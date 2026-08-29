¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Simulador del helicóptero NH90 fabricado por Indra que usa el Ala 48

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¿Cuánto cuesta formar a los pilotos del Ejército del Aire? Pues solo en simuladores para que puedan practicar antes de realizar ejercicios reales, el coste será de 12,5 millones de euros en los tres próximos años. El problema es que hay un tipo de simulador que, de momento, no estará operativo. Se trata del que permite hacer ejercicios virtuales como si se pilotase un avión CN-235, una aeronave que se emplea para vigilancia marítima, misiones de rescate y vuelos de formación para los alumnos del GRUEMA, el Grupo de Escuelas de Matacán, con sede en Salamanca.

La Dirección de Asuntos Económicos del Ejército del Aire y del Espacio adjudicó el pasado 10 de julio un nuevo contrato para “las prácticas de simulador” de todo tipo de aviones que componen la flota militar. Se trata de 15 lotes, pero el segundo ha quedado desierto. Valorado en 13,4 millones, al final se ha adjudicado en 12,5 millones porque el lote para los cursos de prácticas del simulador del CN-235 (T-19) para las tripulaciones del GRUEMA no ha tenido finalmente adjudicatario (valorado en 892.000 euros).

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El avión CN-235 es muy versátil, lo que permite que sea utilizado indistintamente como carguero militar o civil, de pasaje, para transporte de personalidades y otras versiones específicas como ambulancias, contramedidas electrónicas, patrulla avanzada o marítima y control antisubmarino. Estos aviones, por ejemplo, participan en misiones internacionales. Estuvieron desplegados en Indonesia, en la ‘Operación Respuesta Solidaria’, tras el maremoto ocurrido el 26 de diciembre de 2004. En la actualidad, algunos aviones están destinados al Grupo de Escuelas de Matacán (GRUEMA), y otros están designados para misiones de vigilancia marítima y de salvamento y rescate.

El Airbus CN-235

El lote que ha quedado desierto también incluía simuladores para los pilotos destinados al Centro Cartográfico y Fotográfico (CECAF), que utilizan aviones CN-235 y un Cessna Citation 560. Los CN-235 también están destinados al Ala 48 (con sede en Madrid) y el Ala 49, con sede en Palma de Mallorca. Los simuladores forman parte del entrenamiento de los pilotos españoles desde hace tiempo. Sirven para la enseñanza y práctica de misiones tácticas, como vuelos a muy baja cota, y para lanzamientos de personal y cargas. Los simuladores incluyen además la capacidad de recrear amenazas como el lanzamiento de misiles infrarrojos y guiados por radar.

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Cabinas de vuelo real

Algunos simuladores están compuestos por una cabina de vuelo real, conectada a una red local de varios ordenadores, y equipada con un sistema visual compuesto por proyectores sobre una gran pantalla semicilíndrica. Otros apuestan por equipos de aviónica de la propia aeronave para replicar de forma fiel la cabina y asegurar que el piloto se familiariza con el equipamiento de navegación y misión real, lo que proporciona un alto grado de realismo. Son simuladores que reproducen con fidelidad los escenarios en los que vuelan los pilotos. ¿Qué tipo de simuladores acaba de contratar el Ejército del Aire? Pues de 14 tipos.

El primero de ellos es para aprender a pilotar el Dassault Falcon 900B, que opera dentro del Ala 45 desde su base en Torrejón de Ardoz, Madrid. Esta flota está compuesta por cinco aeronaves destinadas principalmente al transporte de altos cargos del Estado y la Familia Real. Es el famoso Falcon que usa Pedro Sánchez en algunos desplazamientos y que tantas críticas despierta en la oposición. Otro de los simuladores es para el C-295 del Ala 35. Es un avión de transporte de tropas (caben 78 soldados o 69 paracaidistas), evacuación médica y transporte de material, como vehículos ligeros.

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El Ejército de Tierra tiene la vista fijada en modernizarse para adaptarse al combate moderno, caracterizado por ser cambiante y en el que la tecnología juega un papel fundamental. Con ese objetivo, ha organizado una exhibición táctica en Viator (Almería) para experimentar con diversas capacidades, como drones que ya se usan en el campo de batalla ucraniano, y a la postre adquirir las que consideren.

Otro de los simuladores será para el Airbus 310-304, que pertenece al Ala 45. Es uno de los aviones más grandes del Ejército, que es capaz de transportar 157.000 kilos y no lleva armamento. Como los Falcon, también se encargan del traslado de personal de la Casa Real o del Gobierno. Además, pueden desempeñar misiones de evacuaciones médicas, traslado de personal o material logístico, y evacuación de compatriotas en el extranjero por crisis puntuales, ya sea por desastres naturales o conflictos armados. Completan la lista de simuladores el Beechcraft King Air C-90 (utilizado para trabajos de cartografía); los helicópteros Super Puma AS332, HT-21, H-135 y Sikorski S-76C; también para el avión de transporte militar CASA C-212 Aviocar.

El contrato regula las horas de formación de cada lote y el número de pilotos que podrán ejercer los cursos en el simulador. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el lote 2 (el que ha quedado desierto) supone que cada curso de formación supone entre 9.380 y 14.769 euros, en función de las horas. El curso inicial para los pilotos que manejarán los Falcon que transportan al presidente del Gobierno y el rey Felipe VI cuesta 53.000 euros. En este último caso, el adjudicatario ha sido la empresa FlightSafety International, propiedad de Berkshire Hathaway, el conglomerado inversor del multimillonario Warren Buffett.

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