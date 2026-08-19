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El agente francés, encarcelado en Malí durante un año por “atentar contra la seguridad”, que ha sido liberado tras la ayuda atribuida a Marruecos

Yann Christian Bernard Vézilier dejó la cárcel y fue expulsado el 13 de agosto, tras ser acusado de atentar contra la seguridad del Estado y lo condenó a 20 años de reclusión criminal

Retratos de tres hombres sobre fondo con franjas verticales verde, amarilla y roja. Uno con uniforme militar, otro con traje, el tercero con camisa blanca
El general Assimi Goïta, presidente de la transición de Malí, jefe de inteligencia marroquí y el oficial de inteligencia francés Yann Vézilier
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La liberación de Yann Vézilier, oficial de inteligencia de Francia, tras un año en prisión en Malí, marca un nuevo episodio en África Occidental. Un indulto presidencial firmado por el general Assimi Goïta, presidente de la transición en Bamako, ha terminado con el retorno a París del agente acusado de cooperar para dar un golpe de Estado. Alrededor del caso surge un tercer país protagonista con la supuesta mediación silenciosa de Marruecos.

Yann Christian Bernard Vézilier dejó la cárcel y fue expulsado de Malí el pasado 13 de agosto, según el comunicado oficial del Gobierno de Transición. El episodio inició en el verano de 2025, cuando el segundo secretario de la Embajada de Francia en Bamako fue arrestado por las autoridades malienses. La justicia de Malí lo acusó de atentar contra la seguridad del Estado y lo condenó a 20 años de reclusión criminal.

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El comunicado oficial, firmado por el ministro de Administración Territorial y Descentralización, general de brigada Issa Ousmane Coulibaly, especifica que el indulto no cuestiona los hechos probados por la justicia y se concede bajo la condición de la expulsión inmediata de Vézilier. El texto destaca el compromiso con la paz y el diálogo, así como con los valores tradicionales malienses. Además, en uno de sus párrafos aparece el agradecimiento a un “país hermano”, por su mediación decisiva.

"Creo que las alianzas como la OTAN son valiosas por lo que no se dice, es decir, la confianza que las sustenta", defiende el presidente de Francia.

Marruecos, el “hermano” mediador

Según adelantó Intelligence Online, la mediación de Marruecos resultó clave para destrabar una situación que inquietaba a los servicios de seguridad franceses. El medio Le360, considerado como un portal cercano a los intereses del gobierno marroquí, ha asegurado que este “hermano” es Marruecos, apoyándose en esta información.

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Según este periódico, bajo la dirección de Yassine Mansouri, jefe de la Inteligencia marroquí, movilizó sus influencias ante las autoridades malienses y logró negociar una salida favorable. Este desenlace refuerza el rol de Marruecos como actor estratégico en el Sahel, según apuntan desde el país norteafricano. Le360 recuerda que el Reino ya había facilitado la liberación de funcionarios franceses detenidos en Burkina Faso, lo que motivó una llamada de agradecimiento del presidente Emmanuel Macron al rey Mohammed VI a fines de 2024.

El Tratado de Amistad y Cooperación sellado por España y Francia contempla intensificar los contactos entre ambos países para buscar un "frente común" en la Unión Europea y las relaciones internacionales, con relación constante entre ambos Gobiernos e incluso 'intercambios' periódicos en los respectivos Consejos de Ministros. (Moncloa)

Reacción francesa y repercusiones

El Gobierno de Francia realizó un comunicado en los últimos días para celebrar la liberación de Yann Vézilier y su regreso al país tras doce meses de cárcel. En un comunicado emitido el 13 de agosto, el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia calificó el retorno como un “alivio para el Ministerio y para todos sus compañeros”. La operación demuestra la tensión existente entre Francia y la junta militar de Malí, país que mantiene una relación tensa con socios occidentales y donde la presencia de agentes de inteligencia extranjeros es vigilada de cerca.

Por otro lado, también es un nuevo ejemplo de la pérdida de influencia que sufre el país europeo en África. Desde hace años, muchas de sus misiones, incluida precisamente Mali donde estaba desplegado junto a España, han cerrado por la desconfianza desde los ejecutivos africanos, que han apostado por otros colaboradores, como China o Rusia.

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