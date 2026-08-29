Vuelta al mundo en solitario desde Galicia: así será la aventura de ocho meses del médico australiano Matthew Wright

El médico australiano Matthew Wright dará la vuelta al mundo en un velero. (EFE/ Varadoiro do Xufre)

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El australiano Matthew Wright siempre ha soñado con dar la vuelta al mundo. El médico urgenciólogo ha postergado la decisión durante más de 30 años, hasta que, finalmente, ha decidido dar el paso: zarpará este domingo solo en su barco y lo hará desde A Illa de Arousa, en Galicia.

Durante ocho meses, su velero de casi 11 metros de eslora se convertirá en su “segunda casa”, ha expresado en una entrevista con EFE. La embarcación, llamada Agitator, lleva cinco años sin moverse del enclave gallego y se abrirá camino el próximo camino por las olas.

El médico de 56 años hará el viaje en solitario, con el apoyo del Concello de A Illa de Arousa y la escuela de navegación tradicional Dorna. La salida está prevista para el domingo 30 a las 12.00 horas desde el puerto de O Xufre. La travesía suma más de 27.000 millas náuticas y se desarrollará sin paradas, sin ayuda exterior y sin comunicación, salvo en caso de emergencia.

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Una travesía de 50.000 kilómetros en solitario

La decisión de partir desde A Illa de Arousa vino por la recomendación de un amigo suyo, que reside en Sanxenxo. “Es un lugar muy agradable para pasar el tiempo. El entorno es precioso y es un sitio magnífico para navegar, ya que en las rías el mar está en calma. Es un lugar muy acogedor y, además, se disfruta de un delicioso Albariño y de un marisco fantástico”, ha explicado a EFE. A Illa de Arousa estará presente todo el viaje en los dos enormes rótulos que decoran los lados del barco para promocionar la isla como un destino de calidad para la comunidad náutica.

La idea rondaba su cabeza desde hacía más de tres décadas, pero nunca se atrevió a realizarla. En sus años de juventud, no se marchó por falta de dinero. Con el tiempo, llegaron sus hijos, que le tiraban a casa. Ahora, dice, su trabajo en Urgencias le ha hecho darse cuenta de que no puede postergarlo más y tomarse un año sabático para perseguir su sueño.

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“A menudo te encuentras con personas que planeaban hacer ciertas cosas a los 65 o 70, al jubilarse, pero antes de eso sufren un problema de salud que nunca habían previsto. Soy muy consciente de ello y creo que este es un momento excelente en mi vida para lanzarme a hacerlo”, ha contado.

Matthew Wright en su velero. (EFE/ Varadoiro do Xufre)

El australiano zarpará este domingo desde A Illa de Arousa para completar una vuelta al mundo en solitario y sin escalas. Será un recorrido de más de 50.000 kilómetros que le obligará a atravesar algunas de las zonas más duras del planeta durante aproximadamente ocho meses. El más peligroso de ellos será el Cabo de Hornos, a una latitud de 56 grados, con vientos y olas muy fuertes, tormentas y temperaturas muy bajas.

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Pero no se irá sin prepararse. El Agitator dispone de un mamparo estanco en proa para evitar inundaciones en caso de colisión, literas con cinturón de seguridad, escalones en el timón y electrónica guardada en compartimentos estancos. El médico australiano, además, dormirá sujeto con un cinturón y llevará un cofre estanco para proteger los aparatos electrónicos.

La alimentación a bordo combinará latas, conserva gallega y comida liofilizada. Según explicó a los medios locales Alejandro Diéguez, gerente del puerto de O Xufre, para obtener agua potable contará con una potabilizadora, aunque podría recurrir también a soluciones más elementales: “Colocará un caldero bajo la vela cuando llueva”, ha indicado.

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Para llevar mejor la soledad, Wright llevará una batería de libros y audiolibros consigo, que le harán compañía en las horas más duras. El médico considera que este será el “desafío definitivo”, que solo logran completar entre el 40% y el 60% de los que deciden emprender estas travesías.