy importante. Más allá de participar en funciones cotidianas como moverse, subir escaleras o coger objetos, está relacionado directamente con la longevidad. Su importancia aumenta con el paso de los años, ya que puede ser determinante para conservar la autonomía y la calidad de vida.

Juan Luis Vicente, doctor que publica contenido en redes sociales, ha profundizado sobre esta cuestión en uno de los últimos vídeos que ha publicado en TikTok (@dr.juanluisvicente). “Si solo pudiera medir una cosa antes de que enfermara alguien gravemente, sabría exactamente cuál elegir”, comienza explicando.

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¿Sabes lo que es? Tu músculo. No el músculo del gimnasio, no el músculo del culturista, el músculo funcional, el que utilizarás cuando no puedas utilizar nada más", afirma el especialista.

La importancia del músculo para la salud

La reflexión del doctor pone el foco en una cuestión que a menudo queda en segundo plano cuando se habla de salud: no solo importa la enfermedad a la que se enfrenta una persona, sino también el estado físico que tiene.

En este sentido, la masa muscular puede actuar como una reserva que ayuda al organismo a afrontar situaciones de gran exigencia. Esto adquiere especial relevancia con el paso de los años. El envejecimiento lleva asociado una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, un proceso que puede afectar a la capacidad para realizar actividades cotidianas y mantener la independencia.

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Por eso, más que pensar únicamente en cuánto músculo tiene una persona, es importante tener en cuenta para qué sirve ese músculo y si mantiene una buena capacidad funcional. El propio Vicente marca precisamente esta diferencia cuando habla de “músculo funcional”.

No se refiere a desarrollar una gran musculatura por motivos estéticos, sino a conservar la fuerza y la capacidad necesarias para desenvolverse en el día a día. Levantarse de una silla, caminar, subir unas escaleras o cargar una bolsa de la compra son acciones sencillas, pero requieren que los músculos respondan adecuadamente.

Ejercicios funcionales para mantener la fuerza con los años

Mantener una buena forma muscular no implica pasar horas en el gimnasio ni entrenar hipertrofia todos los días de la semana. El objetivo es conservar la fuerza necesaria para realizar con facilidad los movimientos que forman parte de la vida diaria y seguir siendo independiente a medida que pasan los años.

Personas mayores haciendo ejercicio
Pareja haciendo deporte. (Magnific)

Para ello, algunos ejercicios sencillos pueden resultar especialmente útiles. Sentarse y levantarse de una silla, subir y bajar escaleras, hacer sentadillas o realizar ejercicios de equilibrio permiten trabajar capacidades que después se trasladan a acciones cotidianas. También es importante incorporar ejercicios de fuerza para los principales grupos musculares, utilizando el propio peso corporal, bandas elásticas o cargas adaptadas a cada persona.

La clave está en mantener la regularidad y adaptar la intensidad a la condición física de cada uno. No se trata de levantar mucho peso, sino de conseguir que los músculos sigan respondiendo cuando sea necesario. Con el paso de los años, conservar esta capacidad puede marcar la diferencia a la hora de caminar, levantarse, cargar objetos o afrontar diferentes problemas sin que afecte a nuestra autonomía.

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