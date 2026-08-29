El pueblo donde mejor se come de Valencia es poco conocido, pero ideal para una visita gastronómica: huerta, arroces y dos restaurantes de premio

Exterior del restaurante Napicol, en Meliana, Valencia. (Web del restaurante)

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La gastronomía valenciana ofrece mucho más que horchata y paella. En la provincia de Valencia abundan los sabores, productos y recetas diferentes que demuestran que allí se presume de una cocina rica y variada, conformada por una combinación de ingredientes del mar y de la huerta. Aunque la capital levantina cuenta con una enorme cantidad de restaurantes y propuestas de alta cocina, también fuera de la ciudad aparecen proyectos únicos que bien merecen una breve escapada gastronómica.

Sucede en pequeños pueblos de interior, desconocidos para muchos de los turistas que dedican días a visitar la capital. También en municipios cercanos a la costa que, en sus restaurantes, presentan propuestas sorprendentes que llaman la atención incluso de las grandes guías gastronómicas. En la provincia de Valencia, a poco más de 10 kilómetros de la capital, se encuentra un pueblo que sorprende por su buena cocina y que cuenta incluso con restaurantes recomendados por la Guía Michelin y Repsol.

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Se trata de Meliana, un pequeño municipio de poco más de 10.000 habitantes ajeno al turismo nacional e internacional en el que podemos disfrutar de dos restaurantes de alta cocina. La costa mediterránea y la huerta valenciana se unen en este municipio con encanto, que cuenta además con una playa tranquila y de ambiente familiar que se convierte en foco de interés en los meses de verano.

Meliana está rodeada del precioso paisaje de huerta de la comarca de L’Horta Nord. (Turismo Comunitat Valenciana)

Restaurantes de premio en Meliana

Uno de los reclamos gastronómicos de este municipio es el restaurante Napicol (Carrer de Sant Isidre, 28), reconocido con el sello Bib Gourmand de Michelin y recomendado por la Guía Repsol. En esta coqueta casa solariega, con una tranquila terraza para disfrutar de su entorno huertano, el chef Chemo Rausell propone una cocina basada en las temporadas, basada en platos típicos con algunas originales sorpresas.

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No tiene menús y ofrecen numerosas elaboraciones fuera de carta, que van cambiando en función de lo que les ofrece su huerta ecológica, donde cultivan muchas de las verduras que utilizan cada día. También ofrecen apetecibles arroces, tanto secos como melosos, fideuá y pescados y mariscos que llegan a las costas mediterráneas.

Interior del restaurante Napicol, en Meliana, Valencia. (Web del restaurante)

También en Meliana se encuentra Ca Pepico (C. Mediterráneo, 1), una venta tradicional valenciana abierta desde 1930 que sirve tapas, arroces y guisos típicos de la zona. Cada plato brilla gracias a la cuidada selección de productos locales elegidos a conciencia por la chef Ana Ferrer.

Fue el abuelo de los actuales propietarios, José Ferrer Rodrigo, quien se desplazó desde el Grao (zona del puerto) hacia el interior, a la pedanía de Roca, en Meliana, para abrir este colmado convertido hoy en restaurante de tapas. La receta estrella de la casa es el arroz con fessols i naps, con alubias y nabos, que es todo un guiso clásico de la cocina valenciana del interior. Las alcachofas de su propia huerta o las patitas de sepia con cebolla son otras recetas dignas de una visita.

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Y de postre, Roscón de Reyes

Sí, también en pleno verano. En Meliana se esconde una de las pastelerías más interesantes de la zona, un proyecto que ocupó titulares en la Navidad de 2025 por conseguir el primer premio al ‘Mejor Roscón de Reyes Artesano de España’. Se trata de la Pastelería Pana, un horno de pan que se especializa en bollería artesanal y tartas personalizadas. David, pastelero al frente del negocio, consiguió conquistar al jurado de este concurso gracias a un roscón con cacau del collaret, una variedad local de cacahuete que forma parte habitual del trabajo de este obrador artesano.

Pastelería Pana se ha llevado el premio al Mejor Roscón de Reyes Artesano de Innovación. (Gremio de Confiteros de Valencia)

A partir de ese premio, comenzaron a elaborar roscones en formato individual que venden durante todo el año. El cacao del collaret protagoniza otros bocados más veraniegos, como un helado tipo bombón, y clásicos como las galletas tipo cookies o la coca de San Juan.

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