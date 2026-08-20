Mallorca combate la turistificación con manifestaciones y cenas vecinales para recuperar espacios: “La isla está pensada para ser consumida, no para vivirla”

Decenas de personas durante una manifestación contra la turistificación en Palma, el pasado 26 de julio. (Tomàs Moyà / Europa Press)

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En 2025 llegaron a España 96,8 millones de turistas internacionales y solo para este verano, entre junio y septiembre, se esperan hasta 43 millones de extranjeros, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio de Industria y Turismo. Es más, este 2026 se podrían alcanzar los 100 millones de turistas, unas cifras de récord que impulsan los ingresos de las empresas del sector, pero también generan cada vez más riesgos para el bienestar de la población y la conservación de los entornos naturales, incluyendo espacios protegidos. Ciudades como Barcelona, Málaga, San Sebastián o Palma muestran ejemplos claros de cómo la turistificación modifica aspectos económicos, sociales y urbanos, dificultando el acceso a la vivienda para los residentes y agravando los problemas medioambientales, entre otras dificultades.

A diferencia del turismo masivo, que implica grandes concentraciones de visitantes en un determinado periodo, la turistificación implica transformaciones estructurales en el tejido urbano y social, como la conversión de viviendas en alojamientos turísticos, el desplazamiento de residentes y la desaparición de comercios tradicionales. Esta situación ha generado un creciente rechazo social en muchos puntos de España, con frecuentes quejas por parte de la población local sobre la saturación del espacio público, la pérdida de identidad cultural y el encarecimiento del coste de la vida. Un problema que conocen bien en Palma y en toda la isla de Mallorca.

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“La turistificación ha cambiado todos nuestros espacios, tanto públicos como privados. La isla ya no está pensada para que la gente viva aquí, sino para que el turista venga a consumirla. En estos últimos años, los residentes han dejado de sentir que esta es su casa y ha cambiado el sentir como propio un barrio o un pueblo. La turistificación ha supuesto el cambio de todo lo que conocíamos de nuestra isla”, señala en diálogo con Infobae el activista Dani Comas, portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida (Menos Turismo, Más Vida). Esta organización convocó en julio una manifestación que reunió en Palma a miles de personas para protestar contra el modelo turístico actual en Baleares, de forma que los asistentes portaron pancartas con lemas como “Tourist, go home!” o “Mallorca al límite” y exigieron restricciones a los alquileres vacacionales y al número de visitantes, denunciando el impacto sobre los recursos locales.

Desde el año pasado, además, Palma cuenta con una nueva forma de protesta: todos los miércoles unos 500 vecinos se reúnen en plazas céntricas de la ciudad para cenar y ocupar así esos espacios cedidos al turismo. La iniciativa pretende fortalecer los lazos entre residentes y abrir un espacio de discusión sobre las consecuencias que la actual gestión del turismo genera tanto en la ciudad como en el resto del archipiélago.

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Vecinos se reúnen en una plaza para cenar en el centro de Palma. (Cedida a Infobae)

“El objetivo es revertir que todos los espacios sean para turistas, porque nuestras plazas ya no se pueden utilizar para habitarlas, sino que se usan para poner terrazas”, critica el activista, que recuerda que salir a tomar el fresco y encontrarse con los vecinos al final del día “ha sido siempre una tradición en Mallorca”.

Otra forma de protesta, explica Comas, son las cadenas humanas que se han organizado en lugares como la playa de Es Trenc, en Mallorca, en defensa de este Parque Natural, uno de los más emblemáticos de las islas Baleares. El pasado 5 de julio, cerca de 10.000 personas participaron en esta acción simbólica para manifestar su rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno de Marga Prohens (Partido Popular) que permite modificar la normativa del parque sin necesidad de pasar por el Parlamento autonómico, como se requería anteriormente.

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Manifestación frente a la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca. (Tomàs Moyà / Europa Press)

En otros puntos de la isla, como Soller, una de las visitadas de la Sierra de la Tramontana, también se han organizado manifestaciones para protestar contra el colapso diario de las carreteras de acceso, la saturación del transporte público o las escasas oportunidades para acceder a una vivienda debido a los precios desorbitados.

“Pedimos que se pongan límites al turismo para poder salir de esta situación en la que nos encontramos, que es bastante crítica. Es curioso porque el lema de ‘Mallorca al límite’ ya se utilizó en el año 2000 para criticar el modelo turístico y ahora tenemos el doble de turistas y una situación mucho más complicada. No es solo que Mallorca esté al límite, sino que se han superado todos los límites”, resume Comas.

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Medidas que proponen para un modelo alternativo

La plataforma plantea como prioridad la necesidad de imponer restricciones al número de visitantes y a los vuelos que llegan a Baleares, con el objetivo de no sobrepasar la capacidad de carga de la isla. También reclama limitaciones estrictas sobre el alquiler turístico, lo que contribuiría a frenar la escasez de viviendas y el alza de precios para los residentes. La organización insiste en que cualquier desarrollo turístico debe “respetar las capacidades biofísicas de la isla” para evitar un deterioro irreversible del entorno y garantizar un futuro sostenible.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Además, proponen impulsar un modelo económico alternativo que diversifique la economía y otorgue mayor valor a sectores como la agricultura y el campo, tradicionalmente afectados por la expansión turística. El objetivo es que el turismo no sea la única vía de subsistencia y que el bienestar de los residentes esté en el centro de las políticas públicas, permitiendo así “una vida digna en las islas”. La plataforma también aboga por la participación de todos los sectores sociales en la toma de decisiones, de modo que el modelo turístico responda a las necesidades y sensibilidades de la comunidad local.

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