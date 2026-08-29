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Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

La hija pequeña de los reyes pondrá rumbo a su segundo año de carrera en la capital francesa

La infanta durante la jornada en Zaragoza
El acto público de la infanta Sofía. (Ramón Comet/Europa Press)
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La infanta Sofía está a punto de cambiar de nuevo su vida. Después de pasar su primer curso universitario en Lisboa, la hija menor de los reyes se prepara para instalarse en París, donde continuará sus estudios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College. La nueva etapa comenzará oficialmente el próximo 21 de septiembre, aunque todo apunta a que su aterrizaje en la capital francesa se producirá bastante antes.

El traslado supondrá también una nueva experiencia personal para la hermana de la princesa Leonor. Durante aproximadamente dos semanas previas al inicio de las clases, Sofía y sus compañeros participarán en el programa de bienvenida de la institución, una especie de periodo de adaptación pensado para familiarizar a los estudiantes con su nuevo destino, conocer a profesores y compañeros y resolver los últimos trámites académicos.

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La primera toma de contacto estará marcada por las actividades de integración, según explica la web del Forward College. El objetivo es que los estudiantes no lleguen al primer día de clase como completos desconocidos, sino que comiencen a crear vínculos desde el principio. Para ello, el programa incluye propuestas tan variadas como retos en grupo, concursos de cocina, partidas de petanca o sesiones de yoga.

La infanta Sofía junto a compañeros en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). Casa de S.M. el Rey FAMOSOS;CASA REAL;INFANTA 15/9/2025
La infanta Sofía junto a compañeros en el centro privado Forward College, en 2025 en Lisboa. (Casa de S.M. el Rey)

La agenda también contempla planes al aire libre y recorridos por algunos de los rincones más emblemáticos de París. Paseos por la ciudad, actividades culturales y encuentros sociales permitirán a los alumnos descubrir su nuevo entorno al mismo tiempo que estrechan lazos con quienes compartirán esta etapa universitaria.

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No será una experiencia completamente nueva para Sofía. El año pasado, durante su llegada a Lisboa, ya participó en unas jornadas similares y algunas imágenes difundidas entonces mostraron a la infanta en un ambiente relajado junto a sus compañeros. Ahora repetirá parte de esa experiencia, pero en una ciudad de dimensiones y posibilidades muy diferentes.

La infanta Sofía en el Forward College. (Casa de S.M. el Rey)
La infanta Sofía en el Forward College. (Casa de S.M. el Rey)

Una residencia internacional en pleno París

Durante este curso, la infanta convivirá con estudiantes procedentes de distintos países, dentro de un entorno universitario especialmente internacional. Su alojamiento estará vinculado al modelo residencial de Forward College, pensado para favorecer la convivencia entre jóvenes de diferentes nacionalidades.

La experiencia recuerda, en cierto modo, a sus años en el internado de Gales, donde compartió estudios con alumnos de distintos lugares del mundo. En París, además de las habitaciones individuales, los estudiantes dispondrán de espacios comunes destinados al estudio y a la convivencia.

Su nuevo entorno estará integrado en la Cité Internationale Universitaire de Paris, uno de los grandes espacios residenciales para estudiantes e investigadores de la región de Île-de-France. El complejo cuenta con zonas verdes, bibliotecas, restaurantes, cafeterías y numerosas instalaciones deportivas, como piscina, gimnasio, pistas de tenis y campos destinados a diferentes disciplinas.

La ciudad se convertirá así en una extensión del propio campus. La vida universitaria de Sofía no quedará limitada a un recinto cerrado, sino que estará muy vinculada a París y a todo lo que ofrece la capital francesa.

La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). Casa de S.M. el Rey FAMOSOS;CASA REAL;INFANTA 15/9/2025
La infanta Sofía posa en el centro privado Forward College, adscrito a la Universidad de Londres, a 15 de septiembre de 2025, en Lisboa (Portugal). (Casa de S.M. el Rey).

Del periodo de adaptación a las clases de segundo curso

Una vez terminadas las jornadas de bienvenida, llegará el momento de ponerse manos a la obra. Sofía comenzará el segundo curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en un sistema académico basado en grupos reducidos, seminarios y tutorías individuales.

Frente al modelo tradicional de grandes aulas, Forward College apuesta por clases de entre 10 y 15 estudiantes, donde la participación tiene un papel protagonista. Los alumnos deben debatir, plantear preguntas, analizar información y presentar sus propios trabajos.

El horario de la infanta será intenso. Además de las clases, tendrá sesiones de tutoría personalizada para revisar su evolución, trabajos en grupo y actividades destinadas a preparar proyectos académicos y el trabajo de campo de final de curso.

La Infanta Sofía recibió su diploma de manos de Naheed Bardai, director del UWC College de Gales y Jill Longson, presidenta del Comité de Gobierno del UWC Atlantic College y antigua alumna de 1981 (EFE/EPA)

El sistema concede además especial importancia a las competencias prácticas. Los estudiantes trabajan aspectos relacionados con la comunicación, el liderazgo, la resolución de conflictos y la gestión de equipos, mientras desarrollan proyectos que buscan tener un impacto real en su entorno.

Fuera de las obligaciones académicas, Sofía tendrá a su alcance una enorme oferta cultural y deportiva. El entorno universitario permite practicar numerosas disciplinas, participar en actividades artísticas y musicales y acceder a espacios culturales de una ciudad que, por sí sola, funciona como un gran escenario educativo.

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