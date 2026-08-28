Marlaska solicita a Europa más apoyo de Frontex y de Europol para hacer frente al triaje de migrantes que permanecen todavía en Ceuta

(Archivo) Vista general de un asentamiento de niñas y mujeres del colegio Reina Sofía en el barrio del Príncipe, en Ceuta. (EFE/ Laura Rincón)

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España ha solicitado a la Comisión Europea el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de Europol para las labores de triaje de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de personas de los pasados 30 y 31 de julio. Así se lo ha trasladado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gminder, después de que esta enviara el pasado 21 de agosto una carta al embajador de España ante la UE, Marcos Alonso, en la que ofrecía el apoyo de distintas agencias europeas para hacer frente a la crisis migratoria.

En respuesta a ese ofrecimiento, Interior ha pedido la intervención de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA) para reforzar el dispositivo de triaje y agilizar la posterior tramitación de los expedientes de quienes todavía permanecen de manera irregular en la ciudad autónoma.

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En concreto, la cartera que dirige Grande-Marlaska ha solicitado ampliar la duración de la operación Minerva de Frontex, que actualmente cubre los puertos de Algeciras, Tarifa y Ceuta durante la Operación Paso del Estrecho y cuya finalización está prevista para el próximo 2 de septiembre. La intención del Gobierno es que el dispositivo pueda prolongarse “todo lo necesario” mientras se resuelve la situación en la ciudad autónoma.

Agentes adiciones y que el dispositivo pueda prolongarse el tiempo necesario

Interior también reclama la incorporación de diez agentes adicionales del Cuerpo General de Frontex a las labores de triaje. Su cometido sería agilizar la recogida de información de las personas que entraron en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio y que todavía no han pasado por este procedimiento.

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Este video presenta una vista aérea nocturna de una calle en Ceuta, mostrando grupos de personas congregadas cerca de un gran edificio iluminado. Se registra la intervención policial para separar a grupos de ciudadanos y migrantes, buscando evitar un enfrentamiento. En el contexto de la situación, la policía efectuó disparos disuasorios. Las luces de la ciudad y las farolas iluminan la escena urbana. La secuencia documenta un momento de cobertura de evento.

A esta labor se sumaría la Agencia de la Unión Europea para el Asilo. El Ministerio considera que la EUAA podría prestar asistencia tanto en la realización de entrevistas como mediante la puesta a disposición de intérpretes. Debido a las limitaciones de espacio existentes en Ceuta para desarrollar estas actuaciones, la propuesta pasa por que ambas tareas puedan llevarse a cabo de manera telemática.

La participación de Frontex podría extenderse además a una fase posterior. Una vez concluidos los procesos de triaje y, en los casos correspondientes, los procedimientos de asilo en frontera, Interior concretará qué asistencia necesita de la agencia europea para ejecutar determinados retornos, recurriendo a los mecanismos de mediación y a los acuerdos que Frontex mantiene con diferentes países de origen.

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Grande-Marlaska ha pedido asimismo que el buque oceánico Duque de Ahumada de la Guardia Civil permanezca en aguas españolas durante 2027. Esta embarcación, enfocada en prevenir la delincuencia transfronteriza, garantizar la seguridad marítima y combatir lamigración irregulary la trata de personas, fue inaugurada por el ministro el pasado mes de septiembre.

La embarcación opera seis meses al año bajo las órdenes de Frontex debido a que su flete fue cofinanciado por la Unión Europea. A ello se suma la petición de mantener los servicios de EUROSUR Fusion Services, que proporcionan imágenes por satélite de la frontera con Marruecos para vigilar zonas marítimas, puertos, costas y áreas prefronterizas.

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Presentación del buque de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada' (Ministerio de Interior)

En cuanto a Europol, Interior plantea mantener y profundizar la cooperación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, especialmente en la investigación de las redes de tráfico de migrantes y el análisis estratégico.

La petición llega después de que España solicitara el pasado 24 de agosto más de 32 millones de euros en ayuda de emergencia con cargo a los fondos europeos de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV). Grande-Marlaska ha trasladado a Gminder que el Gobierno confía en una “pronta resolución” de esa solicitud.