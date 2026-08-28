Expulsan de Ceuta a once de los doce detenidos por atacar un vehículo militar: los migrantes serán enviados a Marruecos y no podrán volver a España en cinco años

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Once de los doce migrantes detenidos por el ataque con piedras a un vehículo militar en Benzú serán expulsados a Marruecos tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, que ha permitido sustituir la condena de dos años de prisión por atentado contra agentes de la autoridad. La agresión dejó cuatro militares heridos, mientras que el duodécimo detenido, que niega haber participado en los hechos, permanece en prisión provisional.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del jueves en la zona de Benzú, en Ceuta. Alrededor de las 5:30 horas, cuatro militares del Grupo de Regulares se dirigían hacia su punto habitual de vigilancia cuando, al atravesar un semáforo, fueron sorprendidos por un grupo de entre 30 y 40 personas.

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Según recoge la resolución judicial, los once condenados formaban parte de un grupo de migrantes irregulares que se encontraba en las inmediaciones de Benzú y que presuntamente había preparado una acción contra los vehículos que circularan por la zona. Finalmente, el objetivo fue una patrulla militar.

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El grupo rodeó el vehículo y comenzó a lanzar piedras de grandes dimensiones contra él. La patrulla no contaba con blindaje y, ante la intensidad de la agresión, los militares se vieron obligados a abandonar el coche y huir a pie para ponerse a salvo.

El ataque se saldó con cuatro efectivos heridos de diversa consideración y provocó el despliegue de un dispositivo de seguridad en la zona. Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, doce personas fueron detenidas y posteriormente puestas a disposición judicial.

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El Juzgado de lo Penal de Ceuta ha celebrado este viernes una vista de conformidad después de que la Fiscalía y las defensas alcanzaran un acuerdo. Los once acusados reconocieron su participación en los hechos y aceptaron una condena de dos años de prisión por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Por lo que, según el acuerdo, la sentencia establece que la pena privativa de libertad sea sustituida por la expulsión del territorio nacional y tendrán prohibido regresar a España durante cinco años.

El duodécimo detenido niega su participación en el ataque

La situación procesal del último de los doce detenidos es diferente. El acusado rechazó el acuerdo planteado por la Fiscalía y negó haber participado en la agresión contra los militares, por lo que su procedimiento judicial continúa abierto. Durante su comparecencia ante el juez, aseguró que se encontraba durmiendo en el momento en que se produjo la intervención policial.

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Militares por las calles de Ceuta. (Europa Press)

A diferencia de los otros once detenidos, que reconocieron su participación y aceptaron la condena, el duodécimo acusado no prestó su conformidad con la acusación. Ante esta situación, el juez acordó mantener su ingreso en prisión provisional mientras continúa la tramitación del procedimiento penal hasta la celebración del correspondiente juicio.

La tensión se dispara en las calles de Ceuta

Cerca de 200 vecinos bloquearon durante más de dos horas el acceso de un convoy de Cruz Roja a la playa de El Trampolín, donde miles de personas acuden cada día para recibir alimentos. Los manifestantes, que portaban banderas de España y de Ceuta, denunciaron el impacto de la crisis migratoria en la vida cotidiana de la ciudad y reclamaron recuperar la normalidad. La intervención policial permitió finalmente desbloquear el acceso y restablecer el reparto.

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El episodio se produjo apenas un día después de que el reparto de alimentos tuviera que ser suspendido por motivos de seguridad y en una jornada en la que también se registraron altercados en la playa de Benítez. Allí, varios manifestantes accedieron a los asentamientos donde pernoctan migrantes y causaron destrozos, lo que provocó la intervención y las cargas de la Policía.