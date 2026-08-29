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La forma más eficaz de perder peso, según un estudio: registrar lo que comes todos los días de la semana

Uno de los hallazgos que más ha llamado la atención a los investigadores es que la constancia tiene más importancia que la perfección a la hora de seguir unos hábitos alimenticios

Báscula blanca con cinta métrica rosa enrollada, dos platos ovalados con lechuga, rodajas de naranja, pimiento, patata, pepino, zanahoria y carne.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Registrar lo que se come de forma constante predice una pérdida de peso mayor en usuarios que buscan adelgazar, según un estudio realizado con 5.132 personas. La investigación, publicada en el Journal of Medical Internet Research, ha analizado a usuarios que anotaban su dieta con regularidad y se pesaban al menos una vez al mes, y ha vinculado el seguimiento constante con unos mejores resultados.

Así, durante seis meses, quienes registraron su alimentación entre seis y siete días por semana perdieron de media 11,33 % de su peso corporal, frente al 6,84% de quienes lo hicieron menos de dos días a la semana. La relación entre seguimiento y resultado siguió un patrón escalonado: cada día extra de registro a la semana se ha asociado con un 35% más de probabilidades de lograr una pérdida de peso clínicamente significativa, definida como al menos un 5% del peso corporal, tras ajustar por edad, sexo e índice de masa corporal inicial. En el conjunto de la cohorte, el usuario medio perdió 9,3 kilos, equivalente al 9,5% de su peso corporal, y el 70,1% alcanzó al menos esa reducción mínima, mientras que el 44,8% perdió un 10% o más.

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Uno de los hallazgos que más ha llamado la atención a los investigadores es que la constancia ha pesado más que la perfección. Los usuarios que solo registraron su alimentación dos o tres días por semana perdieron de media un 7,35% de su peso corporal, y más de la mitad llegó aun así al umbral clínicamente significativo. Saltarse algunos días no anuló el beneficio. La mejora apareció en cada escalón de frecuencia, lo que refuerza la idea de que mantener el seguimiento, aunque no sea diario, ya se asocia con un efecto apreciable.

La duración de las rachas también marcó diferencias claras. Los usuarios que mantuvieron más de 90 días consecutivos de registro perdieron un 11,55% de su peso corporal de media, y el 81,2% alcanzó una pérdida clínicamente significativa. En el extremo opuesto, quienes no pasaron de una semana seguida o menos perdieron un 4,21% de media, y el 42,3% llegó al umbral del 5%. La cohorte analizada tenía una edad media de 42,1 años y estaba formada en un 72,8% por mujeres.

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A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

La principal limitación del estudio

Sergey Oreshko, cofundador y director ejecutivo de MyNetDiary y primer autor del estudio, ha resumido así el principal mensaje, citado por Europa Press: “Los datos revelan algo que las personas que intentan perder peso necesitan saber: no se necesita un registro perfecto. En nuestro estudio, cada día adicional de seguimiento a la semana se asoció con mejores probabilidades, e incluso dos o tres días a la semana marcaron una verdadera diferencia”.

Susan Heikkinen, coautora y dietista nutricionista registrada en la misma plataforma, ha insistido en el valor práctico del hallazgo: “Los dietistas llevan décadas recomendando llevar un diario de alimentos, y esto demuestra cómo la constancia puede dar sus frutos en la vida real. Cada día adicional de seguimiento a la semana fue importante”. En esa misma línea, Heikkinen ha añadido que “tanto si se utiliza medicación para bajar de peso como si no, el autocontrol de la dieta sigue siendo fundamental. Y si se abandona la práctica durante unos días, el mensaje de estos datos es sencillo: simplemente hay que retomarla”.

Con información de Europa Press

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