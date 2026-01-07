Rodrigo Arteaga, doctor: “Estos son los cinco beneficios de las sentadillas que mucha gente no conoce”

Cuáles son los beneficios de hacer sentadillas (Canva)

Las sentadillas forman parte de los ejercicios de resistencia corporal más efectivos para fortalecer las piernas y mejorar el rendimiento físico. Al involucrar los cuádriceps y los músculos isquiotibiales durante el movimiento -dos grupos musculares fundamentales para proteger las rodillas-, también se consigue potenciar la capacidad en distintas disciplinas deportivas.

Según los expertos, la recomendación para la mayoría de las personas es realizar una serie de 12 a 15 repeticiones, procurando movimientos suaves y siempre controlados. Por eso, los expertos del fitness, como ya ha indicado Nicole Campbell para Mayo Clinic, especifican que para ejecutar correctamente este ejercicio hay que adoptar una postura inicial con los pies separados un poco más allá del ancho de los hombros y los dedos apuntando hacia adelante.

El descenso debe realizarse de manera lenta y controlada, flexionando caderas, rodillas y tobillos hasta que las rodillas alcancen un ángulo de 90 grados, o hasta el punto que sea posible según la movilidad de cada persona. En este sentido, el médico experto en salud integral, metabolismo y longevidad, Rodrigo Arteaga, ha explicado los cinco beneficios de hacer este ejercicio que tal vez no conozcas.

Rodrigo Arteaga relata los cinco beneficios desconocidos de las sentadillas (@dr.rodrigoarteaga)

“Estimulan nuevas conexiones neuronales”

Según Rodrigo Arteaga, practicar sentadillas con regularidad va más allá del fortalecimiento muscular visible. De hecho, generan unos efectos positivos que se pueden apreciar en distintas áreas del organismo. No obstante, hay mucho desconocimiento en torno a las ventajas de los ejercicios físicos. Por eso mismo, el especialista ha querido señalar “cinco beneficios de las sentadillas que nadie te cuenta. Y no porque sean un secreto, sino porque mucha gente no las conoce”, afirma.

Y es que, Arteaga ha especificado que “hacer sentadillas no solo te ayuda a verte mejor”. Concretamente, puede rejuvenecer “tu cerebro”. Tal y como expresa, “cada vez que haces sentadillas, tus músculos liberan unas moléculas llamadas mioquinas. Son señales que viajan al cerebro y estimulan nuevas conexiones neuronales”. De esta forma, “entrenar tus piernas también fortalece tu mente”, asegura.

Igualmente, ha remarcado que realizar este ejercicio ayuda a la activación de la energía celular: “Activan tus mitocondrias, que son las fábricas de energía dentro de tus células”. Al parecer, después de terminar la serie, “tu cuerpo entiende que necesitas más energía y comienza a producir más”, lo que hace que mejore “tu metabolismo, tu resistencia y tu vitalidad de todos los días”, afirma.

Así, “no son beneficios momentáneos, se quedan aún en reposo”, agrega Arteaga, señalando su vitalidad cotidiana. Como tercer punto, el especialista asegura que también “fortalecen tus huesos”. Esto se explica al entender que “la presión y el peso que generas al bajar y al subir estimulan las células que forman hueso nuevo. Y ese estímulo mecánico no te lo da ningún suplemento”. Por lo que “cada repetición literalmente fortalece a tu esqueleto”, detalla.

Qué Comer antes y después de Entrenar en el Gimnasio

El siguiente punto que ha destacado el doctor es su función reparadora y el rejuvenecimiento de los tejidos del cuerpo: “Estimulan hormonas de reparación porque durante una serie exigente, tu cuerpo libera hormonas como testosterona y hormona de crecimiento”, informa. De este modo, esas sustancias “son las que le señalan a tus tejidos que necesitan repararse, reconstruirse y rejuvenecerse. Por eso, entrenar tus piernas también es potenciar tu regeneración”.

Finalmente, el beneficio número cinco, según Arteaga, consistiría en la independencia funcional a largo plazo. Y es que, “poderte levantar del suelo sin apoyo es uno de los mejores indicadores de salud y longevidad”, indica. Así, el ejercicio “te da la fuerza, la coordinación y el equilibrio para poder seguir haciéndolo toda la vida. Cada sentadilla que haces hoy te da más años de independencia mañana. Entonces, haz sentadillas”, insiste.