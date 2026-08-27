Receta de lomo de cerdo a la naranja, un plato sencillo para incluir en el menú semanal y triunfar en ocasiones especiales

Receta de lomo de cerdo a la naranja (pxhere)

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El lomo a la naranja es una receta tradicional de esas que nos han llegado gracias a la herencia de generación tras generación. No es de extrañar, ya que es uno de esos platos que unen sencillez en la elaboración, ingredientes fáciles de encontrar y un sabor insuperable. El protagonista de este plato es el lomo de cerdo, uno de los cortes más apreciados de este animal. Esta pieza magra y tierna se encuentra junto al espinazo y bajo las costillas y tiene un sabor suave y delicado, ideal para acompañar con salsas intensas como esta, a base de zumo de naranja.

Su preparación es muy sencilla y, además, utiliza ingredientes muy económicos que, aun así, consiguen un resultado de lo más llamativo. Por eso, es un plato apropiado tanto para servir en un día cualquiera entre semana como para preparar un domingo de comida familiar o en una ocasión especial. Puedes acompañarlo con arroz blanco cocido, puré de patatas o con las clásicas patatas fritas, y también le va muy bien una ensalada verde de lechuga, canónigos o escarola.

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Receta de lomo de cerdo a la naranja

Esta receta de lomo de cerdo a la naranja consiste en cocinar la carne de cerdo, normalmente en una pieza entera, con zumo y rodajas de naranja. La técnica principal es el dorado rápido y el posterior glaseado en la sartén, para conseguir una salsa cítrica brillante que realza la ternura del lomo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

1 kg de lomo de cerdo (pieza entera)

2 naranjas grandes (una para zumo y otra para rodajas)

1 cebolla pequeña

2 dientes de ajo

1 vaso pequeño de vino blanco (opcional)

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

1 cucharadita de maicena (opcional, para espesar la salsa)

1 cucharada de azúcar (opcional, si te gusta más dulce)

Guarnición: puré de patata o verduras al gusto

Cómo hacer lomo de cerdo a la naranja, paso a paso

Salpimenta el lomo por ambos lados. Déjalo reposar 10 minutos para que tome el sabor. En una sartén grande, añade el aceite y dora el lomo a fuego medio-alto por todos los lados para sellar los jugos. Retira el lomo y reserva. En la misma sartén, sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén blandos. Exprime el zumo de 1 naranja y corta la otra en rodajas gruesas. Añade el lomo de nuevo a la sartén. Incorpora el zumo de naranja, el vino blanco y las rodajas de naranja. Rectifica de sal y pimienta. Baja el fuego y cocina 20-25 minutos tapado, dando la vuelta al lomo a mitad de cocción. Si quieres una salsa más espesa, disuelve la maicena en un poco de agua fría y añádela a la sartén los últimos 5 minutos. Retira el lomo y deja que repose 5 minutos antes de cortarlo en medallones. Sirve el lomo salseado, acompañado del puré de patata o verduras.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 320 kcal

Proteína: 34 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 18 g

Fibra: 2 g

Azúcares naturales: 8 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, bien tapado, aguanta 2-3 días. Para mantener la textura, recalienta a fuego bajo y añade un poco de caldo o agua si la salsa espesa demasiado.

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