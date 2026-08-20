Suzanne Cupps, chef: “Para evitar tomates sin sabor, elige los que parezcan globos de agua y compra con distintos grados de madurez”

Cómo elegir los mejores tomates en el supermercado (Pexels)

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El tomate es uno de los alimentos estrella de la dieta mediterránea. Su sabor refrescante, su alto contenido en agua y su versatilidad en la cocina convierten este fruto de temporada en un ingrediente imprescindible durante los meses de más calor, cuando, además, se encuentran en su punto álgido. Sin embargo, no siempre es fácil conseguir unos tomates de calidad, sabrosos y en su punto perfecto de maduración.

A no ser que compremos tomates directamente del productor o en establecimientos especializados, es probable que a la hora de hacer la compra nos enfrentemos a cajas llenas de tomates relucientes y homogéneos que no siempre esconden interiores ricos ni carnosos. Así lo explica Suzanne Cupps, chef del restaurante neoyorquino Lola’s, en The New York Times. “El aspecto de los tomates, redondos y firmes o amorfos y estriados, no guarda relación con su sabor”, explica la experta en el medio de comunicación estadounidense.

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“Son uno de los cultivos más complicados, porque es difícil saber cuáles están buenos”, afirma Cupps. La ausencia de sabor se junta en ocasiones con problemas de textura, que nos condenan a tomates harinosos que estropearían cualquier ensalada. Evitarlo depende de una buena elección durante el momento de la compra, aunque también de un almacenamiento adecuado: “Guardarlos en la nevera hace que se vuelvan harinosos”, asegura.

Otro de los trucos fundamentales para conseguir unos tomates sabrosos, de esos que saben a tomate, pasa por saber elegir cuando llenamos la cesta de la compra. “Yo siempre compro tomates con distintos grados de madurez”. Cuando vayas a comprarlos, recomienda Suzzane, apriétalos un poco y “elige los que parezcan globos de agua para consumirlos inmediatamente, y los más firmes para más adelante en la semana”. Una vez en casa, colócalos con el tallo hacia abajo sobre un paño de cocina para evitar que se magullen, y guárdalos en un lugar fresco para que no maduren demasiado rápido.

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Los trucos para disfrutar de un buen tomate: cómo tratarlo y cortarlo

Qué hacer con un tomate insípido, según la chef

Si no has tenido suerte y, a pesar de tus esfuerzos, has llegado a casa con un racimo de tomates insípidos y arenosos, aún hay maneras de sacarles partido y disfrutarlos en casa. La cocinera recomienda algunas recetas para aprovecharlos.

El primer consejo es utilizarlos en sopas frías como nuestro tradicional salmorejo o gazpacho: “Triturar los tomates, como en un gazpacho, ayuda a eliminar su textura harinosa”, asegura. Otra forma muy sencilla de aprovechar un lote de tomates harinosos es asarlos, o bien cocerlos a fuego lento para convertirlos en salsa para pasta o mermelada de tomate. Estos métodos reducen los tomates quitándoles parte de su humedad y concentrando así al máximo todo su sabor.

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La última oportunidad para salvar unos tomates insípidos se encuentra en algo tan sencillo como el arte de la distracción: “Añade un toque picante intenso, como kimchi, o simplemente mezcla tomates picados con cualquier pasta de chile. Es una forma de aportar esa frescura y también sabor, que es precisamente lo que les falta a esos tomates”, afirma la chef Cupps.