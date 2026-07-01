España

Salinidad, calor y cultura tomatera en Almería: “Los tomates han perdido sabor porque el supermercado busca piezas que aguanten en el lineal”

La cooperativa CASI, principal productora de tomate fresco en Europa, se encuentra en Almería, una zona con características perfectas para el cultivo tomatero incluso durante el invierno

Guardar
Google icon
La cooperativa CASI, principal productora de tomate fresco en Europa, se encuentra en Almería, una zona con características perfectas para el cultivo incluso durante el invierno.

Un calor abrasador, un sol de justicia, el aroma a sal marina y un océano de plástico blanco nos reciben en Almería. Es fácil que una pregunta nos venga a la mente: ¿cómo crecen aquí algunas de las mejores frutas y verduras de toda Europa? Analizamos el tomate almeriense, el fruto más representativo y productivo de estas tierras, para entenderlo. “Cultivamos tomate aquí por una sencilla razón: Almería es un sitio con unas condiciones excepcionales para ello”.

Quien habla es Federico Castellón, ingeniero agrícola y subdirector del departamento técnico de CASI, la cooperativa de primer grado que más volumen de tomate comercializa en el mercado internacional. Nacida en 1944, surgió de la unión de agricultores de las huertas y vega de Almería, que se organizan para vender su género en el mercado de abastos de la ciudad y evitar intermediarios. Hoy reúne a más de 1700 socios y una superficie en cultivo de unas 1900 ha. “En total, en la provincia de Almería hay unas 33 mil hectáreas, de las cuales cerca de 2 mil pertenecen a la cooperativa”, explica el ingeniero a Infobae.

PUBLICIDAD

Las tierras almerienses han sido el escenario perfecto para un éxito de tal calibre. “Nuestro agua tiene unas condiciones de salinidad únicas, que hacen que prácticamente la única hortaliza que se puede sobrevivir sea el tomate”, explica el ingeniero, experto tras más de dos décadas de trabajo en la cooperativa. “Nuestro clima es ideal para tener tomate cuando en el resto de Europa no hay, pues hay inviernos muy cálidos y podemos cultivar en contra de ciclo”.

El invierno es el momento en el que el tomate almeriense brilla con más fuerza. Cuando el resto de producciones locales de Europa están terminando, ellos empiezan a cultivar. "Gracias a nosotros se puede comer tomate durante los doce meses en Europa”. Pasado el invierno, cuando el calor crece demasiado en las latitudes más bajas, los tomates invernales dan paso a los tomates de la sierra de Almería, donde las temperaturas no son tan duras.

PUBLICIDAD

Tomates de la cooperativa CASI, en Almería (Cedida)
Tomates de la cooperativa CASI, en Almería (Sofía Moro)

Desde el típico tomate de ensalada, tomate pera o tomate rama hasta corazones de buey, corazones de buey invertidos, tomate azurcado, tomate rosa, tomate chocolate, tomate negro, tomate cherry, tomate cóctel, tomate azul, tomate amarillo... Entrar en las instalaciones de esta cooperativa almeriense es adentrarse en el paraíso, con más de 25 variedades en todos los tonos del rojo. “En cada pueblo de Europa hay un tipo de tomate; nosotros intentamos producir los que mejor consideramos que se pueden exportar mejor”.

El sabor tan especial que tiene cada uno de estos frutos no es casual. “El tomate es la única hortaliza donde la productividad está reñida con el sabor. A mayor productividad, menos sabor. Y cuanta más salinidad haya en el agua, menos productividad, pero también más sabor”, explica Federico. Una fórmula sencilla que ellos, situados a solo unos metros del Mediterráneo, resuelven a la perfección. “Aquí se junta algo perfecto: agua salina, que nos va a dar mayor sabor, y un tomate que, al producirse en invierno, está más tiempo en la planta, madura más despacio y metaboliza el azúcar más lentamente. Eso también produce más sabor”.

El agua es aquí un bien escaso. “Nos sobran horas de luz, nos sobra temperatura, pero agua no nos sobra”, afirma el ingeniero. Por eso, para sobrevivir a la escasa precipitación de este enclave mediterráneo, existe el enarenado a la almeriense, un invento que se basa fundamentalmente en ahorrar este preciado bien. “El tomate que producimos en Almería es el que posee menor huella hídrica del mundo, por la manera de cultivo que tenemos”.

Producción de tomates de la cooperativa CASI, en Almería (Cedidas)
Producción de tomates de la cooperativa CASI, en Almería (Cedidas)

Una afirmación que juega en contra de uno de los grandes clamores que escuchamos en verdulerías y mercados. Los tomates ya no saben a nada. “Se intenta siempre criminalizar al agricultor, a las casas de semillas, a los invernaderos o a que se cultiva fuera de fecha. Pero es mentira”, reivindica el agricultor. “Dicen que el tomate no sabe a tomate, pero no es cierto. Hay tomates que sí saben a tomate, pero se ha perdido sabor porque los clientes no lo reclaman. Un supermercado, aunque te diga lo contrario, lo que va a querer es un tomate que aguante en el lineal. Y eso está en contra del sabor. Un tomate con sabor siempre va a tener menos vida útil”.

