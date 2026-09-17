España

Sánchez se mete en la polémica internacional sobre los centros de datos con un artículo en ‘Bloomberg’: afirma que “son necesarios”, pero defiende regular su consumo energético

“Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos”, escribe

Pedro Sánchez. (José Breton/Europa Press)
Pedro Sánchez. (José Breton/Europa Press)
Guardar

En pleno debate sobre los riesgos de la inteligencia artificial, otro de los aspectos más polémicos —y tangibles— de esta tecnología son los centros de datos. Unas infraestructuras que tienen cada vez más oposición —en Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los pocos temas que unen a demócratas y republicanos, con siete de cada diez personas en contra, según una encuesta de Gallup—, pero que en España planean una expansión acelerada: las empresas del sector tienen planeada una inversión de 67.000 millones de euros hasta 2030 para su desarrollo en el país. Ahora, Pedro Sánchez ha saltado al plano internacional para ofrecer, en un artículo publicado en Bloomberg, su visión sobre el tema.

En el texto, el presidente del Gobierno no se muestra en contra de los centros de datos: “La cuestión no es si los centros de datos son necesarios —lo son—, sino cómo se desarrollan”, escribe. “La rápida expansión de los centros de datos se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial. Pero el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro. Y con razón”, añade.

PUBLICIDAD

Por ello, el Ejecutivo prepara un real decreto que exigirá a los centros de datos respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable. La iniciativa llega después de que el Ejecutivo abriera en agosto una consulta pública sobre la futura regulación, y pretende ordenar la expansión de los centros de datos antes de que su demanda genere presiones sobre el sistema eléctrico o conflictos con las comunidades cercanas.

“Nos acercamos a un punto de inflexión y debemos actuar para anticiparnos”, destaca Sánchez en Bloomberg. En esa línea, plantea que “el acceso a la red eléctrica es un activo estratégico escaso y no debe quedar bloqueado por proyectos que carezcan de credibilidad, viabilidad o de una contribución significativa a la economía y a la sociedad”.

PUBLICIDAD

David de Falguera, abogado especialista en IA y Derecho Digital, analiza el desfase entre la rápida evolución de la inteligencia artificial y la lentitud de la normativa. Explica la necesidad de establecer reglas para proteger los derechos digitales de los ciudadanos sin ahogar la innovación tecnológica.

Cada aplicación de IA “consume energía y ocupa suelo”

Sánchez señala que los servicios digitales consumen recursos físicos. “Aunque a menudo se percibe la economía digital como algo inmaterial, cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una infraestructura física masiva que ocupa suelo, consume energía, utiliza agua y exige inversiones cada vez mayores”. Y avisa del riesgo de morir de éxito: en Irlanda, los centros de datos representaron el 21% del consumo eléctrico nacional en 2023 y podrían llegar al 32% este año, mientras que en Estados Unidos su participación en la demanda pasaría del 4% en 2023 al 12% previsto para 2028.

“La solidez de nuestra economía y nuestra capacidad renovable han despertado un enorme interés inversor en la construcción de centros de datos, lo que significa que sus necesidades energéticas superarán con seguridad las previsiones. Las estimaciones actuales de demanda eléctrica para capacidad de computación llegan hasta los 4 gigavatios en 2030, pero las solicitudes y los permisos concedidos para este tipo de instalaciones multiplican varias veces ese objetivo”, escribe. Por ello, la propuesta gubernamental incluye estándares de eficiencia energética e hídrica, “lo que nos permitirá evaluar y comparar su uso de recursos y desincentivar el despilfarro”.

Pasillo central rodeado por bastidores de servidores metálicos con luces azules, tuberías superiores de acero e iluminación de techo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el artículo, Sánchez afirma que el propósito no es limitar la innovación, sino “todo lo contrario; es asegurar que sean económicamente sostenibles y ambiental y socialmente justos”. El presidente defiende que estas instalaciones constituyen un activo estratégico en un continente que hoy depende de capacidades digitales ajenas a Europa, y concluye: “La lección no podría ser más clara: no planificar ni regular desde el inicio acaba resultando más costoso y menos eficaz”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezEmpresas EspañaEmpleo en EspañaInversiónPolítica EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El emotivo recorrido de la reina Letizia por el colegio asturiano donde cursó EGB hace 40 años: los niños le cantan “Cumpleaños feliz”

Doña Letizia ha acudido al colegio público La Gesta de Oviedo de Oviedo para abrir el año escolar

El emotivo recorrido de la reina Letizia por el colegio asturiano donde cursó EGB hace 40 años: los niños le cantan “Cumpleaños feliz”

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

En Olivella (Barcelona), un hombre ha fallecido tras ser arrastrado por el agua mientras se encontraba en su vehículo

Última hora de las lluvias y tormentas en el Mediterráneo, en directo: el temporal obliga a mandar un ES-Alert en Ibiza y Formentera

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El delantero del Real Madrid defendió en una entrevista para el diario ‘As’ que su gesto buscaba expresar solidaridad con los inmigrantes fallecidos

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

Tarifa de la luz en España este 18 de septiembre

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Tarifa de la luz en España este 18 de septiembre

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

‘Infobae’ accede al audio íntegro en el que Ana María Fuentes asegura que se limitaba a la “gestión pura y dura” y sitúa en la Secretaría de Organización la decisión sobre los contratos de los abogados investigados en el ‘caso Leire Díez’

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

Florentino Pérez visitará Ceuta este viernes tras la polémica de las camisetas con Mbappé, Vinícius y Konaté

El audio de la declaración de la gerente del PSOE en el que atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad: “Tiene poder para efectuar cualquier tipo de acción”

La DGT endurece las normas para los patinetes eléctricos a partir del 1 de octubre: edad mínima, casco obligatorio y multas de hasta 200 euros

La historia que convirtió al 17 de septiembre en el Día de Melilla: pactos secretos, muros de madera y ataques nocturnos

Mark Carney, primer ministro de Canadá, reivindica la alianza con la UE ante el Parlamento Europeo: “Los valores no se defienden solos”

ECONOMÍA

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

La IA golpea primero a los más formados: las ofertas para programadores junior caen un 33% y crece el riesgo de automatización para los universitarios

Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania: un templo budista ofrece casa, dos comidas al día y “terapias holísticas” a cambio de trabajar en el huerto sin salario

Imserso 2026-2027: viajes a Baleares y Canarias desde menos de 300 euros para pensionistas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles creen que un puñado de millonarios tiene más poder sobre su vida que Pedro Sánchez: Amancio Ortega y Juan Roig, los empresarios mejor valorados

DEPORTES

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Polémica en LaLiga: Por qué han aguantado hasta el último momento para cancelar el Levante vs Athletic Club pese a la intensa tormenta

Mbappé explica por qué ocultó parte del lema sobre Ceuta: “También quería tener un gesto con los inmigrantes que han perdido la vida”

El Málaga quiere su propio ‘efecto Aubameyang’: Anthony Martial, el fichaje boquerón que busca la redención en España

Quién es Bo Hegland, el ‘nuevo Griezmann’ por el que compiten Atlético de Madrid y FC Barcelona

De recorrer 160 kilómetros al día para estudiar a ser el salvador del Real Madrid y el amuleto de Mourinho: la historia de Carlos Espí