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Las fuerzas de seguridad detectan que las mafias ya piden hasta 6.000 euros a los migrantes que se han colado en Ceuta para intentar cruzar con moto acuática a la península

El último informe de la agencia de fronteras europea Frontex destaca que todavía puede haber hasta 8.000 migrantes en Ceuta tras la llegada masiva de finales de julio y que las mafias ofrecen sus servicios para facilitarles medios para llegar a la península

Dos motos acuáticas en el mar. Recuadro muestra dos policías, un civil, una moto acuática Yamaha negra y una persona borrosa en el agua.
Persecución de la Guardia Civil a una moto acuática que salió de Ceuta para el traslado de migrantes a la península
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La crisis migratoria de Ceuta está lejos de resolverse. Aunque los analistas de inteligencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil aseguran que el riesgo inmediato de que se produzca una entrada masiva e incontrolada de miles de migrantes a la ciudad autónoma (como la que se produjo los dos últimos días del mes de julio) es “bajo”, algunas de las consecuencias que dieron lugar a estos incidentes siguen presentes. Un reciente informe de la agencia de fronteras europea Frontex, al que ha tenido acceso Infobae, asegura que “hay indicios de un riesgo emergente de movimientos secundarios y de tráfico de migrantes desde Ceuta hacia la España peninsular, especialmente a través del Estrecho de Gibraltar”.

¿Cómo? Policía Nacional y Guardia Civil han comunicado a Frontex que ha detectado, por parte de las mafias que hacen negocio con el tráfico de personas, intentos “de facilitar el paso hacia la península de los migrantes que entraron durante los sucesos del 30 y 31 de julio”. Ha habido una reactivación de la ruta de lanchas rápidas y motos acuáticas a través del Estrecho hacia el Campo de Gibraltar. Estas mafias cobran entre 1.000 y 3.000 euros por persona si esta intenta la travesía marítima a través de pequeñas embarcaciones convencionales, y de entre 4.000 y 6.000 euros si se usan motos acuáticas o lanchas rápidas. Esta información “se ve respaldada por la detención de 40 personas detenidas en Algeciras”, migrantes que procedían de Ceuta.

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Hay que tener en cuenta que entre Ceuta y Punta Carnero (cerca de Algeciras, en la provincia de Cádiz) hay aproximadamente 14 kilómetros en línea recta. “Con mar en calma, a una velocidad de entre 30 y 35 nudos en moto de agua, la travesía de 14 kilómetros llevaría entre 12 y 15 minutos. A una velocidad más moderada de entre 10 y 15 nudos en una embarcación convencional, se tardaría unos 40 minutos”, explican fuentes policiales. “La situación en Ceuta está entrando en una segunda fase, más prolongada”, señala el informe de Frontex. ¿Por qué? Porque, a falta de datos oficiales, Frontex calcula ahora que “el principal riesgo ha pasado de la frontera a la gestión de la población migrante residual” dentro de Ceuta. “Es poco probable que se produzca una reducción rápida de los entre 5.000 y 8.000 migrantes que se estima que permanecen en Ceuta”, señala el informe de la agencia europea que se nutre de datos de inteligencia españoles.

Menores y migrantes en la ciudad de Ceuta
Menores y migrantes en la ciudad de Ceuta

Este número tan importante de migrantes, muchos de ellos menores, está provocando “presión sobre los centros de acogida, la tramitación administrativa y las tensiones políticas”. Al mismo tiempo, indican desde Frontex, “es probable que las estancias prolongadas en Ceuta y las limitadas posibilidades de desplazamiento legal hacia otros destinos aumenten la demanda de cruces facilitados hacia la España peninsular”. Y ahí entran en juego las mafias. “Por lo tanto, cabe esperar que el tráfico ilícito en lanchas rápidas, pequeñas embarcaciones y motos acuáticas a través del Estrecho siga siendo un riesgo elevado y potencialmente creciente”, sentencia el informe.

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500 niñas a la península

De momento, el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en el traslado urgente a la península de 500 niñas migrantes que se encuentran en Ceuta desde la entrada masiva del 30 de julio, dentro de un plan integral de choque coordinado con la ciudad autónoma. Una medida que rechazan PP y Vox. Para los analistas de Frontex, “el riesgo se ha desplazado en lugar de desaparecer”. Porque actualmente es menos probable que se produzca otra entrada masiva, “mientras que una crisis prolongada en la gestión de la migración y el traslado facilitado hacia la España peninsular se han vuelto más probables”. Frontex también reconoce que la evaluación podría cambiar rápidamente “si se relajan las medidas de control marroquíes, se deteriora la cooperación bilateral o se produce una nueva movilización”.

Y es que la agencia europea tiene claro que lo que pasó a finales de julio estuvo motivado por una dejadez de las funciones de control de fronteras por parte de Marruecos. La estabilidad actual “sigue dependiendo en gran medida de que Marruecos mantenga sus medidas de control en la frontera. Es probable que se produzcan nuevas movilizaciones en Internet, pero es poco probable que estas, por sí solas, den lugar a otra incursión a gran escala mientras se mantenga la actual postura preventiva”. Aunque el Gobierno español señaló al principio que la entrada masiva se había producido por una acción de las mafias, los servicios de inteligencia saben que estos grupos que trafican con personas no pueden mover a 80.000 personas en dos días. Fue una especie de respuesta diplomática del Ejecutivo de Sánchez para no tensar más las relaciones con el vecino Marruecos.

El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida para menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio y aborda entre sus medidas el traslado unas 500 niñas a la Península, "sin necesidad de trasladar la tutela a las comunidades autónomas". (Fuente: Europa Press/DPA)

“Marruecos sigue siendo tanto el principal factor estabilizador como la principal dependencia estratégica. Una reducción sustancial de las medidas de control marroquíes, el deterioro de la cooperación entre España y Marruecos, o una combinación de una renovada movilización en línea y unas condiciones operativas favorables podrían cambiar rápidamente la actual evaluación de la amenaza”, concluyen desde Frontex. Este pasado 15 de agosto hubo un segundo intento de entrada masiva en Ceuta desde la zona de Fnideq, pero Marruecos llevó a cabo controles exhaustivos de los desplazamientos hacia la frontera e interceptó a los grupos antes de que se produjera una incursión colectiva. La última cifra comunicada es de 294 migrantes interceptados (248 subsaharianos y 46 marroquíes), además de 61 detenciones relacionadas con presuntas actividades de facilitación o incitación. “Por lo tanto, las medidas de seguridad de Marruecos deben considerarse un componente central de la presente evaluación de riesgos”.

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