El raf a gajos, y el rosa en láminas

Hablando de sabor, sabemos que al tomate también hay que saber tratarlo. Incluso el más sabroso ejemplar puede perder su sabor si lo conservamos, cortamos o servimos incorrectamente. “Si hablamos de un tomate premium, yo nunca lo metería en el frigorífico”, comienza explicando el ingeniero almeriense. “Siempre lo pondría en una zona fresca de la casa, donde, por supuesto, no le dé el sol y tenga unas condiciones frescas”.

A la hora de cortarlo, encontramos grandes diferencias culturales. Cada país, cada pueblo, incluso cada casa tiene su manera de cortar y servir esta delicia. “Un tomate, por ejemplo, típico del Mediterráneo como es el Raf, siempre va a potenciar su sabor si es cortado en gajos; te va a explotar en la boca cuando te lo estás comiendo”. Hablando de añadidos, el Raf no necesita de acompañantes para brillar: “A un tomate raf, yo solo le echo aceite y a lo mejor algo de sal. Nada más”.

La cosa cambia cuando nos vamos al otro extremo del espectro. “Un tomate rosa, que son más arenosos, siempre se va a disfrutar mucho más cortado en lonchas finas”. En este caso, explica, lo ideal será acompañarlo con ingredientes que potencien su sabor; un poco de queso, un poco de parmesano, alguna anchoa...”.

Temas Relacionados

TomatesAlmeríaAgriculturaAgricultura en EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

La Directiva de Retorno permite conceder permisos de residencia en determinados supuestos, aunque nunca se ha pronunciado de forma expresa sobre si ese margen ampara procesos extraordinarios de regularización de carácter general

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

La carrera contrarreloj de las kellys para limpiar 35 habitaciones de hotel en ocho horas: “Cada año el nivel de estrés aumenta”

Las camareras de piso reclaman que se les reconozca como personal de hostelería y no de limpieza, para que sus salarios y condiciones laborales mejoren

La carrera contrarreloj de las kellys para limpiar 35 habitaciones de hotel en ocho horas: “Cada año el nivel de estrés aumenta”

Una “enfermedad olvidada” que sufren millones de personas en el mundo podría tener pronto una vacuna

Más de 253 millones de personas necesitaron en 2024 tratamiento profiláctico para esta infección parasitaria

Una “enfermedad olvidada” que sufren millones de personas en el mundo podría tener pronto una vacuna

El cambio climático, los incendios forestales y el mascotismo amenazan a la tortuga mora: es una especie “vulnerable” en España

En los años 70 se estima que se extraían entre 10.000 y 15.000 ejemplares anuales para comercio

El cambio climático, los incendios forestales y el mascotismo amenazan a la tortuga mora: es una especie “vulnerable” en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

El Tribunal Supremo mira a Europa: qué dice realmente la legislación de la UE sobre la regularización de migrantes

Acciona expedienta a cuatro afiliados de CCOO, trabajadores del contrato de limpieza de Almería, en la ‘trama’ de enchufes a familiares sin ir a trabajar

No es la ley de nietos, es lo que vino después: el voto CERA en el extranjero y la ‘adscripción por defecto’ ponen las generales y Madrid en el centro de la tormenta política

Juanma Moreno fracasa en su primer intento de revalidar su mandato en Andalucía tras el ‘no’ de Vox

Vox pide anular la instrucción de la ‘ley de nietos’ y suspender cautelarmente la concesión de nacionalidades mientras se resuelve el recurso

ECONOMÍA

La receta de los alcaldes para abaratar la vivienda: liberar más suelo público, agilizar las licencias y acabar con la burocracia

La receta de los alcaldes para abaratar la vivienda: liberar más suelo público, agilizar las licencias y acabar con la burocracia

Entra en vigor la ‘tasa Shein’: los españoles pagarán más por sus compras en plataformas chinas como Temu o AliExpress

Lejos de los 124.000 euros de Madrid, estas son las comunidades donde menos entrada necesitas para comprar una casa: desde 17.000 euros

Los paquetes llegarán por el cielo: España da luz verde al reparto de mercancías con drones en las ciudades

Adiós al ‘pack de seis’: tras los tapones de las botellas de agua, la Unión Europea vigilará también que se vendan por unidad

DEPORTES

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Partidos del Mundial 2026, hoy 1 de julio: hora, estadios y cómo ver en vivo los dieciseisavos de final

Mbappé lleva a Francia a octavos del Mundial 2026 con un doblete ante Suecia y se enfrentará a Paraguay: el resumen y los goles, en vídeo

Bastoni, el último en sumarse a la lista de deseos del Real Madrid, investigado por un presunto delito de prostitución de menores

Haaland sella la clasificación de Noruega a octavos ante una Costa de Marfil que rozó la épica: los goles y mejores momentos del partido, en vídeo

‘Gegenpressing’, el estilo de juego de Austria que inventó Ralf Dietrich Rangnick y después copiaron Klopp, Tuchel o Hansi Flick