España

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

El dinero depositado por las familias cae un 0,42% el mes pasado, aunque supera los 1,1 billones de euros y crece un 3,85% respecto a hace un año

Una mujer toma varios billetes de cincuenta euros de la ranura de un cajero automático en la calle.
Una mujer retira billetes de cincuenta euros de un cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las familias españolas echaron mano de sus depósitos bancarios durante el mes de julio. El dinero que los hogares tenían en las entidades financieras se redujo en unos 4.700 millones de euros respecto a junio, coincidiendo con la llegada de las vacaciones y el aumento del gasto durante los meses de verano. Pese a este descenso mensual, el volumen de ahorro acumulado continúa creciendo si se compara con el mismo periodo del año anterior.

Según los datos publicados este viernes por el Banco de España, los hogares mantenían a cierre de julio 1,109 billones de euros depositados en la banca española. La cifra supone una caída del 0,42% en apenas un mes, pero también refleja que las familias conservan un colchón de ahorro considerable después de varios años de elevada incertidumbre económica.

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El escenario cambia cuando se amplía el horizonte temporal. En comparación con julio de 2025, los depósitos de los hogares aumentaron un 3,85%, lo que supone unos 41.100 millones de euros más. El incremento apunta a que, pese al desembolso asociado al verano, las familias mantienen una mayor cantidad de dinero en las entidades financieras que hace un año.

El verano marca un paréntesis en el ahorro

La caída registrada en julio coincide con uno de los periodos del año en los que los hogares afrontan un mayor volumen de gastos. Las vacaciones, los desplazamientos y el consumo asociado a los meses estivales pueden explicar parte de esta reducción de los depósitos bancarios.

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Los datos del Banco de España muestran además que el comportamiento actual es el resultado de una tendencia que se ha prolongado durante varios años. En la pandemia, los hogares incrementaron de forma sostenida el dinero depositado en los bancos, en un momento marcado por la incertidumbre y una mayor prudencia a la hora de consumir.

El ahorro de las familias alcanzó así niveles elevados mientras buena parte de la economía permanecía condicionada por las restricciones y la incertidumbre. Con el paso del tiempo, sin embargo, esa dinámica comenzó a modificarse. El consumo recuperó protagonismo y los movimientos de los depósitos empezaron a mostrar una mayor sensibilidad a la evolución de los gastos y a las condiciones ofrecidas por las entidades financieras.

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Los depósitos siguen por encima del billón de euros

Uno de los puntos de inflexión se produjo en agosto de 2022, cuando los hogares retiraron unos 3.800 millones de euros de sus depósitos bancarios. A pesar de aquel descenso, el saldo acumulado por las familias al cierre de ese año volvió a superar el billón de euros, una cota que se ha mantenido desde entonces.

La evolución de los últimos meses refleja, por tanto, una combinación de movimientos a corto plazo y una tendencia de fondo más estable. Julio deja una retirada de fondos vinculada al comportamiento habitual del verano, pero el volumen total de depósitos continúa por encima del registrado un año antes.

La mejora interanual también puede estar relacionada con la rentabilidad que ofrecen las entidades por determinados productos de ahorro. El aumento del 3,85% en el último año registrado en los depósitos de los hogares contrasta con la caída mensual y muestra que el dinero acumulado por las familias en los bancos sigue creciendo pese a los movimientos estacionales.

Las empresas también reducen sus depósitos

El comportamiento de las empresas fue incluso más acusado durante julio. Redujeron sus depósitos bancarios un 3,94% en julio respecto a junio, lo que supone una retirada de unos 14.800 millones de euros en un solo mes. El saldo empresarial quedó así situado en 360.800 millones de euros a cierre del mes pasado.

También en este caso la comparación interanual ofrece una imagen diferente. Frente a julio de 2025, los depósitos de las empresas aumentaron en 26.500 millones de euros, un 7,93%. El crecimiento es, por tanto, superior al registrado entre los hogares y confirma que el descenso de julio no implica necesariamente un cambio de tendencia en el ahorro empresarial.

Los datos del Banco de España dibujan un escenario marcado por la estacionalidad del verano. Familias y empresas redujeron el dinero mantenido en los bancos durante julio, pero ambas mantienen saldos superiores a los de un año antes. En el caso de los hogares, los depósitos continúan por encima del billón de euros, mientras que el ahorro empresarial supera los 360.000 millones.

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