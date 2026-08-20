José Mourinho sobre el ‘Caso Negreira’ en ‘El Chiringuito’: “ya me olía algo”

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’ (Imagen Ilustrativa Infobae)

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‘El Chiringuito’ ha arrancado su nueva etapa en Mediaset España con un golpe sobre la mesa televisivo. Tras abandonar Atresmedia después de 13 años de alianza y registrar un rotundo éxito en sus primeras emisiones, el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol ha emitido este miércoles (Energy, 23:45 h) la segunda parte de la entrevista exclusiva a José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid.

La intervención del técnico portugués supuso todo un acontecimiento deportivo y mediático, ya que el entrenador luso aún no había comparecido de manera oficial ante los medios de comunicación ni había concedido ruedas de prensa en esta nueva etapa madridista. Tan solo se le había podido escuchar en unas breves declaraciones para los medios del club blanco tras los partidos amistosos de pretemporada o en el vídeo de unos 40 segundos que mostraba su acto de presentación. Por lo que el cara a cara con Pedrerol ayer se convirtió en la primera ocasión en la que ‘The Special One’ pudo responder abiertamente sobre su proyecto para la temporada.

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Habló de cómo afrontaba esta nueva etapa como entrenador madridista, del recibimiento por parte del vestuario, su métodos de trabajo y el liderazgo que ha ejercido. También se animó con nombres propios, tanto de los que están como de los que no. Así, valoró especialmente a Kylian Mbappé y su compromiso; la renovación de Vinicius Junior, su charla con el futbolista brasileño para convencerle de su continuidad como jugador merengue y de cómo debería tratarle la gente en el césped y los estadios que visite. Por supuesto, trató uno de los casos del verano, el fichaje de Rodri por el Fútbol Club Barcelona y su rechazo al Real Madrid, pero esta noche ha sido más tajante contra su máximo rival y ha atacado directamente al conjunto blaugrana por el ‘Caso Nagreira’; entre otros temas.

Mourinho aclara su papel en los fichajes

Continuando con la tónica del final de la primera parte de la entrevista, Mourinho se ha mojado sobre los nuevos fichajes de este verano. Ha admitido que no ha llegado al Real Madrid solicitando refuerzos concretos, sino analizando la plantilla y valorando sus necesidades. “No, yo no he pedido a nadie. Yo llego sin pedir a nadie, llego analizando bien la plantilla”, afirma. Respecto a Diomandé, ha señalado que su fichaje responde a las características que exige el fútbol actual y subraya: “No quiero analizar si son 120, 80, 40 o 20 millones, yo analizo el perfil del jugador, lo que puede dar a mi equipo y en ese sentido yo he dicho ‘sí, quiero’. El precio que han pagado por él ya no es cosa mía”.

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Yan Diomandé en el amistoso de pretemporada vs Schalke 04. (Kai Pfaffenbach/Reuters)

Sobre Bernardo Silva, Mourinho ha reconocido su admiración por el jugador y su capacidad para desenvolverse en varias posiciones, aunque considera que “es un jugador de Pep Guardiola”. Añade: “Aporta todo. Si tenemos estabilidad, para mí Bernardo es un jugador del centro del campo. Pero puede jugar de 10, en banda derecha y viniendo hacia el centro. Era convicción mía de que Bernardo Silva es nivel Real Madrid”.

El técnico ha analizado la transición en el centro del campo tras la salida de Kroos y Modric y sostiene: “Sólo hay un Luka y un Toni, no hay otro jugador como ellos”. Aunque ve en Arda Güler un potencial para evolucionar hacia posiciones más centrales: “A mí me encanta Arda, pienso que le va a pasar un poco lo que ha pasado con Luka y Bernardo, que empiezas de mediocentro ofensivo y luego acabas jugando de 8 o de 6”.

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Sobre el Barça y el ‘Caso Negreira’

Mourinho ha reafirmado su confianza en la plantilla actual del Real Madrid y descarta un hipotético fichaje de Lamine Yamal pese a reconocer su proyección: “No. Es un gran jugador, joven, que tiene un margen de progresión increíble, pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco por nadie. Ahora son los míos y los míos son los mejores”.

Al referirse a su regreso al club, Mourinho explica que la decisión no responde a títulos previos, sino a la relación con la directiva. “Cuando el Real Madrid me llamó tuvo el impacto que yo quiero que los jugadores tengan cuando el club les llama por primera vez. Cuando el Madrid me contactó, ya está, fácil, quería venir, sin dudas”, sostiene. Añade que ahora vuelve “porque me conocen, porque saben lo que puedo aportar, no porque he ganado una Liga, una Copa y una Champions”.

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José Mourinho junto al presidente del club, Florentino Pérez, durante su acto de presentación como nuevo entrenador del Real Madrid. (Antonio Villalba/EFE)

Sobre el Caso Negreira, Mourinho expresa su percepción de irregularidades en el pasado: “Sin saber quién era Negreira, cuando yo estuve aquí ya me olía algo, se sentía algo extraño, pero yo no sabía que era”. Cuestiona la actuación de la justicia: “La única cosa extraña es la justicia, es la única cosa que veo extraña. Porque me parece obvio que si se paga al vicepresidente de los árbitros se está manipulando la competición”. Frente a la pregunta sobre un posible descenso del Barcelona, responde: “No, la liga española tiene que tener al Barsa”.