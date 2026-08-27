España

Roban el Tesoro de Villena, la joya arqueológica de la Edad del Bronce europeo: cuencos, brazaletes y botellas de oro, plata y ámbar

Se considera el tesoro de vajilla áurea más importante de España y el segundo de Europa, solo por detrás de las tumbas reales micénicas

El Tesoro de Villena (MUVI)
El Tesoro de Villena (MUVI)
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Robo histórico en el museo de Villena (MUVI). En la madrugada de este jueves, el Tesoro de Villena, una de las mayores joyas arqueológicas de la Prehistoria europea, ha sido sustraído en una presunta acción coordinada supuestamente por un grupo especializado en robo de patrimonio histórico. La Policía Local y la Guardia Civil han abierto una investigación para descubrir a los autores del hurto de uno de los tesoros más importantes del continente.

Según ha adelantado la SER, a las 5:16 de la mañana saltó una falsa alarma en el polideportivo de la localidad, lo que sirvió como distracción para las autoridades. Fue en ese momento cuando los autores aprovecharon para arranchar uno de los ventanales del museo y colarse en el interior del edificio. A falta de declaraciones oficiales, los investigadores todavía barajan varias hipótesis sobre lo ocurrido.

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Dado el inmenso valor de este conjunto arqueológico del primer milenio a.C., el Tesoro se guardaba en una vitrina blindada donde se exponía sus 66 piezas; la mayoría de ellas, de oro: once cuencos, 28 brazaletes, tres botellas y varias piezas. A ellas se suman otras tres botellas de plata, dos piezas mixtas (un botón de ámbar y oro y un remate de hierro y oro) y, por último, un brazalete de hierro, considerado un artículo de lujo en la Edad del Bronce tardío y la pieza de este metal más antigua hallada en España.

La relevancia de este conjunto prehistórico trasciende el panorama nacional, puesto que se trata del conjunto de vajilla áurea más importante de esta época en Europa, solo por detrás de los tesoros griegos de las tumbas reales de Micenas, en el Peloponeso. Supone casi diez kilos, del cual el oro comprende más del 90% de su peso.

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Exposición del Tesoro de Villena (Turismo Villena)
Exposición del Tesoro de Villena (Turismo Villena)

El descubrimiento del Tesoro de Villena

El descubrimiento del Tesoro de Villena comenzó en octubre de 1963, en un momento de gran actividad urbanística en la ciudad alicantina. Debido a las obras, se buscaban zonas alejadas para extraer grava destinada a la fabricación de hormigón. Durante una de estas tareas, el albañil Francisco García Arnedo encontró una pieza metálica entre la grava. Pensando que podía pertenecer a un camión, se la entregó al capataz, quien la dejó en un lugar visible.

Días después, otro trabajador se llevó la pieza a su casa y fue su esposa quien decidió mostrarla al joyero Carlos Miguel Esquembre Alonso el 22 de octubre. Esquembre reconoció inmediatamente que se trataba de un valioso brazalete de oro y avisó al arqueólogo José María Soler García. Este informó a las autoridades para investigar el origen de la pieza.

Excavación del Tesoro de Villena (Imagen de archivo)
Excavación del Tesoro de Villena (Imagen de archivo)

El 25 de noviembre apareció un segundo brazalete de características similares. Tras varias declaraciones, se indicó que había sido encontrado en una rambla situada cerca de la sierra del Morrón, a unos cinco kilómetros de Villena. Ante las semejanzas entre ambos objetos, Soler decidió investigar el lugar.

Pocos días después comenzó la excavación en la Rambla del Panadero, donde, después de varias búsquedas sin resultados, Pedro Domenech descubrió accidentalmente dos brazaletes y el borde de una vasija. Al excavar cuidadosamente, se comprobó que dentro de ella se encontraba un extraordinario conjunto de objetos de oro. Durante la Navidad de ese mismo año, el tesoro fue expuesto al público en el Museo Arqueológico de Villena. El 27 de diciembre apareció además un tercer brazalete, entregado voluntariamente por Pedro Lorente García, que lo había conservado en su casa. Este descubrimiento completó una de las piezas más importantes de la arqueología de Villena.

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