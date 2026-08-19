Renfe remodela el Cercanías de Valencia con trenes de Madrid usados hace 23 años

Un Cercanías en Valencia (Wikimedia Commons).

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El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicó el pasado martes que se iban a incorporar 41 trenes de segunda mano a la red de Cercanías de Valencia. Todas ellas, unidades que ya prestaban servicio en Madrid y que acumulan una trayectoria de rodaje de entre 14 y 23 años. La operación, presentada por el departamento que lidera Óscar Puente bajo el término “modernización”, se sustenta en que estos trenes tienen mayor capacidad que la flota que se usa actualmente en las líneas valencianas, aunque no sean de nueva fabricación.

Los vagones en cuestión pertenecen a la Serie 465, conocidos como Civia, y comenzaron a operar entre 2003 y 2012 en otras redes de España, principalmente en la de Madrid. De las 170 unidades construidas de este modelo, unas 112 circulan hoy por la capital. Ahora, 41 de ellas cambiarán de destino y pasarán a reforzar tres líneas de la red valenciana: la C1, que conecta Valencia con Gandía; la C2, que circula por Valencia, Xátiva y Moixent; y la C6, que va de Valencia a Castellón.

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Antes de su traslado, los Civia han sido sometidos a trabajos de acondicionamiento centrados en mejorar el confort y los equipamientos para viajeros. El Ministerio defiende que esta sustitución de flota supondrá “importantes beneficios en términos de fiabilidad, capacidad, confort y accesibilidad”, según el comunicado oficial recogido por el medio digital Valencia Plaza.

Un modelo diseñado para grandes áreas metropolitanas

El Civia 465 se desarrolló en torno al año 2000 para atender el crecimiento de la demanda en las principales áreas metropolitanas del país. Cada unidad está formada por cinco coches y tiene capacidad para 748 viajeros, entre plazas sentadas y de pie. A esto se suma que incorporan coches de piso bajo a nivel del andén, lo que facilita el acceso a personas con movilidad reducida.

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Varias personas en el andén de un tren de cercanías en la estación Almudena Grandes-Atocha Cercanías (Gabriel Luengas / Europa Press)

La flota que actualmente opera en las líneas electrificadas de Cercanías València está compuesta por 34 trenes de la Serie 447 y siete de la Serie 464. Los primeros, con capacidad para 549 plazas, empezaron a circular a principios de los años noventa. Los de la Serie 464, por su parte, están formados por dos coches con cabina, un remolque de piso bajo y otro de piso alto, con capacidad para 600 viajeros.

Frente a esas cifras, los Civia 465 amplían de forma apreciable el número de plazas disponibles. El Ministerio cifra en un 30% el aumento de capacidad que supondrá la sustitución en las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías valenciano.

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Introducción progresiva hasta 2027

La incorporación de los nuevos convoyes no se producirá de golpe. Renfe prevé que 22 de las 41 unidades estén operativas en Valencia antes de que termine 2026, mientras que las 19 restantes llegarán a lo largo del año siguiente. El calendario garantiza así una transición gradual sin interrupciones en el servicio.

El Ministerio de Transportes enmarca esta operación dentro de su política de mejora del transporte público de cercanías. “Con este rejuvenecimiento de la edad media del parque de trenes, Renfe reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios de Cercanías y con una movilidad cada vez más sostenible, accesible y eficiente para las personas viajeras”, señala el comunicado oficial.

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