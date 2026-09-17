El rey Carlos III rompe su silencio ante las declaraciones de Charles Spencer, hermano de Lady Di, en sus memorias: “El dolor puede nublar el juicio”

El rey Carlos III habla de las memorias de Lady Di. (Shutterstock)

Guardar

Casi tres décadas después de la tragedia de París, la memoria de Diana de Gales vuelve a sacudir los cimientos de Buckingham Palace. La inminente publicación del libro El canto del cisne. Diana, mi hermana, escrito por Charles Spencer y fijado para el próximo 23 de septiembre de 2026, ha reabierto antiguas heridas familiares al sacar a la luz conversaciones, cartas y detalles inéditos sobre el matrimonio y el posterior fallecimiento de la princesa.

Según detalla la periodista Helena Arriaza en la revista Lecturas, la repercusión de los adelantos editoriales ha sido tal que el propio rey Carlos III ha decidido romper su habitual hermetismo. De forma excepcional, la Casa Real británica ha reaccionado antes de la salida al mercado de la obra para salir al paso de los pasajes que retratan de forma desfavorable al monarca, especialmente los referidos a la gestión del luto tras la muerte de Lady Di.

PUBLICIDAD

A través de un portavoz oficial de Buckingham Palace se ha emitido una especie de desmentido. Desde palacio se ha subrayado de manera tajante la postura del soberano: “Su Majestad es consciente de que el dolor por la pérdida de un familiar puede nublar el juicio, afectar a la capacidad de discernimiento y alterar los recuerdos de maneras que otras personas no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida semejante”.

Las primeras anécdotas del libro

Uno de los episodios más polémicos adelantados por el Daily Mail se remonta a los días previos al funeral de Diana en 1997. Charles Spencer revela en sus páginas que se opuso frontalmente a que sus sobrinos Guillermo y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años respectivamente, caminaran tras el coche fúnebre. Según el relato del hermano de la princesa, al manifestar su negativa, el por entonces príncipe Carlos “se volvió loco” e insistió en la exposición pública de los jóvenes.

PUBLICIDAD

Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

Asimismo, el conde rememora una tensa conversación telefónica en la que el actual monarca habría dejado ver su supuesta tirantez hacia la figura de su exesposa. Spencer asegura que Carlos le espetó con frialdad: “Puedes estar seguro, pronto la olvidaremos”, en lo que el autor describe como la muestra del horror de la institución ante la masiva conmoción popular que generó la muerte de la ‘princesa del pueblo’.

El apoyo del príncipe Harry

Pese a la incomodidad que el texto ha generado en la corona, el proyecto cuenta con un valioso aliado dentro de la propia familia real. Según informaciones del medio estadounidense Page Six, el príncipe Harry habría dado su pleno respaldo a la obra de su tío materno tras reunirse con él en la finca familiar de los Spencer el pasado mes de julio, compartiendo la intención de honrar la memoria de su madre a pesar de que el texto afecte directamente a su padre.

PUBLICIDAD

Harry y su apoyo a Lady Di. (Grosby)

Por su parte, Charles Spencer se ha mostrado firme ante la réplica de Buckingham y ha defendido el resultado final a través de sus redes sociales. En su perfil de Instagram, el conde ha calificado estas memorias como “un sencillo homenaje de un hermano a una hermana extraordinaria”, asegurando tras finalizar la grabación del audiolibro que tiene la conciencia tranquila y que la propia Lady Di “habría aprobado cada palabra”.