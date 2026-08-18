La revista ‘Foreign Policy’ sobre Ceuta: “España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos”

Ceuta sigue en situación crítica tras el asalto a la frontera del 30 y 31 de julio.

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El grave asalto a la frontera del 30 y 31 de julio en Ceuta ha derivado en un debate que poco tiene que ver, pero interesa a Marruecos y no es otro que el de la soberanía. Para la prensa local, las ciudades autónomas son territorios ocupados, relato que alimenta ahora con un artículo recientemente publicado por la prestigiosa revista Foreign Policy, editada en Estados Unidos y lectura de referencia en materia internacional. Lo firma Howard W. French, jefe de corresponsales durante décadas en The New York Times, profesor en la Universidad de Columbia y autor de varios libros sobre la región.

le360, periódico afín a Mohamed VI y que publica en árabe, francés y español, se hace eco del artículo, titulado ‘Lo que todo el mundo pasa por alto sobre Ceuta’, para concluir que “Madrid acabará viéndose obligada a adoptar una postura pragmática y devolver el territorio a Marruecos”. Se trata de una interpretación ajustada. De hecho, French afirma: “Aunque el derecho internacional y el reconocimiento de la soberanía española por otros estados le han otorgado una pátina de legitimidad, esta situación es claramente una casualidad histórica, y una que parece improbable que perdure”.

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“Consideremos cuán fragmentadas y susceptibles de disputa son las reliquias similares de la historia imperial en esta parte del mundo”, continúa el periodista, que se fija en Gibraltar. “España rechaza los argumentos históricos y geográficos de Marruecos sobre la legítima propiedad de Ceuta, pero plantea reivindicaciones muy similares respecto al Peñón”, que, apunta, “fue fundado como puesto avanzado fortificado con faro por norteafricanos del imperio almohade musulmán en el siglo XII, una reivindicación que los marroquíes, con buen criterio, abandonaron hace mucho tiempo”.

Varios migrantes intentando cruzar a nado la frontera entre Ceuta y Marruecos (Jesús Torres/Europa Press)

“La razón se resume en una palabra”

A juicio de French, “un simple vistazo al mapa deja claro por qué Madrid y Rabat creen que deberían controlar Gibraltar y Ceuta, respectivamente”. Y aunque pudiera parecer el suyo un artículo muy desfavorable para España, contrapone que partidos de derecha o prensa europea “sensacionalizaron lo sucedido con fines políticos o comerciales”, cuando la mayoría de quienes ingresaron en suelo español regresó en menos de 48 horas. Menciona la actitud de Italia, que se apresuró a endurecer los controles a los viajeros llegados desde España para asegurarse de que no se infiltraban migrantes.

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“Mi apuesta, sin embargo -continúa, ya entrando de lleno en materia-, es que España, poco a poco, y quizá incluso pronto, comprenderá la sensatez de abandonar su reivindicación territorial africana, fruto de un realismo que hasta ahora ha eludido a los británicos en Gibraltar. La razón se resume en una palabra: demografía”.

Expone el autor que la población de África crece más rápido que la de cualquier otra región, mientras que en Europa ocurre lo opuesto -en España, sin ir más lejos-. En este sentido, el gobierno de Pedro Sánchez “ha adoptado la medida más acertada que conozco ante esta tendencia”, opina, valorando positivamente una regularización masiva que “reconoce públicamente la inmigración como uno de los pocos remedios disponibles para el colapso demográfico, con todas las nefastas consecuencias económicas que ello acarrearía para el país”.

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Vista de la playa del Trampolín de Ceuta donde se encuentran los migrantes que llegaron a la playa del Tarajal. (EFE/Reduan)

La solución no es policial

Pero hay un problema, manifestado en “la rápida y feroz reacción de sus vecinos europeos” y más tras el episodio de Ceuta, que “deja claro que la opinión pública en el continente se altera fácilmente ante la perspectiva de cualquier afluencia extranjera grande y repentina, especialmente una que involucre a personas de piel morena y negra”. “Llegados a este punto -zanja French-, España debería hacer lo correcto y devolver este territorio geopolíticamente insignificante a Marruecos, cerrando así la posibilidad de que se utilice alguna vez como puerta trasera de Schengen”.

Para el autor, España debería tras esto “liderar el debate europeo sobre el futuro de la inmigración al continente”, pero sin llevar a engaño, ya que la Europa “aferrada a la ilusión” de que es flujo de personas puede contenerse “con poco más que la intervención policial” debe saber -recuerda- que no será así, y que la cantidad dependerá de lo que Europa haga para renovar sus lazos económicos con África, “asegurándose de que la prosperidad se extienda allí”.

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