España es el quinto país más endeudado de la Unión Europea y supera en 41 puntos el límite de deuda de Bruselas

Un mapa de Europa muestra la deuda pública sobre el PIB de sus países, destacando las mayores cifras en tonos rojizos y las menores en verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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España acumula una deuda pública de 1.763.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico en términos nominales que equivale al 101,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de avance publicados este martes por el Banco de España correspondientes a junio de 2026. Aunque la ratio sobre el PIB bajó 1,9 puntos porcentuales respecto a junio de 2025, cuando se situaba en el 103,4%, el volumen absoluto de deuda no deja de crecer: en un año, las administraciones públicas españolas acumularon 74.000 millones de euros adicionales.

El descenso de la ratio no obedece a una reducción del endeudamiento, sino al crecimiento de la economía. El PIB español avanza a un ritmo superior al de la deuda, lo que permite que el porcentaje baje aunque el saldo nominal suba. Con todo, España se consolida como el quinto país más endeudado de la Unión Europea (UE), solo por detrás de Grecia (143,5%), Italia (138,9%), Francia (117,6%) y Bélgica (109,1%), de acuerdo con los últimos datos de Eurostat correspondientes al primer trimestre de 2026.

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La distancia con los socios europeos es amplia. La deuda pública española supera en 12,7 puntos la media de la eurozona, que se sitúa en el 88,9% del PIB, y en 18,7 puntos la media del conjunto de la UE. La comparación con Alemania resulta especialmente llamativa: el país germano registra una ratio del 64,4%, lo que deja una brecha de 37,2 puntos porcentuales con España.

Cuarenta puntos por encima del límite establecido

El parámetro de referencia que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE es el 60% del PIB. Con el 101,5% registrado en junio, España supera ese umbral en 41,5 puntos porcentuales. El Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) no exige a los estados miembros alcanzar ese nivel de forma inmediata, pero sí obliga a los que lo superan a demostrar una trayectoria de reducción “suficientemente rápida y sostenida”.

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La deuda pública de España asciende a 1.763.000 millones de euros en junio de 2026, equivalente al 101,5% del PIB, superando a la media de la eurozona y consolidándola como la quinta más alta de la UE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al ritmo actual de descenso, inferior a dos puntos por año, la convergencia con el límite europeo requeriría más de dos décadas. La Comisión Europea ya advirtió en junio de que el crecimiento del gasto neto en España debe alinearse de forma estricta con los parámetros plurianuales del Pacto de Estabilidad.

La deuda del Estado crece más de 50.000 millones

Por subsectores, el grueso de la deuda recae sobre el Estado, cuyo saldo alcanzó los 1.602.000 millones de euros en junio, el 92,2% del PIB, con un crecimiento interanual del 4,4%. Las comunidades autónomas elevaron su endeudamiento hasta los 355.000 millones (20,4% del PIB), con una variación del 3,6% respecto al mismo mes del año anterior. La Seguridad Social registra el mayor ritmo de crecimiento entre todos los subsectores: su deuda avanza un 7,9% interanual hasta los 136.000 millones de euros, un incremento que el Banco de España atribuye a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General para financiar su desequilibrio presupuestario. En el extremo opuesto, las corporaciones locales son el único subsector que reduce su endeudamiento: recortan su deuda un 8,1% hasta los 21.000 millones de euros, el 1,2% del PIB.

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Desde diciembre de 2025, la deuda del conjunto de las administraciones públicas creció en 64.400 millones de euros. El Estado aportó 52.600 millones de ese incremento, las comunidades autónomas 13.400 millones y las corporaciones locales 700 millones. Por instrumentos, los activos a corto plazo registraron el mayor dinamismo, con una tasa de variación interanual del 10,9%, frente al 3,6% de los valores a largo plazo y el 6,1% de los préstamos con vencimiento superior a un año.