Óscar Puente ofrece a Ayuso hacerse cargo de los Cercanías de Madrid tras sus continuas críticas a la gestión del Gobierno: “Se quejan pero no los quieren”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso. (Jesús Hellín / Europa Press)

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto sobre la mesa una posibilidad que podría cambiar el mapa de la gestión de los Cercanías en Madrid: que la Comunidad asuma las competencias sobre el servicio que ahora gestiona el Estado. El ministro asegura estar dispuesto a estudiar una eventual transferencia, pero señala que Isabel Díaz Ayuso, pese a sus críticas recurrentes al funcionamiento de la red, no quiere hacerse cargo de ella. “Se quejan pero no lo quieren”, ha resumido en una entrevista con Europa Press.

Puente sostiene que el Gobierno no tiene interés en mantener bajo su control los servicios ferroviarios de proximidad si las comunidades autónomas quieren asumirlos. De hecho, asegura que ya trasladó esta posibilidad tanto a la presidenta madrileña como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, después de que ambos gobiernos autonómicos cuestionaran en numerosas ocasiones la gestión estatal de sus respectivas redes de Cercanías.

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“No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad”, ha defendido el ministro. Su planteamiento parte de una idea sencilla: si una comunidad considera que puede gestionar mejor sus trenes y quiere integrarlos en su propio sistema de transporte, el Ejecutivo estaría dispuesto a negociar la transferencia. “Mientras no haya ese tipo de petición, nosotros vamos a seguir trabajando en las cercanías de este país, tratando de mejorarlas”, ha añadido.

La cuestión adquiere especial relevancia ahora que el Gobierno ha dado nuevos pasos para avanzar en la transferencia de Rodalies a la Generalitat de Cataluña. La red catalana es la única excepción al modelo general de Cercanías de Renfe: allí existe actualmente una empresa conjunta con la Generalitat. El proceso de traspaso ha reactivado el debate sobre si otras comunidades podrían seguir el mismo camino y reclamar una mayor capacidad de decisión sobre sus servicios ferroviarios de proximidad.

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Madrid reclama mejoras, pero no pide la gestión

En el caso de Madrid, el Ejecutivo autonómico lleva años situando el mal funcionamiento de Cercanías entre sus principales reproches al Gobierno central. Las incidencias, los retrasos y los problemas en la red han alimentado de forma recurrente el enfrentamiento político entre la Comunidad y el Ministerio de Transportes.

Puente, sin embargo, establece una diferencia entre reclamar mejoras y asumir la responsabilidad sobre el servicio. Según su versión, Ayuso ha recibido la posibilidad de hacerse cargo de los Cercanías, pero no ha dado el paso para solicitar formalmente la transferencia. El mismo ofrecimiento, explica, se realizó al Gobierno andaluz después de sus críticas a la gestión estatal.

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión plenaria en el Congreso. (Eduardo Parra / Europa Press)

El ministro insiste en que no pretende convertir la gestión de los trenes de proximidad en una competencia exclusiva de la Administración central. “Si en algún momento las comunidades autónomas quieren asumir esos servicios, ningún problema”, ha afirmado. Mientras esa transferencia no se produzca, Transportes mantiene su estrategia de inversión y renovación de los servicios de Cercanías en distintos puntos del país. Puente ha citado expresamente Madrid, Asturias, Cantabria, País Vasco, Málaga, Sevilla y Cataluña entre los territorios en los que el Ministerio está trabajando para mejorar las redes.

El propio ministro se ha desplazado este martes a Xàtiva, en Valencia, para probar uno de los nuevos trenes que prestará servicio en los Cercanías valencianos. La incorporación de este material forma parte de las actuaciones con las que el Gobierno pretende renovar y reforzar un servicio que utilizan a diario miles de viajeros.

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La discusión sobre quién debe gestionar los Cercanías se cruza así con otra cuestión: quién debe responder políticamente cuando el servicio falla. El Gobierno mantiene la competencia estatal en la mayor parte del país, mientras las comunidades reclaman mejoras y, en algunos casos, una mayor capacidad de decisión sobre unas redes que forman parte esencial de sus sistemas de movilidad.

Puente reclama a las comunidades que se sumen al abono único

El otro gran asunto abordado por Puente en la entrevista ha sido el abono único de transporte, puesto en marcha a principios de año. El título permite actualmente viajar por 60 euros al mes en los servicios de Cercanías y Media Distancia de Renfe, además de en los autobuses de largo recorrido incluidos en el programa. El siguiente paso que pretende dar el Ministerio es ampliar su cobertura al transporte urbano y metropolitano. Para ello, sin embargo, necesita que las administraciones responsables de esos servicios se incorporen al sistema.

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El PSOE lleva a la Fiscalía la compra del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas van a llevar este viernes una denuncia en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid para que se investiguen posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros delitos que pudieran darse. Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

Puente considera que el principal obstáculo es político. “Para que se incorpore el transporte urbano y metropolitano al abono, lo que hace falta es voluntad política”, ha asegurado, antes de señalar expresamente a Madrid y Alicante y al resto de ciudades y comunidades autónomas que todavía no se han sumado. El ministro ha elevado el tono de sus críticas y ha acusado a estas administraciones de anteponer la confrontación política a las ventajas que tendría para los usuarios la ampliación del abono. “Están dispuestos a machacar a los ciudadanos con tal de no dar al señor Puente una baza”, ha afirmado.

La intención del Gobierno es que, si las comunidades y los ayuntamientos se incorporan, un viajero pueda utilizar con un único título diferentes medios de transporte público, independientemente de que se trate de un tren de Cercanías, un autobús interurbano o un servicio urbano. Puente ha puesto como referencia el modelo alemán, donde un abono nacional permite utilizar distintos transportes públicos por 63 euros mensuales. El objetivo, según ha explicado, es avanzar hacia un sistema similar en España a medida que las administraciones responsables vayan aceptando integrarse en el abono único.

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