El buen tiempo regresa a España, aunque la Aemet espera algunas precipitaciones débiles en estas regiones

Un barco turístico pasa este lunes junto a la escultura el Peine del Viento, de Eduardo Chillida, en San Sebastián. (EFE/Javier Etxezarreta)

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Tras varias jornadas marcadas por las tormentas, especialmente en comunidades autónomas como Cataluña, Aragón o la Comunidad Valenciana, ya este viernes comenzó a establecerse de nuevo el buen tiempo en nuestro país. La entrada de una cuña anticiclónica y una dorsal en altura dejaron ayer una mejora generalizada a nivel meteorológico, especialmente en Galicia.

Este sábado, por tanto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé tiempo anticiclónico en la mayor parte del país debido a que continuaremos bajo la influencia del anticiclón de las Azores, con un predominio de cielos poco nubosos o despejados. En Galicia y Asturias, por el contrario, habrá cielos nubosos o cubiertos por la llegada de un frente poco activo que rozará el noroeste de la península al final del día.

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Este frente va a dejar precipitaciones, pero estas serán en general débiles y ocasionales, a excepción de en el oeste gallego, donde serán algo más abundantes. También habrá intervalos de nubosidad baja en otros puntos del Cantábrico, Estrecho, Alborán y oeste de Castilla y León, tendiendo en general a despejar.

Vista este lunes de la bahía de La Concha de San Sebastián. (EFE/Javier Etxezarreta)

También en el archipiélago canario se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, con probables precipitaciones débiles en La Palma. Con todo ello, este sábado no se espera ningún aviso meteorológico, que ha amanecido libre de alertas.

Incluso se ha desactivado la alerta por rissagas que durante varios días había ocupado zonas concretas del país, como ayer en nivel naranja en Menorca. Este fenómeno, también conocido como “meteotsunamis”, es bastante común en las islas Baleares y se produce cuando el nivel del agua del mar sufre oscilaciones con amplitudes variables. Ayer, de hecho, este evento obligó a prohibir el baño en las playas de Guardamar del Segura y de Torrevieja (Alicante).

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Se superarán los 35 grados en el Guadalquivir

Tampoco habrá avisos por calor, pese a que las temperaturas máximas van a aumentar de forma generalizada, excepto en los litorales mediterráneos, en el este de Baleares y en zonas del oeste gallego, donde se van a producir descensos o pocos cambios.

En el Guadalquivir se van a superar los 35 grados, una situación que podría repetirse en puntos de Mallorca y de las depresiones del nordeste. Sin embargo, estos serán los termómetros más altos que se esperan para la jornada. Con respecto a las mínimas, la Aemet espera que desciendan en Baleares y en el tercio este peninsular, aunque aumentarán en el resto de la península. La noche será tropical (sin bajar de los 20 grados) en los litorales del Levantes y en las islas.

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Con respecto al viento, soplará alisio moderado en las islas Canarias, donde se podrán producir intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas. El viento será moderado del sur y suroeste en los litorales y en el norte de Galicia, con posibilidad de algún intervalo fuerte en los cabos.

En el resto del país se espera viento flojo, con algunos intervalos moderados en los litorales del golfo de Cádiz y del Levante. Según la Aemet, va a predominar el régimen de brisas en los litorales, la componente sur en Galicia, las este y norte en Baleares y la oeste en el resto del país.

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