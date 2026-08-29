España

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

La reserva de agua en el país bajó en un -1,46 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
Desde el panorama general hasta la situación por cuenca, así están los embalses de agua hoy (EFE)
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El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) registró que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 64,90 %de su capacidad.

Esto indica que el almacenamiento de agua en el país bajó en comparación con la capacidad que se documentó hace una semana.

Conocer la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema de vital importancia para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Situación general del agua en España

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 36.370 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 64,90 %.

Variación de hace una semana: -817 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,46 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 34.060 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 60,77 %.

Situación del agua en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 64,90 % de capacidad (Reuters)
Los embalses de agua están a su 64,90 % de capacidad (Reuters)

Andalucía: 74,00%.

Aragón: 54,90%.

Asturias: 67,54%.

C. Valenciana: 43,10%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 47,75%.

Castilla-La Mancha: 60,86%.

Cataluña: 72,87%.

Comunidad de Castilla y León: 60,95%.

Extremadura: 68,13%.

Galicia: 64,38%.

Murcia: 25,00%.

Navarra: 42,89%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

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Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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