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Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 18 de septiembre: Manuela confirmará a Luisa que Alejo la besó y Bárbara tendrá su primer baile

El valle vive días de máxima tensión entre el esperado baile de Bárbara, el avance de la investigación por la desaparición de Dámaso y un triángulo amoroso

Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Hernando revela en público el beso entre Alejo y Manuela en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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Valle Salvaje encara una semana especialmente intensa en la que varias de sus tramas principales avanzarán hacia momentos decisivos. La desaparición de Dámaso continúa condicionando la vida en el valle y las sospechas empiezan a concentrarse cada vez más en Mercedes y Victoria. El capitán Escobedo estrechará el cerco mientras las dos mujeres intentan mantener en pie una alianza que se encuentra cada vez más debilitada.

Al mismo tiempo, Bárbara se prepara para una noche que puede marcar un antes y un después en su vida. La joven asumirá un papel protagonista en el esperado baile de los de Guzmán, donde además conocerá a alguien que despertará inmediatamente su curiosidad. Pero la celebración quedará ensombrecida por otros acontecimientos que afectan directamente a Manuela, Alejo y Luisa.

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Y es que el beso entre Alejo y Manuela, lejos de quedar como un episodio aislado, tendrá consecuencias. Los sentimientos de los tres jóvenes se complicarán durante los próximos capítulos hasta desembocar en una confesión que hará mucho daño.

La investigación por Dámaso pone contra las cuerdas a Victoria

La semana comenzará con el futuro de la Casa Grande como uno de los grandes motivos de enfrentamiento. En el capítulo del lunes, don Hernando dejará claro ante Enriqueta que no está dispuesto a permitir que Rafael entregue la propiedad. Pero Enriqueta tendrá sus propios planes y decidirá poner a Mercedes y Victoria en el punto de mira del capitán Escobedo.

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Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

A partir de ahí, la investigación dará un giro importante. Escobedo centrará sus esfuerzos en la duquesa, que tendrá que enfrentarse a preguntas cada vez más incómodas. Victoria tratará de mantener la calma, aunque cada vez tendrá menos margen para ocultar aquello que lleva tiempo guardando.

La presión aumentará todavía más cuando descubra que Enriqueta ha hablado con las autoridades. Victoria reaccionará con furia y se enfrentará abiertamente a ella, en una muestra de que el caso de Dámaso empieza a afectar seriamente a quienes podrían estar relacionados con su desaparición.

El miércoles, el capitán Escobedo considerará oficialmente a Mercedes y Victoria posibles responsables. Hernando, por su parte, se mostrará dispuesto a colaborar para que las pesquisas avancen. Ante esta situación, Victoria llegará a una conclusión desesperada: si quiere evitar ser descubierta, tendrá que escapar de Valle Salvaje.

Alejo le pide matrimonio a Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Alejo le pide matrimonio a Luisa en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Su intención será abandonar el valle cuanto antes, aunque todavía estará por ver si conseguirá adelantarse al investigador.

Bárbara se prepara para una noche que cambiará muchas cosas

Mientras la investigación se complica, otra de las grandes protagonistas de la semana será Bárbara. Manuela conseguirá convencerla para que represente a los de Guzmán durante la celebración y, aunque inicialmente la joven no estará demasiado convencida, terminará aceptando.

Con la ayuda de Luisa, comenzará a preparar su esperado debut en el baile. Para Bárbara será una noche cargada de ilusión y nervios, pero también traerá una sorpresa. En el capítulo del viernes volverá a encontrarse con doña Carla y conocerá a un hombre desconocido que mostrará un evidente interés por ella.

Su identidad será una de las incógnitas que quedarán abiertas al final de la semana y podría convertirse en una nueva pieza dentro de la historia de Bárbara.

Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Bárbara propone a Luisa acompañarle al baile en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Pero si hay una trama sentimental que se complicará especialmente será la de Luisa, Manuela y Alejo. Luisa intentará seguir adelante mientras ayuda a su amiga con los preparativos del baile, pero no conseguirá dejar atrás el dolor provocado por aquel beso que ha cambiado su relación con Alejo.

El jueves, además, el capitán Escobedo reunirá a los vecinos para comunicar una información relacionada con Dámaso. Después de varios días de incertidumbre, el misterio sobre el desaparecido dará un nuevo paso y el valle tendrá que enfrentarse a una noticia que puede cambiar el rumbo de la investigación.

Y mientras unos esperan respuestas, otros tendrán que enfrentarse a verdades mucho más personales. Don Hernando terminará revelando el beso entre Alejo y Manuela, una confesión que hará que el conflicto sentimental deje de poder ocultarse.

Manuela confirmará finalmente ante Luisa que aquel beso con Alejo ocurrió realmente y que no fue fruto de un malentendido. La noticia caerá como un jarro de agua fría sobre la joven, que se sentirá profundamente traicionada.

Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Victoria y Mercedes se disponen a enterrar a Dámaso en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Herida por lo ocurrido, Luisa tomará una decisión contundente: apartar a Alejo de su vida. El triángulo quedará así en su momento más delicado, mientras Manuela tendrá que asumir las consecuencias de haber dado un paso que ya no puede deshacerse.

Con la investigación de Dámaso cada vez más cerca de Mercedes y Victoria, una posible huida en marcha, un baile lleno de sorpresas y una relación sentimental rota, ‘Valle Salvaje’ cerrará la semana dejando varios interrogantes abiertos. Porque en el valle, una verdad que sale a la luz puede ser solo el principio de un problema todavía mayor.

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