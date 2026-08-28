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El destino favorito de los jóvenes españoles este verano dispara sus reservas un 422%

Ibiza, Menorca y Mallorca lideran los lugares preferidos por los pertenecientes a la Generación Z, que reservan con menos antelación, acortan sus estancias y pagan una media de 147 euros por billete

Un grupo de jóvenes en una playa de Ibiza, el destino preferido por la Generación Z. Germán Lama / Europa Press
Un grupo de jóvenes en una playa de Ibiza, el destino preferido por la Generación Z. Germán Lama / Europa Press
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Los jóvenes españoles de entre 18 y 27 años han multiplicado sus viajes este verano. Las reservas realizadas por este grupo de edad han aumentado un 163% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos de Kiwi.com. El incremento duplica con creces la evolución registrada en el conjunto del mundo entre los viajeros de esta franja de edad, donde el crecimiento se ha situado en el 77%.

La llamada Generación Z gana así peso dentro del mercado turístico español. Los viajeros de entre 18 y 27 años representan ya el 42,7% de las reservas con origen en España realizadas a través de la plataforma, frente al 34,1% que suponían un año antes. Son el segundo grupo de edad con mayor presencia, solo por detrás de los Millennials.

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El crecimiento no se limita al número de reservas. Los datos dibujan también una nueva forma de organizar las vacaciones, marcada por viajes más cortos y decisiones tomadas con menor antelación. Los jóvenes españoles reservan sus vuelos una media de 35 días antes de viajar, un plazo que se ha reducido un 7% en un año, mientras que la duración media de las estancias ha caído un 12%, hasta situarse en 2,3 días.

Ibiza se dispara entre los destinos favoritos

El precio también parece jugar un papel relevante en este comportamiento. El coste medio del billete reservado por los viajeros de 18 a 27 años ha descendido un 9% durante el periodo analizado, hasta los 147 euros por pasajero. La combinación de precios más bajos y una mayor flexibilidad permite a este colectivo optar por escapadas frecuentes y de corta duración.

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Entre los destinos nacionales, las islas y algunos de los principales enclaves turísticos concentran los mayores incrementos. Ibiza encabeza con claridad la clasificación, con un aumento del 422% en el número de pasajeros jóvenes. Le siguen Menorca, con un 363%, Palma de Mallorca, con un 327%, Lanzarote, con un 317%, y Sevilla, con un 258%.

El fenómeno también se extiende más allá de las fronteras españolas. En Europa, Albania registra el mayor crecimiento entre los destinos elegidos por los jóvenes españoles, con un incremento del 375%, seguida de Grecia, con un 243%. En los viajes de largo radio, Filipinas aumenta un 175%, Indonesia un 169% y Argentina un 133%.

Infografía gráfica con titulares, la cifra de 163%, seis cuadros explicativos con ilustraciones y el logotipo de Infobae.
Una infografía detalla el incremento del 163% en las reservas de viajes de los jóvenes españoles y sus hábitos de consumo en verano según datos de Kiwi.com. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales marcan el destino

La evolución de estos destinos está relacionada, al menos en parte, con la creciente influencia de las redes sociales sobre las decisiones de viaje. Las imágenes y vídeos publicados en estas plataformas pueden contribuir a convertir determinados lugares en destinos de moda entre los viajeros más jóvenes.

No se trata solo de buscar un destino barato. La experiencia y la posibilidad de compartirla forman parte de la decisión. Lugares que adquieren visibilidad en redes pueden ganar atractivo con rapidez, especialmente entre un público acostumbrado a descubrir nuevos destinos a través de contenidos digitales.

Viajes más cortos y decisiones más flexibles

Según Daniela Chovancová, PR Manager de Kiwi.com, este comportamiento responde a las características de una generación que muestra una mayor flexibilidad a la hora de organizar sus desplazamientos. También destaca una mayor sensibilidad al precio y la búsqueda de experiencias con atractivo para las redes sociales.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Ese patrón ayuda a explicar por qué las estancias son cada vez más breves. Con una media de 2,3 días, los viajes de los jóvenes españoles se alejan del modelo tradicional de vacaciones largas y se acercan más al de las escapadas. La reducción de la antelación también apunta a una planificación más flexible, en la que el precio y la disponibilidad pueden pesar más que la programación con meses de antelación.

La compañía atribuye parte de este crecimiento a la combinación de precios competitivos, nuevas rutas aéreas y la popularidad de destinos emergentes. Un escenario que está facilitando que los jóvenes puedan ampliar sus opciones de viaje sin necesidad de asumir el coste de unas vacaciones prolongadas.

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