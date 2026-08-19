Los cuidadores de personas mayores se van de vacaciones y las familias necesitan “paciencia” para buscar relevo: “Para ellos no es fácil abrir la puerta a un desconocido”

Una cuidadora proporciona asistencia a un hombre en silla de ruedas durante su paseo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Miles de familias conviven a diario con un cuidador o cuidadora habitual que se convierte en una pieza fundamental del hogar: la persona de confianza que conoce las rutinas, la medicación y el carácter de familiares mayores o personas dependientes. Sin embargo, al llegar los meses de calor, surge una realidad tan lógica como compleja: quienes cuidan también merecen —y necesitan— vacaciones.

Ahí es donde empieza la cuenta atrás. Encontrar un relevo temporal se convierte en una auténtica carrera de obstáculos para familias que disponen de muy poco margen de maniobra. Aunque la tentación inmediata de muchos hogares sea recurrir al boca a boca o a conocidos para salir del paso, la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AESPD) advierte del peligro de la improvisación: cuidar de un mayor requiere profesionales.

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Según Adrià Buzón, fundador de Cuideo y miembro de la AESPD, la urgencia de estas fechas saca a la luz un problema recurrente en el sector: la economía sumergida y la falta de garantías. “Nos dimos cuenta de que había un sector con mucha presencia en el mercado irregular, donde había poca profesionalización: personas que cuidan sin contrato, sin condiciones jurídicas, sin supervisión de calidad y sin una apuesta por la calidad”, advierte.

Más allá de contratos y nóminas, el día a día de esta profesión se construye sobre la empatía y la vocación. Isabel Corrales llegó al sector hace 13 años tras una llamada que cambió su rumbo profesional. En aquella primera experiencia cuidando a un familiar, comprendió rápidamente qué era lo que realmente marcaba la diferencia: “Las personas mayores no buscan simplemente a alguien que esté presente en la casa, sino a alguien con quien hablar y que les sepa escuchar”.

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Rosa, Mar y Margui ponen voz a la soledad no deseada que afecta a muchas personas mayores. Un emotivo testimonio sobre la importancia de la compañía, el respeto y el derecho a decidir en la vejez.

Este trabajo de atención y acompañamiento vive cada verano una prueba de fuego. Con una población donde el 21% supera ya los 65 años —según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)—, la gestión de la dependencia se ha convertido en una necesidad continua. Es durante el periodo estival cuando el sistema roza su límite: las solicitudes de servicios de atención en el hogar se disparan un 29% en verano respecto al resto del año, según la AESPD.

“Para ellos no es fácil ver marchar a su cuidador de siempre”

Cuando llega el momento de cubrir las vacaciones de la trabajadora habitual —períodos que suelen oscilar entre una semana, quince días o un mes—, la gestión del cambio se convierte en un reto. Sustituir a la persona que acompaña durante todo el año requiere paciencia para que el anciano no sufra un contratiempo en su rutina. “Para ellos no es fácil ver marchar a su cuidador de siempre y abrirle la puerta a un desconocido. Por eso las sustituciones exigen tanto paciencia como empatía”, explica Corrales.

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Una persona mayor junto a su cuidadora. (Magnific)

Para evitar que este relevo sea traumático, la clave reside en no presentarse de golpe. Según detalla la propia cuidadora, lo ideal es realizar un proceso de adaptación previo: “Siempre intentamos ir uno o dos días antes para que nos vayan conociendo, para no presentarnos un día sin más, porque el cambio para ellos es muy bruto. La cuidadora que está con ellos les explica que se va de vacaciones, pero que quien llega les va a acompañar exactamente igual”.

En su día a día al cuidado de un matrimonio de ancianos, Isabel comprueba cómo esa relación profesional termina transformándose en algo mucho más profundo: “A la larga llegas a tener un cariño muy grande”. Por eso, cuando las despedidas ocurren por fallecimiento, reconoce que resulta “muy duro”. “Nuestro papel es estar siempre vigilantes, pero no agobiantes; simplemente estar ahí con ellos, acompañándoles”, indica.

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Desde las empresas especializadas hacen especial hincapié en que esta sustitución no quede relegada al azar. Como explica Buzón, en su empresa cuentan con equipos coordinadores y asesores que trabajan en un minucioso proceso de “matching” de personalidad: “Analizamos qué necesidades tiene el mayor, qué estilo de vida lleva y qué equipo técnico se adapta a su perfil. El aspecto emocional y de carácter es fundamental para que encajen”.

Una cuidadora profesional junto a una mujer de avanzada edad. (Magnific)

Esta afinidad es crucial para combatir un problema de fondo que se agrava en los meses de calor. Para el fundador de la entidad, “la pandemia del siglo XXI es la soledad no deseada: esas personas mayores que están en casa y no tienen a nadie con quien estar”. Una realidad a la que Isabel pone voz desde el terreno: “A veces no tienen familias cerca o simplemente están solos; lo que buscan es sentirse escuchados, sentir que siguen siendo útiles”.

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“Hay que apostar por un servicio de calidad”

A pesar de que el sector ha avanzado en la última década, las imprudencias veraniegas continúan estando a la orden del día. Buzón considera que la concienciación social “va por buen camino, pero todavía falta mucho, porque hay mucha presencia de familias que deciden hacerlo por su cuenta. Nosotros siempre alertamos, sobre todo en verano, de que eso no siempre es lo mejor. Lo que recomendamos a las familias es que hay que apostar por un servicio de calidad”.

Desde la AESPD recuerdan que acudir al mercado informal por las prisas del verano pasa factura. Prescindir de un servicio regulado no solo deja a la familia desprotegida a nivel legal o sin cobertura ante un accidente laboral, sino que expone el hogar a riesgos como hurtos, suplantaciones de identidad o robos en la vivienda, una tipología delictiva de la que el Ministerio del Interior registra más de 7.000 casos al año en domicilios de mayores de 75 años.

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Una cuidadora junto a la persona que cuida. (Imagen ilustrativa Infobae)

“La tranquilidad de una familia no consiste solo en saber que hay alguien en casa con su padre o su madre. La verdadera tranquilidad es saber que esa persona está siendo atendida por un profesional cualificado, respaldado por una empresa especializada y dentro de un servicio que responde ante cualquier necesidad”, señalan desde la asociación.

El perfil de la demanda: grandes ciudades e imprevistos

La necesidad de acudir a estos servicios profesionales tampoco responde a un patrón único. Según analiza Buzón, la solicitud de cuidadores se concentra con mayor intensidad en los núcleos urbanos: “Nos llaman más de grandes ciudades que de zonas rurales o pueblos, donde hay más tradición de cuidados en residencias o dentro de la propia familia”. El ritmo acelerado y la distancia geográfica complican la conciliación.

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Junto a la logística veraniega, la entrada de la atención domiciliaria suele estar marcada por lo que en el sector denominan un “evento disparador” de salud. “La llamada ocurre tras un imprevisto: por ejemplo, cuando el padre cae por las escaleras o ingresa una semana en el hospital. Al volver a casa, la familia ve que necesita una atención continua, y ahí es donde normalmente empezamos a prestar el servicio”, concluye el fundador de Cuideo.