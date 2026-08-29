España

Vuelta al mundo en solitario desde Galicia: así será la aventura de ocho meses del médico australiano Matthew Wright

El urgenciólogo comenzará la travesía desde Illa de Arousa y regresará al punto de partida, previsiblemente, en abril

El médico austrlaiano Matthew Wright posa ante su velero
El médico australiano Matthew Wright dará la vuelta al mundo en un velero. (EFE/ Varadoiro do Xufre)
Guardar

El australiano Matthew Wright siempre ha soñado con dar la vuelta al mundo. El médico urgenciólogo ha postergado la decisión durante más de 30 años, hasta que, finalmente, ha decidido dar el paso: zarpará este domingo solo en su barco y lo hará desde A Illa de Arousa, en Galicia.

Durante ocho meses, su velero de casi 11 metros de eslora se convertirá en su “segunda casa”, ha expresado en una entrevista con EFE. La embarcación, llamada Agitator, lleva cinco años sin moverse del enclave gallego y se abrirá camino el próximo camino por las olas.

El médico de 56 años hará el viaje en solitario, con el apoyo del Concello de A Illa de Arousa y la escuela de navegación tradicional Dorna. La salida está prevista para el domingo 30 a las 12.00 horas desde el puerto de O Xufre. La travesía suma más de 27.000 millas náuticas y se desarrollará sin paradas, sin ayuda exterior y sin comunicación, salvo en caso de emergencia.

PUBLICIDAD

Una travesía de 50.000 kilómetros en solitario

La decisión de partir desde A Illa de Arousa vino por la recomendación de un amigo suyo, que reside en Sanxenxo. “Es un lugar muy agradable para pasar el tiempo. El entorno es precioso y es un sitio magnífico para navegar, ya que en las rías el mar está en calma. Es un lugar muy acogedor y, además, se disfruta de un delicioso Albariño y de un marisco fantástico”, ha explicado a EFE. A Illa de Arousa estará presente todo el viaje en los dos enormes rótulos que decoran los lados del barco para promocionar la isla como un destino de calidad para la comunidad náutica.

La idea rondaba su cabeza desde hacía más de tres décadas, pero nunca se atrevió a realizarla. En sus años de juventud, no se marchó por falta de dinero. Con el tiempo, llegaron sus hijos, que le tiraban a casa. Ahora, dice, su trabajo en Urgencias le ha hecho darse cuenta de que no puede postergarlo más y tomarse un año sabático para perseguir su sueño.

PUBLICIDAD

“A menudo te encuentras con personas que planeaban hacer ciertas cosas a los 65 o 70, al jubilarse, pero antes de eso sufren un problema de salud que nunca habían previsto. Soy muy consciente de ello y creo que este es un momento excelente en mi vida para lanzarme a hacerlo”, ha contado.

Matthew Wright en su velero.
Matthew Wright en su velero. (EFE/ Varadoiro do Xufre)

El australiano zarpará este domingo desde A Illa de Arousa para completar una vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Será un recorrido de más de 50.000 kilómetros que le obligará a atravesar algunas de las zonas más duras del planeta durante aproximadamente ocho meses. El más peligroso de ellos será el Cabo de Hornos, a una latitud de 56 grados, con vientos y olas muy fuertes, tormentas y temperaturas muy bajas.

Pero no se irá sin prepararse. El Agitator dispone de un mamparo estanco en proa para evitar inundaciones en caso de colisión, literas con cinturón de seguridad, escalones en el timón y electrónica guardada en compartimentos estancos. El médico australiano, además, dormirá sujeto con un cinturón y llevará un cofre estanco para proteger los aparatos electrónicos.

La alimentación a bordo combinará latas, conserva gallega y comida liofilizada. Según explicó a los medios locales Alejandro Diéguez, gerente del puerto de O Xufre, para obtener agua potable contará con una potabilizadora, aunque podría recurrir también a soluciones más elementales: “Colocará un caldero bajo la vela cuando llueva”, ha indicado.

Para llevar mejor la soledad, Wright llevará una batería de libros y audiolibros consigo, que le harán compañía en las horas más duras. El médico considera que este será el “desafío definitivo”, que solo logran completar entre el 40% y el 60% de los que deciden emprender estas travesías.

Temas Relacionados

MédicosViajesGaliciaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

La reserva de agua en el país bajó en un -1,46 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Boletín Hidrológico Peninsular

El estado de los embalses de España sábado 29 de agosto

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

La hija pequeña de los reyes pondrá rumbo a su segundo año de carrera en la capital francesa

Así serán los primeros días de la infanta Sofía en París: cursos de cocina, partidas de petanca y sesiones de yoga

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

El parecido entre el ibis eremita (en peligro de extinción) y el ibis sagrado (invasor) provoca que esta medida pueda derivar en ejemplares protegidos abatidos por error

Italia autoriza la caza de una especie invasora africana y con ello pone en peligro el futuro del amenazado ibis eremita

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

Tras varios episodios violentos, la preocupación se extiende tanto en Moncloa como en el gobierno autonómico y la oposición

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

El pueblo donde mejor se come de Valencia es poco conocido, pero ideal para una visita gastronómica: huerta, arroces y dos restaurantes de premio

Por su estratégica situación, a solo 12 kilómetros de la ciudad de Valencia, Meliana cuenta con una gastronomía que combina la cocina tradicional de huerta y de mar

El pueblo donde mejor se come de Valencia es poco conocido, pero ideal para una visita gastronómica: huerta, arroces y dos restaurantes de premio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

La “situación límite” lleva la violencia a Ceuta: el cóctel explosivo de grupos ultras, “desinformación” en redes y descontento social tras un mes de caos

¿Cuánto cuesta entrenar a los pilotos del Ejército? Defensa se gasta 12,5 millones en simuladores, pero no encuentra uno para los aviones de vigilancia marítima y misiones de rescate

Ceuta protesta por la gestión migratoria en una manifestación “pacífica” con claveles como ofrenda de paz tras días de violencia

Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

ECONOMÍA

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Los primeros 800 millones que ayudarán a los españoles a acceder a una vivienda asequible: así se los reparten las autonomías

Aumenta el consumo de marcas blancas en España, con Mercadona y Lidl a la cabeza: el ahorro es un motivo, pero también la buena calidad y la “confianza”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián