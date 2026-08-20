Almeida privatiza “las incidencias” de las futuras viviendas públicas de Madrid: 1.155 euros por limpiar los restos del cadáver de un inquilino y 93 euros para pagar a una cuadrilla para desalojos

El alcalde José Luis Martínez-Almeida visitando una promoción de la EMVS

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El Ayuntamiento de Madrid ha decidido implantar un nuevo sistema de gestión directa “de las incidencias” que ocurren en las miles de viviendas públicas que conforman el patrimonio municipal. Se trata de “una evolución en su modelo de atención al ciudadano”, en palabras del propio Consistorio, pero que en realidad se trata de una nueva privatización para que un único proveedor externo se encargue de “la atención integral de cada promoción”: mantenimiento, limpieza, conserjería, ascensores e incluso la limpieza de los restos biológicos tras la retirada del cadáver de un inquilino, un servicio por el que, por ejemplo, se pagará 1.155,6 euros. El tratamiento de chinches, cucarachas, pulgas y garrapatas se abonará a 3,96 euros el metro cuadrado.

La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) está ultimando la adjudicación de este nuevo contrato de ‘Facility Management y Gestión Integral de Inmuebles Residenciales y de sus Instalaciones’, valorado en 26,6 millones de euros durante un periodo de cuatro años. “Este nuevo contrato cambiará el modelo tradicional de gestión con el propósito de agilizar al máximo la resolución de los problemas cotidianos ante el continuo aumento del parque residencial. A partir de ahora, en lugar de que varias empresas coincidan en una misma promoción, una única compañía se encargará de la gestión integral de todo el inmueble, desde el mantenimiento técnico y el cuidado de los ascensores hasta la limpieza y la jardinería”, explican desde el Consistorio dirigido por José Luis Martínez-Almeida.

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Para el grupo municipal socialista, “no estamos hablando únicamente de contratar una reparación puntual. Estamos ante un modelo por el que funciones de gestión que hasta ahora desarrollaban trabajadores y trabajadoras de la EMVS pasan progresivamente a manos de empresas privadas”, subraya el concejal Pedro Barrero. “Primero externalizan servicios y gestión; después convierten a la EMVS prácticamente en supervisora y auditora del trabajo realizado por terceros. Menos gestión pública directa y más negocio privado alrededor de la vivienda pública”, afirma Barrero.

El concejal de Vivienda, Álvaro González, presentando una nueva promoción de la EMVS en el distrito de Tetuán

El Ayuntamiento insiste en señalar que este nuevo contrato “responde al continuo crecimiento experimentado por la empresa municipal, que ha incrementado su parque público un 60% en los últimos siete años tras promover y construir más de 3.650 nuevas viviendas”. Ahora gestiona cerca de 10.000 pisos, 4.500 plazas de garaje y 208 locales comerciales. “Para dar respuesta a este crecimiento, el contrato de ‘facility management’ permitirá asignar la atención integral de cada inmueble a un único proveedor. De este modo, los inquilinos de las nuevas promociones contarán con una centralita telefónica directa para tramitar cualquier asunto directamente con la empresa encargada de su resolución”. Otra de las justificaciones es que la plantilla de la EMVS (355 personas) no tiene capacidad para realizar todo este trabajo.

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Duplicidad de tareas

La EMVS define como ‘facility management’ el conjunto de actividades necesarias para mantener en condiciones de uso el patrimonio inmobiliario durante todo su ciclo de vida. ¿Qué incluye? Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico de edificios e instalaciones; limpieza, jardinería y control de plagas; conserjería y atención a inquilinos; lectura de contadores y gestión energética; y el acondicionamiento de viviendas y obras asociadas. Tradicionalmente, estos servicios se venían contratando mediante licitaciones independientes por grupo de servicios, suscritos en distintos momentos y bajo pliegos no homogéneos. Sin embargo, el aumento del parque de viviendas gestionadas, la complejidad técnica de las instalaciones y la necesidad de disponer de un control global y digitalizado han puesto de manifiesto las limitaciones de este modelo fragmentado que provocaba: “falta de coordinación operativa, duplicidad de tareas, carencias de trazabilidad documental y mayor carga administrativa”, reza el pliego de condiciones.

Imágenes del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en rueda de prensa, donde ha hecho balance de la visita papal.

Un portavoz del comité de empresa señala que los trabajadores esperan que este nuevo contrato no suponga una disminución de la plantilla. “Todo lo contrario, nuestro objetivo es fortalecer la plantilla; se puede contratar más personal en la EMVS. Lo que pretende el Área de Vivienda con este contrato es externalizar el servicio de mantenimiento. Nosotros nos manifestamos en contra. Ya tuvimos hace tiempo un servicio externalizado para atender las incidencias que no servía para nada porque, al final, lo teníamos que resolver desde la EMVS. Para el Consistorio, en cambio, las actuaciones previstas ”requieren una estructura técnica especializada y permanente, dotada de personal cualificado, equipamiento específico, medios materiales y herramientas informáticas que exceden la capacidad operativa de los recursos propios de la EMVS".

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Y es que está previsto externalizar 1.262 tipos de incidencias, cada una con su coste fijado. Por ejemplo, aparece “la retirada de enseres por vivienda por personal especializado, en situaciones de alto riesgo biológico, por escenarios de muertes o accidentes con sangre y/o fluidos”. Es decir, la limpieza de una de estas viviendas protegidas cuando fallezca el inquilino y haya riesgo de “residuos biológicos” y sea necesario su “transporte a vertedero autorizado”. Costará 1.155,60 euros. El tratamiento de chinches, cucarachas, pulgas y garrapatas cuesta 3,96 euros por metro cuadrado. Algo más mundano, como la sustitución de bañera por plato de ducha, costará 1.459,37 euros. Otro de los servicios es contar con una especie de cuadrilla en actuaciones de desalojo o “antiintrusión” para evitar ocupaciones ilegales. El coste será de 93,41 euros cada dos horas.

Una promoción de la EMVS en el barrio de El Cañaveral

LA EMVS supervisa

La memoria justificativa del propio Ayuntamiento de Madrid lo dice sin rodeos: la EMVS pasará a funcionar “estrictamente como supervisora y auditora”. Para la oposición, la primera promotora pública de España deja de gestionar sus propias viviendas y se queda mirando cómo las gestiona otro. “El grupo municipal socialista reclamará al Gobierno municipal transparencia sobre el alcance del contrato, las empresas presentadas, su futura adjudicación y, especialmente, qué funciones desempeñadas actualmente por personal de la EMVS serán asumidas por las adjudicatarias”, señala el edil Pedro Barrero. Llama la atención, sin embargo, que los tres partidos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) aparezcan como ausentes en las cuatro mesas de contratación que se han realizado para tramitar este contrato.

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En principio, el nuevo sistema de ‘facility management’ se aplicará de forma pionera en 24 nuevas promociones que la EMVS tiene previsto incorporar a su parque público. El nuevo modelo de gestión integral se implementará de manera progresiva en todos los edificios que se entreguen a partir de enero de 2027. “Para EMVS Madrid, este cambio supone un importante ahorro de tiempo y de recursos económicos, al reducir la carga de gestión interna que conllevaba la tramitación de incidencias del día a día en un parque residencial cada vez más extenso”, insisten desde el Ayuntamiento.