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Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

En realidad, lo que en Estados Unidos se conoce como pizza pepperoni, en Italia toma el nombre de pizza diavola, un clásico preparado con salami picante tradicional

Una chef italiana explica el verdadero origen de la pizza pepperoni (Montaje Infobae)
Una chef italiana explica el verdadero origen de la pizza pepperoni (Montaje Infobae)
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El mundo de la gastronomía está repleto de confusiones, muchas de ellas con una explicación histórica detrás. Ocurre con grandes tradiciones culinarias como la italiana, a la que se asocian decenas de recetas que, en realidad, se han creado fuera de esta península mediterránea. Es el caso de la ensalada César, la pizza hawaiana y otras combinaciones adaptadas a paladares extranjeros.

Uno de los ejemplos más anecdóticos es, de nuevo, el de una pizza, receta por excelencia en la tradición italiana. Es la que muchos conocemos como ‘pizza pepperoni’, un clásico un tanto peliculero que, para sorpresa de muchos, nunca encontraríamos dando un paseo por Nápoles o Roma. Así lo explican cocineros italianos como Roberta, chef del restaurante Aroma Roma, en San Juan (Puerto Rico) y creadora de contenido a través de sus redes sociales, donde se da a conocer como @chefrobertaofficial.

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“La pizza pepperoni no existe en Italia”, comienza explicando la cocinera en uno de sus vídeos más virales. En realidad, aclara Roberta, la famosa pizza pepperoni “es un invento americano del siglo XX”. Por aquel entonces, las guerras que asolaban Europa provocaron un éxodo de población con origen en distintos países del continente, entre ellos Italia. Los italianos se embarcaron, principalmente, rumbo a Argentina y a Estados Unidos. En el caso de los italianos que desembarcaron en el puerto de Nueva York, por supuesto, llevaron consigo su amada receta de pizza.

La pizza pepperoni se ha convertido en un símbolo de la cocina americana (Pexels)
La pizza pepperoni se ha convertido en un símbolo de la cocina americana (Pexels)

Fueron ellos, los inmigrantes italianos, quienes adaptaron esta maravillosa receta a su nuevo entorno, cocinándola con los ingredientes a los que tenían acceso en los Estados Unidos. Allí, no había pecorino romano, nduja calabresa o guanciale, pero sí había embutidos, salchichas de carne y especias elaboradas por los carniceros estadounidenses que les recordaban a aquellos sabores de embutidos picantes que tanto añoraban de su hogar.

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Poco a poco, esta pizza se convirtió en todo un símbolo americano, que podemos encontrar en forma de slices en puestos callejeros y pequeñas tiendas de ciudades como Chicago o Nueva York. Ni rastro de ella, sin embargo, por las calles de Pisa o Florencia. De hecho, si viajamos hasta Italia y pedimos una pizza con pepperoni, es posible que lo que nos llegue a la mesa sea muy distinto a lo que esperamos. “En Italia, pepperoni significa pimiento dulce y no salame picante”, explica Roberta en su vídeo.

‘Una Diavola, per favore’

Si eres un declarado amante de esta versión americana, no te preocupes. Existe una pizza italiana que se parece mucho a la pepperoni y que, de hecho, suele utilizar productos auténticamente italianos. Sigue la recomendación de Roberta: “Si quieres algo similar, pide una pizza Diavola con el tradicional salame picante”.

Esta pizza, con una sencilla base de tomate y queso mozzarella, se acompaña del tradicional salami picante elaborado en diferentes lugares de Italia. El nombre Diavola proviene del italiano ‘diavolo’, que significa ‘diablo’, un nombre que hace referencia al sabor picante que el embutido otorga a esta receta. Tradicionalmente, el salami se elabora con carne de cerdo de origen y procedencia exclusivamente italianos; tiene un sabor extremadamente picante, con aroma a guindilla y especias.

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En otro vídeo publicado en su cuenta de TikTok, la cocinera explica el paso a paso que ella sigue para prepararla en su restaurante. Tras formar la masa de pizza romana tradicional, Roberta añade un poquito de aceite, la humedece con un poco de agua y la cocina en el horno por más o menos cuatro minutos. “Ponemos la salsa de tomate y la mozzarella rallada y la ponemos en el horno por otros dos minutos”. Finalmente, añade el ingrediente estrella, la spianata calabrese piccante, un embutido típico de la región de Calabria elaborado con carne de cerdo, manteca de cerdo, granos de pimienta negra, sal, hierbas y guindilla.

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