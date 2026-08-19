Las claves de La Vuelta Ciclista a España: recorrido, etapas, horario y dónde ver, dispositivo de seguridad extraordinario y favoritos

Las claves de La Vuelta a España. (Luis Ángel Gómez/Europa Press)

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Este sábado 22 de agosto arranca la 81.ª edición de la Vuelta Ciclista a España, y lo hace con una gran diferencia con respecto a las anteriores habidas en nuestro país. La carrera no empieza en el mismo, sino que tendrá su comienzo en Mónaco, con una contrarreloj de 9,4 kilómetros que recorrerá las calles del principado, incluido el trazado del circuito de la Fórmula 1. Desde allí, el pelotón cruzará Francia y Andorra antes de entrar en España, donde recorrerá el Mediterráneo y Andalucía hasta su desenlace en Granada el 13 de septiembre, tras 21 etapas y más de 3.200 kilómetros.

Sin embargo, la Vuelta de este año aún arrastra los recuerdos de la última. Aquella en la que la tensión fue aumentando días tras días hasta explotar en Madrid, cuando los manifestantes contra el equipo israelí colapsaron el circuito y obligaron a cancelar la última etapa.

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El nombre propio de esta edición es, sin discusión, Tadej Pogačar. El esloveno llega como gran favorito tras conquistar su quinto Tour de Francia, con la vista puesta en completar la única gran vuelta que aún le falta en su palmarés. Curiosamente, ni siquiera ha tenido que hacer las maletas para empezar: vive en Montecarlo, el barrio del casino monegasco, a pocos metros de donde arrancará la carrera.

El esloveno Tadej Pogačar. (Yoan Valat/EFE)

Un año después, más vigilancia

Pero el regreso de Pogacar estará marcado por la necesidad de garantizar la seguridad en el ciclismo. Por eso, la Guardia Civil ha presentado esta semana, en la explanada frente al Palacio Real de Madrid, el dispositivo que acompañará a la carrera durante todo su recorrido: 132 agentes, 88 vehículos y un helicóptero. La Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Agrupación de Tráfico aporta 85 efectivos, con 59 motocicletas y una docena de coches, mientras que el Grupo de Reserva y Seguridad (los antidisturbios del instituto armado) suma otros 39 agentes y 20 vehículos, además del personal del Servicio de Material Móvil, encargado de los traslados en camiones y autobuses.

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El helicóptero cumplirá un papel clave: enviará imágenes en tiempo real a los responsables del operativo y servirá de enlace en las zonas donde la cobertura para las comunicaciones por radio pueda ser insuficiente. También habrá una novedad relacionada con uno de los riesgos que más ha crecido en los grandes eventos deportivos: los drones. En las 21 etapas se ha solicitado la exclusión del espacio aéreo, de forma que no podrá sobrevolar la carrera ninguna aeronave no autorizada; solo estará permitido el vuelo de tres helicópteros, el de la Guardia Civil, el de TVE y el de la organización.

Los manifestantes propalestinos obligan a suspender la Vuelta a España en Madrid.

Un recorrido inédito por el sur

El trazado de este año también rompe con la tradición. Con diez etapas de montaña, dos contrarrelojes individuales y siete finales en alto, la Vuelta 2026 se concentra de forma inusual en el sur y el este peninsular, sin apenas presencia en el noroeste montañoso ni en la zona central. Granada acogerá la meta final, algo que solo había ocurrido con Santiago de Compostela en 2011 y 2024, ya que Madrid recupera la organización de la última etapa a partir de 2027.

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Quienes quieran seguir la carrera podrán hacerlo gratis por Teledeporte, que retransmitirá las 21 etapas completas, con apoyo de La 1 en las jornadas más destacadas, y a través de RTVE Play en streaming. Eurosport 1 y HBO Max ofrecerán también la cobertura íntegra para sus suscriptores.

Presentación de la Vuelta en Mónaco. (EFE/Javier Lizón)

Una vuelta con muchos nombres

En el terreno estrictamente deportivo, la ausencia de Jonas Vingegaard, campeón del año pasado, junto con las de Remco Evenepoel, Paul Seixas y Florian Lipowitz, deja el camino más despejado para Pogacar, que llega respaldado por un equipo pensado para la montaña, con Joao Almeida, Jay Vine y Pavel Sivakov. Su rival más simbólico podría ser su compatriota Primož Roglič, aunque su situación es muy distinta. El cuatro veces ganador de la Vuelta llega tras una temporada irregular y un accidente sufrido a comienzos de agosto que puso en duda hasta última hora su participación; por eso llevará el dorsal número uno. “Ganar cuatro veces la Vuelta ha sido un sueño que jamás imaginé y por eso no quiero presionarme en lo que voy a hacer en esta edición. Prefiero ir día a día”, explicó el esloveno desde Mónaco.

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La nómina de aspirantes al podio es amplia. Richard Carapaz llega después de ser uno de los protagonistas del Tour, donde ganó dos etapas y la clasificación de la montaña. Enric Mas vuelve a concentrar sus esfuerzos en una carrera que históricamente se le ha dado bien, con tres segundos puestos y un tercero en seis participaciones. A ellos se suman Felix Gall, segundo en el Giro de Italia; Oscar Onley, en gran forma tras su segundo puesto en la Vuelta a Burgos; Mattias Skjelmose, que repite el doblete Tour-Vuelta; João Almeida y Carlos Rodríguez. También estará Wout van Aert, que ya sabe lo que es ganar a Pogacar este año tras imponerse en la París-Roubaix.

La Vuelta tiene así todos los ingredientes para que el ciclismo vuelva a ser el gran protagonista: 21 etapas, dos contrarrelojes, diez jornadas de montaña y un recorrido que terminará en Granada. Pero desde Mónaco hasta la última llegada, habrá una cuestión que acompañará al pelotón durante las tres semanas: que nada vuelva a interponerse entre la carrera y los aficionados.

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