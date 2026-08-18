Los bancos pagan más por el dinero de los ahorradores: aumentan la rentabilidad de los depósitos hasta el 4%

Una pareja se informa sobre el interés de los depósitos en una oficina bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La rentabilidad que ofrecen los bancos por los depósitos a plazo fijo en España empieza ha recuperar terreno tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de subir los tipos de interés, que situó en junio el tipo de la facilidad de depósito en el 2,25%, nivel que se mantuvo en julio.

La mejora de su remuneración está aún lejos de convertir a los depósitos en un producto de rentabilidades extraordinarias, pero sí supone un cambio respecto a los meses anteriores. La rentabilidad media de los depósitos se situó en agosto en el 2,29% TIN, frente al 2,25% registrado en julio, pero hay entidades que ofrecen hasta un 4%.

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El atractivo se concentra especialmente en los bancos digitales y en las filiales españolas de entidades extranjeras. Muchos de ellos utilizan el reclamo de los plazos fijos para atraer nuevos clientes con ofertas de bienvenida o condiciones vinculadas a la contratación de otros productos con el objetivo de captar ahorro.

Depósitos, un ‘antídoto’ frente a la volatilidad de los mercados

El aumento de la remuneración de los depósitos comenzó a vislumbrarse en abril cuando el eurobanco mantuvo sin cambios las tasas en el 2% por séptima vez consecutiva, pero abrió las puertas a nuevas subidas. Entonces, la rentabilidad media de los depósitos apenas superaba el 2% y las ofertas que rebasaban el 3% eran todavía poco habituales. Ahora, cada vez más bancos superan es interés.

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La tendencia al alza de los retornos se produce en un momento en el que los hogares buscan alternativas a la volatilidad de los mercados financieros. Los depósitos vuelven a resultar atractivos para determinados perfiles de ahorradores conservadores, ya que permiten conocer de antemano la remuneración y, dentro de los límites establecidos por la garantía de depósitos, protegen el capital frente a las fluctuaciones bursátiles.

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Las mejores ofertas a corto plazo rozan el 4%

Las expertas en finanzas personales de HelpMyCash, Cristina Casillas y Andrea Morales, destacan entre los depósitos más rentables los de Miraltabank, que ofrece uno a 12 meses al 2,75%; el de Deutsche Bank que remunera con el 2,25% TAE y puede alcanzar el 3,25% TAE si se cumplen determinadas condiciones, y el de WiZink que paga un 2,85% TAE a 18 meses y un 2,60% TAE a 36 meses. Todos ellos están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos español, que cubre hasta 100.000 euros por titular y entidad en caso de que quiebre el banco.

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“Otra opción es mirar a Europa”, apuntan las expertas. Para ello señalan que plataformas como Raisin permiten contratar depósitos europeos con rentabilidades que llegan al 3,23% TAE a 24 meses y al 3,19% TAE a 12 meses, respectivamente, con la protección del Fondo de Garantía de Depósitos del país correspondiente.

En el mercado hay depósitos que superan con creces la media del 2,29% de interés que ofrece la banca. Eso sí, son a corto plazo. El que más remunera es el del banco online BIG, que para nuevos clientes ofrece el 4% TAE y el 3,92% TIN. Le siguen BTG Pactual, con un 3,8% TIN para un depósito a tres años, y Achmea Bank, con un 3,6% a diez años. Las ofertas más rentables suelen estar vinculadas a nuevos clientes, plazos concretos o la contratación de otros productos.

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En cuanto a las previsiones de cara a fin de año, los expertos consideran que la remuneración de los depósitos puede subir. Todo dependerá de los próximos movimientos del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. A juicio de Andrea Morales, “la posibilidad de una nueva subida de 0,25 puntos después del verano sigue siendo el escenario más probable para buena parte del mercado, aunque nadie espera un ciclo de incrementos tan agresivo como el vivido tras el estallido de la guerra en Ucrania”.